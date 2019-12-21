Желания Трампа разбились о Пентагон? США не хотят выводить солдат из Сирии

Американские власти не намерены выводить солдат с территории Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Как утверждает политик, решение будет принято только в том случае, если местные силы безопасности и полиции смогут доказать свою способность держать под контролем угрозу со стороны террористов. Также необходимо гарантировать полное поражение "Исламского государства".

"Это метрика, на которую мы ориентируемся", - сказал глава Пентагона.

Это противоречит последним высказываниям президента США Дональда Трампа, желания которого разбились о политические реалии. В конце ноября стало известно о том, что Белый дом решил замедлить вывод войск из зоны конфликта.

"Мы медленно возвращаем наших солдат домой, к их семьям, одновременно сражаясь с остатками ИГ", - заявил он в Twitter.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.