Желая взять граждан под контроль, власти губят Рунет

Интернет дал возможность государствам и корпорациям влезть людям в головы. Узнать, о чём они думают, чего хотят. Кто-то пытается на этих знаниях зарабатывать и вкладывает деньги в развитие новых цифровых технологий. В России же ситуация выглядит так, будто государство испугалось возможностей интернета и стремится взять его под контроль. Как результат – чиновники просто ломают интернет.

Глаз Большого Брата

Новый эпизод в установлении тотального контроля над пользователями – внедрение единого измерителя Рунета. До сих пор имелось несколько служб, которые предоставляли свои услуги по измерению аудитории сайтов. На их данные ориентировались рекламодатели, чтобы определить справедливую цену рекламы – понятно, что на более популярном сайте она должна стоить дороже. Теперь же в этот процесс вмешались госструктуры. В июне был принят закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов. Сначала проект выглядел как очередная попытка распила бюджетов и направления денежных потоков в нужную сторону. Ведь кто-то должен освоить кругленькую сумму на создание программ-счётчиков, а кому-то доведётся выполнять функции единого измерителя, что позволит одним махом подвинуть всех конкурентов. Сейчас главным претендентом на эту роль считается компания Mediascope, которая уже давно составляет рейтинги телепрограмм и получает за это хорошие деньги от телеканалов.

Однако на днях всплыла информация, которая заставляет посмотреть на происходящее под другим углом. В правительстве разрабатывается постановление, определяющее, какие именно данные будет собирать единый измеритель. Оказалось, что в его базах окажутся данные об идентификаторе пользователя и его оборудовании, информация о любом посещении ресурса с указанием времени и региона, IP-адрес, а также сведения о просмотренном контенте вплоть до перечисления заголовков статей! Специалисты тут же заявили, что данные эти избыточны для подсчёта ауди­тории сайтов. А вот для тотальной слежки за пользователями – в самый раз. Всё идёт к тому, что на любого гражданина можно будет завести файлик, в котором будет записана вся его активность в Сети: что читал, что смотрел, на что кликал...

Старались для своих – выиграли чужие

Ещё один пример неуклюжего вмешательства государства в интернет-рынок – попытка устанавливать приложения российской разработки на новые гаджеты. Причём начиналось всё с благой инициативы. Американская корпорация Google, которая разрабатывает систему Android, зачастую злоупотребляла положением – в частности, она не давала некоторым производителям гаджетов устанавливать в новые телефоны поиск от «Яндекса» (компания традиционно считается российской, хотя зарегистрирована в Нидерландах). Потому покупателю телефона, который захотел бы пользоваться «Яндексом», приходилось проходить квест по самостоятельной настройке. Российские власти помогли «Яндексу» надавить на Google, и вопрос решился в пользу отечественного поисковика. Но на этом чиновники не остановились. В апреле продавцам гаджетов выкатили список из 16 российских приложений, которые обязательно должны быть установлены на каждое продаваемое в России устройство. Понятно, что свои издержки производители тут же заложили в цены на смартфоны и планшеты. Однако тут же выяснилось, что не все озаботились установкой российского ПО в нужных количествах. Из-за этого возник дефицит гаджетов, что опять же сказалось на ценах. Продавать же устройства без российских программ магазинам теперь опасно. Им грозит штраф в 200 тыс. рублей.

При этом основной удар на себя приняли как раз недорогие устройства на Andriod – с производителем дорогих iPhone Роскомнадзор договорился особо. В ПО аппарата было внесено незначительное изменение. При первой настройке смартфона пользователю теперь предлагается скачать и установить российские программы. Гражданин может принять это предложение или отказаться от него, убрав галочки напротив названия программ. И ради этого потребовалось провести через Думу поправки в несколько федеральных законов, разработать постановления правительства и ещё кипу документов? Ведь очевидно, что если приложения полезны россиянам, то они и сами их установят, а если нет – удалят, несмотря ни на какие законы.

К тому же этот символический жест российской власти по внедрению отечественного ПО в концов концов обернулся фарсом. Эксперты выяснили, что многие российские государственные программы следят за действиями пользователей, а информацию передают… за рубеж. Оказывается, в создаваемые за бюджетные средства приложения встраивались компоненты, разработанные в интересах западных корпораций – Facebook, Microsoft и Google. Всё это выглядит просто смешно на фоне постоянных судов Рос­комнадзора с интернет-гигантами по поводу хранения персональных данных россиян на территории России.

Впрочем, требования по хранению данных о россиянах на территории страны выглядят нелепыми только с технологической точки зрения. Понятно, что формально находящиеся в России сведения могут быть многократно скопированы и распределены по серверам во всём мире, и никакой Рос­комнадзор об этом даже не узнает. Но если посмотреть на ситуацию с позиции денег, то у этого закона есть явные бенефициары. Чтобы выполнить требования российских властей, интернет-гигантам приходится арендовать российские дата-центры. А у них есть совершенно конкретные собственники. Например, госкорпорация «Ростелеком».

Google загнали в угол

До сих пор российские власти и интернет-гиганты находили компромисс. Даже показное замедление скорости работы Twitter со стороны Роскомнадзора прошло гладко и почти незаметно. Однако коса наконец нашла на камень. В центре нового скандала оказалась Google, которая до последнего времени старалась быть сговорчивой и законопослушной. Дело в том, что корпорация, исполняя американские законы о санкциях, заблокировала YouTube-канал «Царьград», принадлежащий российскому олигарху Константину Малофееву. В итоге российский суд наложил на Google огромную неустойку, которая способна разорить даже транснационального гиганта. Согласно решению суда, относительно небольшая сумма штрафа, составляющая 100 тыс. рублей в день, будет еженедельно удваиваться. Так, уже через семь месяцев она достигнет 94 трлн рублей, что сопоставимо со стоимостью всей Google. Понятно, что такие деньги платить никто не будет, но и разблокировать «Царьград» Google не может. Иначе компания подпадёт под американские санкции, что для неё ещё страшнее. Представители Google уже дали понять, что, если российская Фемида не откатит своё решение, IT-гиганту придётся уйти из страны. Чем это обернётся для пользователей, нетрудно предположить. YouTube – это не только любимые «видосики», это площадка для тысяч бизнесов, которые разом рухнут. Эти потери точно стоят обид православного олигарха, клянущего Америку, но при этом желающего иметь канал на YouTube?

В хаотичных движениях российских ведомств в отношении интернета прослеживается одна задача – взять Сеть под контроль. Особенно это стало заметно перед выборами. А то ведь, несмотря на посадку Алексея Навального в тюрьму, его соратники продолжают вещать в YouTube. Да и сам он умудряется держать связь со сторонниками через Instagram, и сделать с этим ничего не получается. Ну если, конечно, не сломать весь интернет. Но так можно всё сломать, а вместо сломанного ничего своего не появится.

Кстати