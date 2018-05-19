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Железнодорожный «Северный поток» может пойти в Германию через Калининград и Петербург

19 мая 2018, 14:09  •  177 • Украина
Новый шёлковый путь обойдёт Польшу стороной
Польша может потерять шанс стать территорией транзита для китайских товаров, транспортируемых в Европу по маршрутам Нового шёлкового пути (проект «Один пояс, один путь»). Первый грузовой состав из китайского Таншаня (провинция Хэбэй) прибыл недавно в голландский Антверпен через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, преодолев 11 тыс. км за 16 дней. Это более чем вдвое быстрее, чем морем – 35 дней.
Однако из-за чрезмерной податливости Варшавы перед давлением США Пекин не рассматривает Польшу как надёжного торгового партнёра.
В Польшу китайские грузы до сих пор попадали через белорусский Брест. В 2018 году объём транзитных перевозок через этот город увеличится на 100-120% по сравнению с прошлым годом.

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) и немецкая компания DB Cargo заключили соглашение о перенаправлении китайских грузов в порты Германии через Калининград и Петербург. Польская пресса называет этот проект «железнодорожным «Северным потоком» в том смысле, что не только российский газ, но и китайский транзит пойдёт теперь в обход Польши.

И хотя польские политики, отправляясь на переговоры с Китаем, больше не твердят, что коммунизм – это преступный режим, но на позицию Пекина по отношению к Польше это влияет мало.

Соб. корр. ФСК
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