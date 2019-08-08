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"Желание усидеть на двух стульях": на полуострове оценили заявление президента Турции о непризнании Крыма

08 августа 2019, 16:24  •  148 • В России

В Крыму заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, назвали "политикой двойных стандартов и желанием усидеть на двух стульях". Такое мнение "Комсомольской правде - Крым" высказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее глава Турции во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Анкара "всегда будет поддерживать независимость Украины и не признает "аннексию Крыма". Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что полуостров когда-то вернется в состав незалежной.

- В заявлении президента Турции Реджепа Эрдогана мы в очередной раз видим политику двойных стандартов. Это желание усидеть на двух стульях. Во-первых, Турция, будучи членом северо-атлантического альянса, сегодня закупает комплексы С-400 у Российской федерации. Плюс мы наблюдали курс на налаживание российско-турецких отношений после инцидента со сбитым российским самолетом. То есть турецкая сторона сначала хочет наладить партнерство с Россией, а потом говорит, что не признает Крым российским. Я могу посоветовать президенту Турции поскорее определяться, ведь с таким подходом говорить о глобальном взаимодействии между двумя нашими странами не приходится, - заявил КП-Крым Владислав Ганжара.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла отмечает, что после визита Зеленского Турция "наверняка сделает какой-то реверанс в сторону Москвы", потому что турецко-российские отношения для нее более важны, чем связи с незалежной.

- Украинская сторона выступает слабым партнером, уже все привыкли, что она всегда сдает свои интересы под давлением других, с ней не считаются и не уважают. Турция получит от Украины, что хочет: рынки сбыта продукции, деньги туристов, политические заявления. В ответ даст только то, что сочтет нужным. Реальные отношения с Россией Турция строит на намного более мощной основе, с которой Украина даже близко не сравнится, потому что они для нее более важны. За последние пять лет все уже привыкли к попрошайкам и скандалистам из Украины, которые везде жалуются на Россию и просят помощи. Вот только им даже в голову не приходит, что решение всех проблем зависит от нормализации отношений с той же самой Россией, - заявил политолог.

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