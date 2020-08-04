Железная дорога Латвии на пороге катастрофы

Latvijas dzelzcels распродаёт вагоны и тепловозы, чтобы выжить

Компания «Латвийская железная дорога» (Latvijas dzelzcels) стоит на пороге катастрофы – быстрое падение грузооборота, которое началось ещё в прошлом году, сегодня, ещё и из-за пандемии коронавируса, грозит банкротством целой транспортной отрасли Латвии.

Хотя в самой компании считают, что главным виновником плачевного состоянии ЛЖД является не коронавирус, а резкое уменьшение объёма российского транзита.

Российская Федерация завершает переориентацию на отечественные порты в Ленинградской области. Это новая реальность, в которой необходимо научиться жить – Россия уже не вернётся. И забыть о тех временах, когда российские перевозки давали уверенность в будущем. Поэтому ЛЖД отказалась от проекта полной электрификации железной дороги, сократила штат сотрудников, подвижной состав выставлен на продажу, а руководство размышляет о том, как выжить.

«Уже в прошлом году результаты в сфере грузоперевозок были самыми низкими за последние 18 лет. В этом году снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет ещё 52%»,

– говорит председатель правления ЛЖД Марис Клейнбергс.

По его словам, он ищет новые пути заработка для ЛЖД, и это не поиск новых клиентов, которых просто не существует. В его планах – расширение услуг железной дороги, которая собирается покорять море. В том плане, что компания Latvijas dzelzcels займётся погрузочно-разгрузочными работами в порту, сопровождением грузов и оформлением документов. Безусловно, такими методами можно поддержать какое-то время саму компанию, но спасти железные дороги Латвии невозможно. Да Клейнбергс это и не скрывает.

Ну а пока дело не дошло до покорения морей, ЛЖД распродаёт подвижной состав с молотка, сообщает Baltnews. Сначала продали часть недвижимости, затем 13 тепловозов серии М62. На следующий аукцион, который состоится 12 августа, уже подготовлено 200 грузовых вагонов, на очереди – утеплённые вагоны и цистерны. Благо осталось большое наследие от Советского Союза, за счёт продажи которого можно будет протянуть пару лет.

Некогда успешное и процветающее предприятие Latvijas dzelzcels всеми силами пытается выбраться из кризиса, однако вряд ли это удастся без помощи государства. Государство же пока не спешит.