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Железная дорога Латвии на пороге катастрофы

04 августа 2020, 12:50  •  135 • В мире
Latvijas dzelzcels распродаёт вагоны и тепловозы, чтобы выжить
Компания «Латвийская железная дорога» (Latvijas dzelzcels) стоит на пороге катастрофы – быстрое падение грузооборота, которое началось ещё в прошлом году, сегодня, ещё и из-за пандемии коронавируса, грозит банкротством целой транспортной отрасли Латвии.
Хотя в самой компании считают, что главным виновником плачевного состоянии ЛЖД является не коронавирус, а резкое уменьшение объёма российского транзита.
Российская Федерация завершает переориентацию на отечественные порты в Ленинградской области. Это новая реальность, в которой необходимо научиться жить – Россия уже не вернётся. И забыть о тех временах, когда российские перевозки давали уверенность в будущем. Поэтому ЛЖД отказалась от проекта полной электрификации железной дороги, сократила штат сотрудников, подвижной состав выставлен на продажу, а руководство размышляет о том, как выжить.
«Уже в прошлом году результаты в сфере грузоперевозок были самыми низкими за последние 18 лет. В этом году снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет ещё 52%»,
– говорит председатель правления ЛЖД Марис Клейнбергс.
По его словам, он ищет новые пути заработка для ЛЖД, и это не поиск новых клиентов, которых просто не существует. В его планах – расширение услуг железной дороги, которая собирается покорять море. В том плане, что компания Latvijas dzelzcels займётся погрузочно-разгрузочными работами в порту, сопровождением грузов и оформлением документов. Безусловно, такими методами можно поддержать какое-то время саму компанию, но спасти железные дороги Латвии невозможно. Да Клейнбергс это и не скрывает.
Ну а пока дело не дошло до покорения морей, ЛЖД распродаёт подвижной состав с молотка, сообщает Baltnews. Сначала продали часть недвижимости, затем 13 тепловозов серии М62. На следующий аукцион, который состоится 12 августа, уже подготовлено 200 грузовых вагонов, на очереди – утеплённые вагоны и цистерны. Благо осталось большое наследие от Советского Союза, за счёт продажи которого можно будет протянуть пару лет.
Некогда успешное и процветающее предприятие Latvijas dzelzcels всеми силами пытается выбраться из кризиса, однако вряд ли это удастся без помощи государства. Государство же пока не спешит.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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