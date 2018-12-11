«Желание погрозить президенту»: почему демократы заговорили о тюремном сроке для Трампа

Дональду Трампу после окончания его президентского срока может грозить тюрьма, утверждает конгрессмен-демократ Адам Шифф. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS. Ранее команда Роберта Мюллера, ведущего расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, направила в суд новые документы. Однако, по информации СМИ, речь в них идёт не о «связях» главы Белого дома с Россией, а якобы о доказательствах того, что Трамп лично руководил процессом выплат за молчание женщинам, имевшим с ним интимную связь. Эксперты считают, что демократы отчаянно пытаются найти компромат на американского лидера, однако тюремный срок президенту США, скорее всего, не грозит.

Президенту США Дональду Трампу может грозить тюремный срок. Об этом в эфире телеканала CBS заявил член конгресса от Демократической партии Адам Шифф, которого прочат на место председателя парламентского комитета по разведке.

«Очень велика вероятность того, что когда Дональд Трамп покинет президентское кресло, Минюст может выдвинуть против него обвинения. Он может стать первым за долгое время президентом, которому будет грозить реальный тюремный срок», — заявил Шифф в эфире программы Face The Nation на CBS.

С таким комментарием Адам Шифф выступил после того, как прокуроры из команды Роберта Мюллера направили в суд очередную порцию документов по так называемому «российскому делу».

Однако поводом для заявлений о тюремном сроке со стороны демократа стали вовсе не доказательства связей Трампа с Россией. Согласно сообщению издания The Hill, в документах, поступивших в суд, указано, что Трамп якобы лично руководил действиями своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который выплачивал деньги за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, которые перед президентскими выборами грозились придать огласке свои интимные отношения с Дональдом Трампом.

При этом The Hill отмечает, что сам Трамп в этих документах не называется по имени, однако следователи указывают на некую «персону 1», которая в январе 2017 года «стала президентом Соединённых Штатов» и на которую в качестве адвоката работал Коэн.

Внутренняя политическая борьба в США продолжится и будет достаточно серьёзной, пояснил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Поэтому главная задача расследования комиссии Мюллера — поиск любого компромата на Трампа, который будет выдаваться под вывеской «российского дела».

«Продолжаться это будет до начала следующих президентских праймериз. Тем, кто стоит за расследованием Мюллера, выгодно держать этот вопрос в подвешенном состоянии. Трампа будут пытаться поймать на лжесвидетельстве, как в своё время Билла Клинтона, — это естественный подход для таких дел. Это игра против имиджа Трампа», — рассказал он.

Плата за молчание

Майкл Коэн уже давал показания о причастности Трампа к выплатам порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, когда в августе этого года признал себя виновным в нарушениях при финансировании политических кампаний, а также в банковском и налоговом мошенничестве. Однако, по информации The Hill, документы, поступившие в суд 8 декабря, якобы впервые прямо указали на причастность к этим действиям Трампа.

В материалах дела прокуроры указали, что в августе 2016 года Коэн уговорил издательство American Media Inc., которое управляет известным в США таблоидом National Enquirer, купить права на историю Карен Макдугал за $150 тыс., которые он обещал возместить. Передача эксклюзивных прав предполагает запрет на общение на эту тему с другими СМИ, а это фактически означает, что Макдугал не может публично озвучивать свою версию событий через американские масс-медиа.

Таблоид National Enquirer по указанию адвоката Трампа выкупил эксклюзивные права на рассказ Карен Макдугал за $150 тыс.

globallookpress.com

© karenmcdougal/ Instagram.com

Издательство не стало публиковать её рассказ, и это дало прокурорам основание полагать, что гонорар Макдугал за эксклюзивные права был выплачен с целью не допустить распространения этой информации, чтобы «компромат» на Трампа не повлиял на выборы.

