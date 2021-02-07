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Железная дорога Молдовы на пороге банкротства

07 февраля 2021, 03:05  •  54 • Украина
Предприятие готово распродать всё имущество, чтобы рассчитаться с долгами по зарплате и кредитами
Непрекращающийся вот уже который год политический кризис в Молдавии привёл к железнодорожной катастрофе – некогда было заниматься повседневными экономическими проблемами, а пандемия, из-за которой прекратилось международное сообщение, усугубила ситуацию. За прошлый непростой год (а для Молдавии он был непростой вдвойне в связи с президентскими выборами) кредитная задолженность государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) выросла почти до 460 млн леев, а зарплату работникам не выплатили ещё за октябрь. Есть задолженности и по отчислениям в бюджет медицинского и социального страхования и в государственный бюджет. Дело дошло до того, что руководство ЖДМ объявило о прекращении пригородных пассажирских перевозок с 12 февраля, объяснив, что пассажирские перевозки убыточны, заработать можно лишь на перевозке грузов.
«Мы и раньше отмечали, что эти перевозки приносят только потери, их никто не субсидирует, никто не финансирует. Эти пригородные поезда, кроме того, все устаревшие и опасны для пассажиров. Скоро лето, начнётся жара, и никто не может гарантировать, что на этих поездах не будет возгораний»,
– сообщил и.о. главы ЖДМ Адриан Ончану.
В связи с карантинными мерами и закрытием границ ЖДМ ещё весной прошлого года прекратила международные пассажирские перевозки. Также были отменены и некоторые внутренние пассажирские маршруты. Сейчас пригородные поезда ходят всего по трём маршрутам: Кишинёв – Бендеры, Кишинёв – Унгены и Бельцы – Окница. С 12 февраля остановятся и эти рейсы.
Одной из проблем, приведших железные дороги Молдавии в плачевное состояние, называют войну на Донбассе.
«Поездам приходится делать большие крюки, следовать через Ильичёвск и Николаев, чтобы объехать зону боевых действий. Раньше грузоперевозки покрывали все расходы, но сейчас грузоперевозок почти нет»,
– объяснил председатель профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан.
Выход руководство ЖДМ видят в одном – распродаже имущества (рельсы и старые вагоны) на металлолом, продаже акций и 170 объектов недвижимости в Кишинёве, Бельцах и Бульбоках. Если всё пройдёт успешно, вырученных денег всё равно не хватит на то, чтобы рассчитаться со всеми кредитами и долгами.
По инициативе социалистов в парламенте в пятницу была создана специальная комиссия, которая займётся анализом ситуации на ЖДМ. Также в парламенте решили – движение пассажирских поездов останавливать нельзя, комиссия займётся поисками финансирования ЖДМ.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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