«Желание продемонстрировать силу»: почему Трамп принял решение уволить генерального инспектора разведслужб

Президент США Дональд Трамп решил уволить генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона, который сыграл одну из ключевых ролей в процессе запуска процедуры импичмента. Демократы обвинили главу Белого дома в политизации разведслужб и желании отомстить в опасное для страны время — разгар эпидемии коронавируса. Однако, по мнению экспертов, Трамп лишь пытается создать «надёжный и работоспособный механизм», руководство которого «не плело бы заговоры за его спиной».

Дональд Трамп принял решение освободить от должности генерального инспектора разведывательных служб Майкла Аткинсона, который ранее стал одной из ключевых фигур в процессе запуска процедуры импичмента. Об этом глава Белого дома проинформировал конгресс, направив соответствующие письма.

Два послания с идентичным содержанием были адресованы председателю комитета сената по разведке Ричарду Бёрру, старшему демократу в соответствующем комитете Марку Уорнеру, а также председателю комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу и старшему республиканцу в том же комитете Девину Нуньесу.

«Настоящим уведомляю вас о том, что в рамках своих президентских полномочий я освобождаю от должности генерального инспектора разведывательного сообщества. Данное решение вступит в силу по истечении 30 дней с сегодняшней даты», — говорится в тексте письма.

Свой шаг Трамп объяснил тем, что «чрезвычайно важно» содействовать повышению экономической эффективности и результативности федеральных программ и мероприятий.

«Генеральные инспекторы выполняют важнейшую роль в достижении этих целей. Как и в случае с другими должностями, на которые я как президент вправе назначать лиц по рекомендации и с согласия сената, крайне важно, чтобы я полностью доверял сотрудникам, назначаемым на должность генерального инспектора. В отношении действующего генерального инспектора дело обстоит уже не так», — пояснил Трамп в своём послании.

Он также отметил, что кандидатуру на должность генерального инспектора разведывательных служб представит в сенат «позднее». По словам главы Белого дома, это будет тот человек, которому он «полностью доверяет» и который «удовлетворял бы соответствующим требованиям».

Аткинсон приступил к своим обязанностям генерального инспектора разведслужб в 2018 году. До этого он более 15 лет работал в Министерстве юстиции США.

Генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон

© Jonathan Ernst/Reuters

Обоснованная мера

Напомним, именно Аткинсон в сентябре прошлого года сообщил конгрессу, что получил от анонимного сотрудника Белого дома жалобу на содержание разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На основании этой жалобы демократы в палате представителей инициировали расследование, во время которого ряд сотрудников администрации и Госдепа США дали показания против Трампа. По их словам, американский президент якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы получить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, что является нарушением Конституции. Трамп неоднократно отрицал предъявленные ему обвинения. Об отсутствии давления со стороны президента США заявил и Владимир Зеленский.

Конгресс США

Reuters

© Molly Riley

Тем не менее 19 января представители Демократической партии США передали в сенат подробное обоснование для отстранения Трампа от власти. Однако в начале февраля 2020 года сенат оправдал главу государства по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

На протяжении всей процедуры импичмента Трамп неоднократно призывал раскрыть личность анонимного информатора, однако этого так и не произошло.

«Этот разоблачитель предоставил ложную информацию... Он должен дать показания лично. Письменные ответы неприемлемы! А где сейчас второй разоблачитель? Он испарился, стоило мне обнародовать расшифровку разговора. Он вообще существует? Где этот информатор? Это подстава!» — написал американский президент в Twitter.

The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2019

Как отметил политолог Александр Асафов в разговоре с RT, решение об увольнении Майкла Аткинсона могло быть вызвано «желанием продемонстрировать силу и создать определённые последствия» для чиновника.

Трамп имеет на это полное право, считает директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Здесь нужно понимать, что всё разведсообщество, включая ЦРУ и другие службы, подчиняется непосредственно президенту. Он их главный начальник. Поэтому Трамп вправе ставить во главе этих служб тех людей, на кого он может рассчитывать», — заявил аналитик в беседе с RT.

Рогулёв также напомнил, что Аткинсон — далеко не первый высокопоставленный разведчик, уволенный действующим главой Белого дома. Однако такая «текучка кадров» является обоснованной, полагает эксперт.

«Ведь действующий президент США пришёл в Белый дом со стороны — у него изначально не было своей команды. Кроме того, лидер США не хочет, чтобы разведструктура работала против него. Он стремится создать надёжный и работоспособный механизм, руководство которого не плело бы какие-то заговоры за его спиной», — пояснил аналитик.

Карт-бланш в условиях пандемии

После получения письма главы Белого дома о намерении уволить Аткинсона демократы и оппоненты Трампа вновь заговорили о злоупотреблении властью со стороны президента в опасное для Соединённых Штатов время.

Так, заместитель главы сенатского комитета по разведке сенатор и член Демпартии Марк Уорнер назвал решение Трампа «возмутительным» и обвинил президента в неустанном стремлении политизировать разведслужбы.

«На фоне действующего в стране чрезвычайного положения возмутительно, что президент в очередной раз стремится подорвать авторитет разведывательного сообщества, уволив ещё одного сотрудника разведки, который всего лишь выполнял свою работу», — написал Уорнер на своей странице в Twitter.

In the midst of a national emergency, it is unconscionable that the President is once again attempting to undermine the integrity of the intelligence community by firing yet another intelligence official, the ICIG, simply for doing his job. — Mark Warner (@MarkWarner) April 4, 2020

Председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф назвал увольнение Аткинсона «возмездием под покровом ночи», добавив, что это «очередная вопиющая попытка президента ослабить независимость разведывательного сообщества и отомстить тем, кто осмеливается разоблачать правонарушения со стороны Трампа».

В свою очередь, Марк Заид, адвокат осведомителя, доложившего о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, назвал увольнение генерального инспектора «отсроченным актом возмездия» за то, что Аткинсон «должным образом рассмотрел жалобу информатора».

«Это постыдное действие подрывает этические основы взаимодействия с осведомителями, — написал Заид в Twitter. — Сенаторам от Республиканской партии пора отстоять верховенство права и осудить решение президента».

“The firing of Atkinson, who was appointed by President Trump, is nothing but a delayed retaliatory action taken against an independent IG for his proper handling of a whistleblower complaint,” said Mark Zaidhttps://t.co/RRAB2V3ufL — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) April 4, 2020

Как отметил Юрий Рогулёв, демократы и оппоненты главы Белого дома неоднократно использовали тему превышения должностных полномочий президентом, чтобы дискредитировать Трампа.

«Представители Демпартии обязательно будут об этом говорить, а противники американского лидера и пресса попробуют использовать факт увольнения Аткинсона в своих интересах», — сказал эксперт.

Однако, по мнению Александра Асафова, в условиях совершенно иной повестки — пандемии коронавируса — любые возражения демократов останутся не более чем словами, поскольку американское общество и политики сосредоточены на борьбе с распространением инфекции.