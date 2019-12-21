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Желания Трампа разбились о Пентагон? США не хотят выводить солдат из Сирии

21 декабря 2019, 08:09  •  102 • Политика
Пентагон не хочет выводить американских солдат из Сирии, ссылаясь на борьбу с террористами ИГ. О желании вывести войска ранее заявлял Дональд Трамп, но в конце ноября стало известно о том, что процесс приостановлен.
Американские власти не намерены выводить солдат с территории Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.
Как утверждает политик, решение будет принято только в том случае, если местные силы безопасности и полиции смогут доказать свою способность держать под контролем угрозу со стороны террористов. Также необходимо гарантировать полное поражение "Исламского государства".
"Это метрика, на которую мы ориентируемся", - сказал глава Пентагона.
Это противоречит последним высказываниям президента США Дональда Трампа, желания которого разбились о политические реалии. В конце ноября стало известно о том, что Белый дом решил замедлить вывод войск из зоны конфликта.
"Мы медленно возвращаем наших солдат домой, к их семьям, одновременно сражаясь с остатками ИГ", - заявил он в Twitter.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

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