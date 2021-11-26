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Желание Польши отгородиться от Белоруссии стеной вызвало недовольство в ЕП
26 ноября 2021, 10:30 • 118 • Политика
Депутат заявил о "гуманитарной трагедии" на границе РБ и ЕС
Польша получает от Евросоюза денежные средства для обеспечения безопасности государственной границы. Однако после эскалации миграционного кризиса власти республики решили построить стену на линии соприкосновения с Белоруссией. Депутат Европейского парламента Пьерфранческо Майорино задал коллегам справедливый вопрос, как проконтролировать, чтобы поляки не спустили финансирование на строительство барьеров.
Обращение представителя Италии в ЕП оказалось в распоряжении RT. Депутат подчеркнул, что Польша получает от Евросоюза 114,5 миллиона евро. Его недовольство связано с тем, что правительство может потратить целевые средства не по назначению. Политик потребовал гарантий от Еврокомиссии, что деньги не будут направлены на возведение стены на границе с Белоруссией.
Парламентарий также отметил, что на линии разграничения двух государств возникла "гуманитарная трагедия". Он обратил внимание, что польские пограничники блокируют продвижение мигрантов, в том числе, применяют насилие. В своем обращении итальянский депутат попросил уточнить, как европейские политики планируют обеспечить соблюдение прав человека на границе Белоруссии и Евросоюза.
Напомним, ранее политолог Дмитрий Болкунец заявил, что президент РБ Александр Лукашенко придумал новый способ шантажа ЕС с помощью мигрантов. Эксперт уверен, что белорусский правитель хочет заработать на организации эвакуации беженцев из страны.
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