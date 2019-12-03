Желавший развала России "рассекретил" заявление "нормандской четвёрки", а Зеленский готовится к большой торговле

Встреча "нормандской четвёрки" ещё не состоялась, а представители Украины уже спешат рассказать об итоговом коммюнике. Проект такого сообщения готовится заранее и деталями поделился вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Тот самый, что накануне хотел забрать пару областей у России. Тем временем WADA перенесли своё совещание из Парижа подальше от "четвёрки" - одни говорят, что "подальше от "четвёрки", другие отмечают, что всё дело в забастовке, запланированной на ту же дату.

Итак, делимся последними заявлениями вокруг нормандского формата.

Итоговое коммюнике

Нормандская "четвёрка" - представители России, Украины, Германии и Франции встретятся 9 декабря в Париже. И, по словам Дмитрия Кулебы, итоговое коммюнике не содержит "прорывных идей".

"Сейчас коммюнике является очень дипломатическим. Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей. Но всё будет зависеть от результатов переговоров", - заявил украинец в эфире телеканала ICTV.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что надеется поднять вопрос завершения конфликта в Донбассе с озвучиванием конкретных сроков. При этом Зеленский добавил, что хотел бы бороться за украинцев в Донбассе, но не станет этого делать, если речь пойдёт о жителях юго-востока Украины, считающих себя русскими...

"Не хочу биться за тех, кто считают себя русскими"

В преддверии встречи лидеров "нормандской четвёрки", которая должна пройти 9 декабря в Париже, Зеленский дал интервью немецкому журналу Der Spigel, в котором откровенно заявил о том, что "биться за людей, которые считают себя русскими", у него нет желания, а всем тем, кто выступает "за Россию", он предложил уехать с Украины.

Речь шла о жителях Донбасса, получивших российские паспорта. По его мнению, "жить на Украине и получить гражданство России - это неправильно". Тем не менее Киев попытается вернуть "сбившихся с пути" жителей Донецкой и Луганской народных республик: ведь там есть люди, которые "не определились со своими позициями".

Также в этом интервью украинский гарант заявил о том, что не хочет видеть Украину "фигурой на шахматной доске великих держав", при этом он рассчитывает на помощь Вашингтона, хотя и не смог добиться того, чтобы США участвовали в "нормандском формате".

"Я желаю, чтобы США нам помогали и видели в Украине "субъекта", но не заключали при этом каких-то сделок с другими игроками, не называли нас "самой коррумпированной страной", - сказал он.

Захарова жёстко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

На такие заявления Зеленского о русских и украинцах отреагировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами", - написала она в своей публикации.

Захарова также напомнила, что жители Донецкой и Луганской республик не выбирали Зеленского своим президентом, поэтому слушают его рекомендации о том, "кто куда должен поехать не по своей воле", им приходится "не по своей воле".

Кроме того, напомнила она, киевским властям не мешало бы поискать виновников всех бед "в собственных рядах". Ведь после неконституционного переворота, произошедшего в 2014 году, большинство ключевых постов в руководстве страны заняли иностранцы.

"А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишённые всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства", - отметила Мария Захарова.

Планы Зеленского - "А" и "Б"

В интервью польскому СМИ Зеленский заявил, что готов обсуждать в формате "Украина - США - Россия" крымский вопрос. В Кремле отметили, что реакции на это заявление и не последует, поскольку данный вопрос уже закрыт.

По мнению замглавы Всемирного Русского Народного Собора, основателя Царьграда Константина Малофеева, Киев не просто так раз за разом поднимает вопрос о Крыме. Не исключено, рассказал он в эфире программы "Время покажет" на Первом, что Зеленский хочет получить некие преференции или деньги за Крым.

"Коломойский - спонсор и, так сказать, зачинатель проекта под названием "Владимир Зеленский", который думает про деньги так же, как Коломойский. И план "А" Зеленского, на мой взгляд, заключается в том, что он хотел бы, чтобы за Донбасс и за Крым (о котором он всё время вспоминает) хоть чего-нибудь получить. Деньги с Европы. В рамках "нормандского формата", - отметил он.

Фактически этот план "А" украинского лидера заключается в том, чтобы Франция и Германия заплатили за примирение.

"И вот он говорит: я туда поеду, и посмотрим, удастся ли у меня разговор, если расплатятся со мной за потери от российского газа, за то, что мы считаем, так сказать, выбывшим из карманов олигархов, то прекрасно. А вот если они не расплатятся, говорит он, у меня есть план "Б". А это прийти к США. И уже США сказать: вы устроили Майдан - расплачивайтесь", - отметил Малофеев.

При этом, подчеркнул он, "спонсор" Зеленского господин Игорь Коломойский и сам ранее открыто высказывался в том же ключе, намекая на компенсации.