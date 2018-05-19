Железнодорожный «Северный поток» может пойти в Германию через Калининград и Петербург

Новый шёлковый путь обойдёт Польшу стороной

Польша может потерять шанс стать территорией транзита для китайских товаров, транспортируемых в Европу по маршрутам Нового шёлкового пути (проект «Один пояс, один путь»). Первый грузовой состав из китайского Таншаня (провинция Хэбэй) прибыл недавно в голландский Антверпен через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, преодолев 11 тыс. км за 16 дней. Это более чем вдвое быстрее, чем морем – 35 дней.

Однако из-за чрезмерной податливости Варшавы перед давлением США Пекин не рассматривает Польшу как надёжного торгового партнёра.