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Железная дорога Литвы подсчитывает убытки и меняет планы

15 октября 2021, 09:45  •  107 • В мире
Белоруссия и Китай уже отказались от услуг ЛЖД
«Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) вынуждены изменить свои планы – после того, как были подсчитаны все убытки, которые нанесли введённые Вильнюсом санкции в отношении Белоруссии, пришлось отказаться от проекта по реконструкции железнодорожной линии Плунге – Шатейкяй в западных регионах страны.
Предполагалось, что после реконструкции железнодорожного полотна скорость пассажирских поездов увеличится до 160 км в час, а грузовых – до 120 км в час, вместе с этим увеличится и пропускная способность, ведь этот участок дороги – стратегический, он связывает Вильнюс с портом Клайпеды.
Теперь же всё это так и останется проектом – на него необходимо почти 60 млн евро, таких денег у «Литовских железных дорог» больше нет.
Про Светлану Тихановскую вспоминают всё реже, Александр Лукашенко всё также президент Белоруссии, народ которой спокойно работает, а убытки от европейских санкций, направленных против Минска, почему-то подсчитывают в Вильнюсе. Давно нет транзита белорусских нефтепродуктов по литовской железной дороге и далее – через порт Клайпеды.
А с 3 декабря и белорусские удобрения будут отправляться по рельсам не литовской, а российской железной дороги – в Мурманск.
«Похоже, приближается момент, когда поставки прекратятся, а это означает, что мы потеряем около 60 миллионов евро годового дохода, а вся логистическая цепочка Литвы не получит дохода более 100 миллионов евро»,
– подсчитывает очередные убытки гендиректор ЛЖД Мантас Бартушка.
По его мнению, государство должно предоставить ЛЖД субсидии в размере не менее 60 млн евро, в противном случае придётся существенно увеличить тарифы и на пассажирские перевозки, и на грузовые. Однако правительство уже объявило, что не намерено помогать тем предприятиям, которые пострадали из-за белорусских санкций – сами виноваты, незачем было работать с «тоталитарным» государством.
«Скажу прямо: ни о каких субсидиях не может быть и речи. Мы понимаем, что есть трудности, но надеемся, что они временные»,
– предупредила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
Прекращает грузовые перевозки с Литвой и Китай.
Остаётся у Lietuvos gelezinkeliai небольшие транзиты из Казахстана и Украины.
Ситуация сегодня в Литве уж очень напоминает ситуацию у соседей-латышей. Там тоже строили грандиозные планы по модернизации железной дороги, а сейчас распродают на аукционах подвижной состав.
Вот и Литовским железным дорогам только и остаётся, что разобрать рельсы и сдать их на металлолом.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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