Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашл...
"Майдан принесут в жертву агрессору": Приспешник Порошенко "разга...
На Украине потребовали переименовать Россию в Московию (Telegram.Обзор)
Мы тратим на предвыборную копейки. И вот почему
Главная / В мире

«Желание надавить и получить преимущество»: палата представителей США одобрила поправку о санкциях против России

12 июля 2019, 12:39  •  25 • В мире
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к оборонному бюджету на 2020 год, предполагающую введение санкций в отношении российского суверенного долга. Авторы поправки, демократы Брэд Шерман и Максин Уотерс, считают, что так Вашингтон сможет ответить на «вмешательство» РФ в выборы. Отметим, ранее Максин Уотерс пообещала пранкерам разобраться с российским вмешательством в выборы в Лимпопо, а также заявила, что Россия ведёт «наступление на Корею». Как неоднократно подчёркивали в Москве, Соединённые Штаты не представили доказательств «вмешательства» России в американские выборы. Политологи указывают, что Вашингтон не готов отказаться от санкционной политики в отношении Москвы, хотя для введения новых мер нет никаких оснований.
 
AFP © Mark Wilson / Getty Images
 

Палата представителей США одобрила поправку к военному бюджету, предусматривающую введение санкций против российского суверенного долга. Авторы инициативы, демократы от штата Калифорния Брэд Шерман и Максин Уотерс, объясняют эти ограничения «вмешательством» Москвы в выборы. 

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьёзные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — объяснил свою позицию Шерман.

Конгрессмен отметил, что предлагается механизм снятия санкций на тот случай, если американская администрация «придёт к выводу», что Россия не вмешивалась в выборы в США — «по крайней мере в ходе одного избирательного цикла».

«Нам нужен серьёзный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и удержать её от вмешательства в будущие выборы», — подчеркнул Шерман.

Отметим, что второй автор поправки, Максин Уотерс, неоднократно вносила на рассмотрение конгресса различные антироссийские инициативы, в частности предлагала запретить американским компаниям участвовать в проектах по добыче нефти в РФ. В апреле она заявила, что Москва намерена «вмешаться» в выборы в 2020 году. 

При этом в своих выступлениях Уотерс неоднократно допускала курьёзные ошибки. Так, она заявила, что Россия ведёт «наступление на Корею». А с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разговаривали с ней от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, она обсудила «вмешательство России в выборы в Лимпопо», где Москва «установила режим своей марионетки Айболита». Тогда Уотерс пообещала выступить с заявлением по этому поводу.

В США уже неоднократно предлагали ввести санкции против государственного долга России. Одну из последних подобных инициатив выдвинула группа конгрессменов-демократов под названием «Коалиция синей собаки» (которая в качестве основных целей декларирует борьбу за фискальную ответственность и содействие национальной обороне). Её представители тоже объясняли необходимость введения таких ограничений «вмешательством» России в американские выборы.

«Стремление извлечь прибыль и выгоду» 

Россия неоднократно отмечала бездоказательность обвинений во «вмешательстве» в американские  выборы. Так, президент РФ Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera указал, что никаких доказательств Вашингтон не представил, однако санкции в отношении РФ в этой связи до сих пор действуют. 

«Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это закончилось, хорошо известно — пшиком. И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора, наскрести фактов не удалось, потому что их просто не было в природе. Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют», —заявил Путин.

В другом интервью — британской Financial Times — российский лидер отметил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году обусловлена его предвыборной кампанией, а не вымышленным воздействием Москвы.

«Россию обвиняли и, несмотря на доклад Мюллера, продолжают, как ни странно, и дальше крутить эту пластинку с обвинениями России, связанные с мифическим вмешательством в выборы США. На самом деле что там произошло? Господин Трамп в отличие от его оппонентов тонко почувствовал, что произошло в американском обществе, тонко почувствовал изменения внутри американского общества, и он это использовал», — сказал Путин.

