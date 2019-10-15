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Железная хватка: во Франции по делу о коррупции задержан бывший замглавы Центра связи ФСИН
15 октября 2019, 20:39 • 35 • В России
По запросу Генпрокуратуры во Франции задержан экс-замглавы Центра связи ФСИН Павел Щетинин. Он находился в розыске почти полтора года по делу о коррупции при закупке компьютеров для тюремного ведомства. По версии следствия, Щетинин вступил в сговор с поставщиками и закупил оборудование, не соответствующее требованиям безопасности, по завышенной цене.
© Виталий Белоусов; Артём Житенёв/РИА Новости
Во Франции задержан бывший высокопоставленный сотрудник ФСИН России Павел Щетинин, обвиняющийся в коррупции при заключении госконтракта.
«По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин, — рассказали RT в пресс-службе Генпрокуратуры. — Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В ближайшее время Генпрокуратура России направит в компетентные органы Французской Республики документы для экстрадиции Щетинина в Россию.
На работу во ФСИН Щетинин пришёл в 2012 году. До октября 2018 года он отвечал за финансы во ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России, которое закупало ежегодно для нужд ФСИН России компьютерное оборудование и вооружение. Всего с 2011 года организация произвела закупки на сумму более 5 млрд рублей.
Преступление, в котором обвиняется экс-сотрудник ФСИН, произошло ещё в 2015 году. Тогда в ходе служебных проверок в тюремном ведомстве выяснилось, что ФСИН закупила компьютеры, не соответствующие требованиям безопасности и по завышенной цене. На приобретение техники было потрачено более 160 млн рублей бюджетных средств. Закупка проводилась в рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2015 год. Заказчиком контракта было подведомственное ФСИН учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи».
По версии следствия, сотрудники ФСИН вступили в сговор с ФГУП НТЦ «Атлас», которое и поставляло 1,5 тыс. компьютеров, и, используя свои должностные полномочия, совершили хищение при заключении заведомо невыгодного госконтракта.
По словам собеседника, в ходе разбирательств выяснилось, что техзадание на конкурс писали не во ФСИН, а сами сотрудники ФГУП «Атлас», которое и получило в итоге контракт.
Стоит отметить, что проверка во ФСИН закончилась для Щетинина выговором. Также дисциплинарное взыскание получил его заместитель Андрей Краснюков. Ещё один заместитель Щетинина выговора избежал, поскольку к тому моменту уже уволился из ФСИН.
Материалы проверки в Следственный комитет были переданы только в 2017 году. В апреле 2018 года СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Вскоре следствие задержало в рамках уголовного дела руководителя новосибирского филиала ГЦИТОиС Андрея Краснюкова. В октябре был арестован бывший начальник ГЦИТОиС Игорь Шайков и руководитель новосибирского филиала «Атласа» Игорь Раскинд.
Шайков и Краснюков в настоящий момент находятся под арестом в СИЗО.
Бесследное исчезновение
Осенью 2018 года в первый раз задержали Щетинина. Однако допросить его не получилось — Щетинину удалось сбежать, после чего он был объявлен в розыск.
По словам собеседника, конвоировавшие его безопасники могли специально допустить побег подозреваемого.
Ещё в ходе проверок во ФСИН все начальники Щетинина заявляли, что не знали о том, какое оборудование он собирается закупать, и что никаких распоряжений на этот счёт не давали.
Сам Щетинин также полностью отрицал вину и обращал внимание на тот факт, что контракт он лично не подписывал. По мнению бывшего сотрудника ФСИН, претензии руководства к закупленным компьютерам могли бы стать предметом хозяйственного спора в Арбитражном суде, но не поводом для уголовного преследования .
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