По данным The Hill, деньги за молчание для порнозвезды Сторми Дэниэлс адвокат Трампа якобы передал ей напрямую, попросив затем возместить потраченную сумму из бюджета избирательной кампании республиканца-миллиардера.

На милость президента

В американских СМИ не раз поднимался вопрос о том, что Трамп президентским указом может помиловать бывших сотрудников Белого дома и своего избирательного штаба, преступления которых вскрылись в ходе расследования Мюллера. Однако конгрессмен Адам Шифф считает, что скорее самому Трампу нужно будет задуматься о том, дарует ли ему помилование следующий президент Соединённых Штатов.

«Мы обсуждали вопрос о помилованиях, которые президент может пообещать этим людям, — заявил конгрессмен. — Но вопрос о самом главном помиловании может встать позднее, когда следующий президент будет решать, даровать ли его Дональду Трампу. Я думаю, что у прокуроров в Нью-Йорке найдутся весомые аргументы против этого. Все аргументы, которые они выдвигают против Майкла Коэна, могут быть с тем же успехом выдвинуты и против «персоны 1», которая является президентом Соединённых Штатов», — заявил конгрессмен.

Майкл Коэн

Reuters

Первый и единственный раз американский президент был помилован следующим главой государства в ходе Уотергейтского скандала. Президент Ричард Никсон подал в отставку, чтобы избежать импичмента, после чего в сентябре 1974 года следующий президент США — Джеральд Форд даровал Никсону «полное и безоговорочное» помилование за все преступления, совершённые на посту главы США.

«Колебания воздуха»

Рассматривать такие заявления всерьёз не стоит, так как их делают люди, место которых в политической системе США не очень высоко, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Конгрессмен Шифф не имеет никакого влияния на политическую жизнь США. Кроме того, он не сказал, в чём же заключается само преступление, которое якобы было совершено Трампом. По какому законодательству — федеральному или какого-либо штата — эти действия являются преступлением? Даже если допустить, что выплаты этим женщинам имели место, они укладываются в рамки обычного делового договора», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Вычленить из этого состав преступления, в котором якобы повинен Трамп, очень сложно, добавил Синельников-Оришак.

«Я полагаю, что за этими заявлениями стоит желание погрозить Трампу, но на деле это всё очень далеко от реальности. Это не более чем колебания воздуха как с практической, так и с юридической точки зрения. Члены палаты представителей конгресса США — это не те люди, мнение которых является определяющим для американского истеблишмента», — отметил Михаил Синельников-Оришак.

Закон и мораль

Трамп останется на посту президента положенные два года, и после этого никто не посадит его в тюрьму, утверждает Владимир Брутер. Все разговоры Шиффа на тему тюремного срока — не более чем попытка выдать желаемое за действительное, подчеркнул эксперт.

«Что касается перспектив Трампа после президентства, то его действительно будет любить гораздо меньше людей, чем Буша-старшего. Насколько это беспокоит самого Трампа и делает сильнее позиции демократов, пока неизвестно. Когда демократы озвучивают подобные мнения, они блефуют», — пояснил Брутер.

Расследование длится уже два года — рекордное время для таких процедур, но Трамп не собирается сдаваться, отметил эксперт.

«Если бы у Мюллера что-то было против Трампа, это давно было бы предано всеобщей огласке. Пока что это слухи о слухах. Когда они говорят что-то вроде «14 россиян контактировали с близкими к Трампу людьми», мы должны понимать, что это не юридическая формулировка», — подчеркнул Брутер.

«Россияне» и «близкие к Трампу люди», по словам эксперта, могут свободно контактировать, таких категорий нет в Уголовном кодексе. Поэтому Трампу такого рода обвинения ничем не угрожают, так же как и рассказы Майкла Коэна о передаче женщинам денег за молчание.

«У Коэна нет доказательств, а нарушение закона — его собственный выбор. С моральной точки зрения это дискредитирует Трампа, но состава преступления здесь нет», — заключил Владимир Брутер.