Напомним, доклад Мюллера о «российском вмешательстве» был опубликован 18 апреля. В МИД России подчеркнули, что документ лишь подтверждает отсутствие каких-либо аргументов и доказательств утверждений, что Москва якобы вмешивалась в выборы.

Обвиняя Россию во «вмешательстве», США оправдывают санкции и ограничения, которые выгодны Вашингтону, убеждён член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Мы много раз заявляли, что Россия не вмешивалась в американские выборы и нам это совершенно не интересно. Но тем не менее в американском информационном пространстве до сих пор доминирует мнение, что Россия в этом виновна. Такие нелепые обвинения часто используются для того, чтобы оправдать свои действия, вызванные, на самом деле, стремлением извлечь какую-то прибыль и выгоду», — подчеркнул Морозов в разговоре с RT.

Американская политическая элита не может отказаться от санкционной политики, хотя нет аргументов для их введения, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если санкционная политика закончится волей американской политической элиты, это будет означать для неё, что она что-то проиграла. Что она не добилась результата и отказалась вводить санкции», — сказал он RT.

«Есть желание надавить на Россию и получить одностороннее преимущество. В любом случае, даже если американская сторона идёт на какие-то консультации, она всегда будет держать, что называется, заряженный пистолет в кармане, будет пытаться его использовать, как только представится такая возможность», — добавил Брутер.

К тому же тема «российского вмешательства» может помочь демократам в борьбе с президентом США Дональдом Трампом в преддверии выборов 2020 года, отметил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Естественно, политическим противникам Дональда Трампа выгодно всячески педалировать тему «Трамп — шпион Путина». Введение новых антироссийских санкций как раз составная часть этой кампании, — подчеркнул эксперт в беседе с RT. — Эта шумиха помогает держать в тонусе общественное мнение и держать в мобилизованном состоянии противников Трампа». 

«Не соответствовал бы приоритетам безопасности»

 

Отметим, оборонный бюджет, в который демократы внесли поправку, не принят палатой представителей. В том случае, если нижняя палата его одобрит, необходимо будет согласовать документ с сенатом, чтобы затем передать его на подпись президенту.

При этом органы власти США не могут согласовать единую позицию по вопросу оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам, настаивает, что Пентагон должен получить $733 млрд. Однако сенат, который контролируют республиканцы, и президент США настаивают на выделении  $750 млрд. 

Белый дом уже пригрозил, что Трамп может заблокировать проект оборонного бюджета.

«Уровень финансирования, который был бы санкционирован законопроектом —$ 733 млрд на национальную оборону — на $17 млрд ниже запроса на фискальный 2020 год и в должной мере не соответствовал бы критическим национальным приоритетам безопасности», — говорится в заявлении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
11 июля 2019, 20:39
Прибалтика негодует, в Москве разводят руками: Памятные салюты в честь освобождения от фашистов вызвали раздор
11 июля 2019, 17:24
На окраинах Косова задержали "шпионов" из Сербии
11 июля 2019, 23:54
Врачи не оставляли шанса: В Индии мать предотвратила кремацию сына, заметив у "умершего" слёзы
12 июля 2019, 06:24
"Навязать не позволим": Зеленский исключил возможность федерализации Украины
11 июля 2019, 23:54
"Тюремный быт неприятный, но сносный": Стало известно об условиях содержания в СИЗО Вышинского
11 июля 2019, 14:09
Что забыл дядя Сэм в Сирии? Конгресс США раскрыл истинные цели Вашингтона на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2019, 19:09
«Жрецы слабеют»: как солдат расстрелял бойцов «Азова»
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшкова" в Кабо-Верде
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас грузинский народ
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали решение Путина отменой броней
11 июля 2019, 01:09
Искали неделю: Таинственно пропавшую на греческом острове учёную обнаружили в природной могиле
06 июля 2019, 04:09
"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполнять Минские соглашения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.