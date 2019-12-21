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Желание притупилось: Россия обойдется без "Большой семёрки" - МИД
21 декабря 2019, 01:39 • 93 • Политика
Как заявили в МИД России, Москва обойдется без "Большой семёрки", поскольку желание сотрудничать с организацией сначала притупилось, а затем и вовсе исчезло.
Желание России участвовать в формате "Большой семёрки" стремится к нулю. Такое мнение высказал заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, принявший участие в работе дискуссионного клуба "Валдай".
Как пояснил дипломат, в экспертном сообществе интересуются сигналами, которые направляют члены "Большой семёрки" относительно перспектив возвращения Москвы. Однако российскую сторону это очень веселит, так как ее саму никто не спрашивал.
Дело в том, что желание РФ восстанавливать формат диалога начало притупляться еще до 2014 года. После этого ситуация не изменилась.
"А потом оно исчезло напрочь", - цитирует слова Рябова РИА Новости.
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