Желание уязвить США дорого обошлось «национальной кубышке»

Объём Фонда национального благосостояния на 1 июля составил 13,575 трлн рублей. При этом ещё месяц назад он составлял 13,938 трлн рублей. Куда же делись деньги?

Здесь стоит обратить внимание на то, что 5 июля Минфин объявил о завершении процесса дедолларизации ФНБ, сократив наличие в нём американской валюты до нуля. Об отказе от доллара было объявлено в ходе Петербургского международного экономического форума. Взамен него власти решили активнее вкладываться в евро, золото и китайский юань. В итоге доля последнего увеличилась вдвое – с 15 до 30%, а евро – с 35 до 40%. Также в ЦБ был открыт обезличенный металлический счёт на 340,5 тонны золота, что составляет 20% от средств фонда.

Однако финансисты Минфина оказались так себе прогнозистами – практически все инвестиции в рамках дедолларизации принесли только убытки. Так, золото, на покупку которого ушло около 23 млрд долларов, подешевело на 7%. Евро, приобретение которого обошлось почти в 5 млрд долларов, стал дешевле на 3,7%. Что же касается юаней, то его в Минфине умудрились купить в тот момент, когда китайская валюта находилась на пике своей стоимости – затем она начала падать, и к концу июня её курс снизился на 1,8%. Такими же неоднозначными оказались и прочие решения. Падение курса акций Сбербанка стоило 64 млрд рублей, а бумаг «Аэрофлота» – 1,8 млрд рублей. Кроме того, ФНБ тратился на инфраструктурные проекты: 13,83 млрд рублей получило ОАО «РЖД» на строительство БАМа и Транссиба, а 0,5 млрд досталось Росавтодору.

При этом эксперты отмечают, что если в случае с евро ещё возможно компенсировать потери, то юань постоянно ведёт себя весьма капризно. Однако оставлять средства фонда в долларах тоже страшно – вдруг США заморозят деньги? В итоге за это приходится расплачиваться средствами ФНБ. Или, может, вся проблема в непрофессионализме аналитиков Минфина?