«Желаю прожить не меньше, чем я»: в День Победы ветеран ВОВ отмечает 100-летие

Ветеран ВОВ Василий Матвеевич Иванченко 9 мая отмечает не только День Победы, но и своё 100-летие. До войны он успел поступить в институт, а потом ушёл добровольцем на фронт. Был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда». В свои 100 лет Василий Матвеевич до сих пор работает, читает книги и пишет стихи. RT поздравил ветерана с годовщиной Победы и днём рождения.

Василий Матвеевич Иванченко родился в Белоруссии. Закончив школу в 16 лет, он поехал в Ленинград, чтобы поступить в институт. Но знаний, полученных в деревенской школе, для поступления в вуз не хватало.

«Я пошёл сначала учиться на рабфак, так называемый рабочий факультет. Там я наверстал всё, что не получил в школе. Потом смог поступить в Ленинградский военно-механический институт», — вспоминает ветеран.

Учёбу в вузе Василию Матвеевичу пришлось совмещать с работой на заводе. Именно на рабочем месте он и узнал о начале войны.

«Я сразу побежал в институт и записался в армию. Попал во 2-ю дивизию народного ополчения, и вскоре мы уже оказались на фронте на участке Кингисепп — Вырица. Позже мы остановили немцев у Ленинграда. Но меня сильно контузило бомбой, выбило челюсть, и я два месяца лежал в госпитале — не мог разговаривать и нормально есть», — вспоминает Иванченко.

Как рассказывает ветеран, в феврале 1942 года он был отозван с фронта и демобилизован — Сталин выпустил приказ о направлении специалистов по вооружению в оборонную промышленность. Ленинград к этому времени уже находился в блокаде. Машины с заводским оборудованием и специалистами шли по Дороге жизни.

RT

Первая, в которой ехал Иванченко, попала под обстрел. В ней почти все погибли.

«Когда машина приехала на место, подумали, что все пассажиры погибли. Тела, в том числе и меня, сгрузили в яму, но не закопали, слава богу. Мимо проходила бабушка и услышала хрипы — она меня и спасла. А так бы засыпали, — вспоминает Иванченко. — Пассажирам второй машины тоже не повезло. Под обстрел они не попали, но, когда приехали, с голоду съели много еды. Многие умерли от заворота кишок».

После госпиталя в Саратове Иванченко вместе с другими специалистами изготавливал противотанковые мины. Здесь он и узнал о Победе и об окончании войны.

«После войны я возглавил экономику Саратовского и Пензенского отделения. Потом Алексей Косыгин позвал меня в Москву в Госплан. А уже после я окончил МГУ им. Ломоносова и преподавал в Саратовском экономическом институте. В 1979 году я даже стал замдиректора института по экономике. Я также являюсь академиком Нью-Йоркской академии наук», — с гордостью рассказывает ветеран.

До сих пор Василий Матвеевич работает в институте. Он главный научный сотрудник. Два года назад он ещё помогал выпускникам писать диссертации, а сейчас с ним советуются по экономическим вопросам.

За годы работы Василий Матвеевич издал несколько книг по экономике: «XX век: реформы и планирование» в трёх томах, «Планирование как исторический феномен жизнедеятельности человека и общества», «Экономика России в условиях конвергенции и цивилизации» и другие. Последнюю ветеран писал вместе с внуком, когда тот защищал диссертацию.

А ещё Василий Матвеевич очень любит поэзию. Он знает наизусть сонеты Шекспира, стихотворения Пушкина, Цветаевой, венгерских поэтов и других авторов. Ветеран даже написал собственный сборник стихотворений.

«Ни одной строчки из этого сборника я не написал дома. Вдохновение приходило ко мне в дороге, на лавочке в парке, но дома — никогда. Он поэтому так и называется — «Сто экспромтов в пути». Стихи написаны в период с 1930 по 2004 год. Сейчас я тоже пишу стихи, но ночью, когда снятся плохие сны. Это помогает отвлечься», — поясняет Василий Матвеевич и читает несколько своих стихов наизусть.

Василий Матвеевич пережил инфаркт, и именно стихи помогли ему почувствовать себя лучше.

«Пока я учу стихи, я чувствую себя хорошо. Но если вдруг прекращаю, здоровье начинает подкашиваться», — признаётся ветеран. Кроме того, ветеран любит книги — у него прекрасное зрение, и читает он без очков.

В Москве ветеран не скучает. У Василия Матвеевича 11 внуков и правнуков. Они регулярно навещают дедушку по очереди и два раза в месяц приходят все вместе пить чай и разговаривать: правнуки приносят рисунки, которые Василий Матвеевич вешает на стены в своей комнате.

Сегодня вся семья вновь соберётся вместе, чтобы поздравить дедушку с днём рождения.

«Сегодня я не буду загадывать желание. Не люблю это. Я лишь могу благодарить бога за каждый прожитый день. Желать что-то ещё мне не надо — у меня всё есть, я очень счастливый человек. За всю свою жизнь я не ссорился ни с кем — даже с женой за 70 лет совместной жизни. Может быть, в этом секрет моего долголетия. Я всем желаю быть здоровыми и счастливыми, чтобы прожить не меньше, чем я», — говорит ветеран.