Желание притупилось: Россия обойдется без "Большой семёрки" - МИД

Желание России участвовать в формате "Большой семёрки" стремится к нулю. Такое мнение высказал заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, принявший участие в работе дискуссионного клуба "Валдай".

Как пояснил дипломат, в экспертном сообществе интересуются сигналами, которые направляют члены "Большой семёрки" относительно перспектив возвращения Москвы. Однако российскую сторону это очень веселит, так как ее саму никто не спрашивал.

Дело в том, что желание РФ восстанавливать формат диалога начало притупляться еще до 2014 года. После этого ситуация не изменилась.

"А потом оно исчезло напрочь", - цитирует слова Рябова РИА Новости.