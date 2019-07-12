«Желание надавить и получить преимущество»: палата представителей США одобрила поправку о санкциях против России

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к оборонному бюджету на 2020 год, предполагающую введение санкций в отношении российского суверенного долга. Авторы поправки, демократы Брэд Шерман и Максин Уотерс, считают, что так Вашингтон сможет ответить на «вмешательство» РФ в выборы. Отметим, ранее Максин Уотерс пообещала пранкерам разобраться с российским вмешательством в выборы в Лимпопо, а также заявила, что Россия ведёт «наступление на Корею». Как неоднократно подчёркивали в Москве, Соединённые Штаты не представили доказательств «вмешательства» России в американские выборы. Политологи указывают, что Вашингтон не готов отказаться от санкционной политики в отношении Москвы, хотя для введения новых мер нет никаких оснований.

Палата представителей США одобрила поправку к военному бюджету, предусматривающую введение санкций против российского суверенного долга. Авторы инициативы, демократы от штата Калифорния Брэд Шерман и Максин Уотерс, объясняют эти ограничения «вмешательством» Москвы в выборы.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьёзные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — объяснил свою позицию Шерман.

Конгрессмен отметил, что предлагается механизм снятия санкций на тот случай, если американская администрация «придёт к выводу», что Россия не вмешивалась в выборы в США — «по крайней мере в ходе одного избирательного цикла».

«Нам нужен серьёзный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и удержать её от вмешательства в будущие выборы», — подчеркнул Шерман.

Отметим, что второй автор поправки, Максин Уотерс, неоднократно вносила на рассмотрение конгресса различные антироссийские инициативы, в частности предлагала запретить американским компаниям участвовать в проектах по добыче нефти в РФ. В апреле она заявила, что Москва намерена «вмешаться» в выборы в 2020 году.

При этом в своих выступлениях Уотерс неоднократно допускала курьёзные ошибки. Так, она заявила, что Россия ведёт «наступление на Корею». А с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разговаривали с ней от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, она обсудила «вмешательство России в выборы в Лимпопо», где Москва «установила режим своей марионетки Айболита». Тогда Уотерс пообещала выступить с заявлением по этому поводу.

В США уже неоднократно предлагали ввести санкции против государственного долга России. Одну из последних подобных инициатив выдвинула группа конгрессменов-демократов под названием «Коалиция синей собаки» (которая в качестве основных целей декларирует борьбу за фискальную ответственность и содействие национальной обороне). Её представители тоже объясняли необходимость введения таких ограничений «вмешательством» России в американские выборы.

«Стремление извлечь прибыль и выгоду»

Россия неоднократно отмечала бездоказательность обвинений во «вмешательстве» в американские выборы. Так, президент РФ Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera указал, что никаких доказательств Вашингтон не представил, однако санкции в отношении РФ в этой связи до сих пор действуют.

«Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это закончилось, хорошо известно — пшиком. И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора, наскрести фактов не удалось, потому что их просто не было в природе. Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют», —заявил Путин.

В другом интервью — британской Financial Times — российский лидер отметил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году обусловлена его предвыборной кампанией, а не вымышленным воздействием Москвы.

«Россию обвиняли и, несмотря на доклад Мюллера, продолжают, как ни странно, и дальше крутить эту пластинку с обвинениями России, связанные с мифическим вмешательством в выборы США. На самом деле что там произошло? Господин Трамп в отличие от его оппонентов тонко почувствовал, что произошло в американском обществе, тонко почувствовал изменения внутри американского общества, и он это использовал», — сказал Путин.

Напомним, доклад Мюллера о «российском вмешательстве» был опубликован 18 апреля. В МИД России подчеркнули, что документ лишь подтверждает отсутствие каких-либо аргументов и доказательств утверждений, что Москва якобы вмешивалась в выборы.

Обвиняя Россию во «вмешательстве», США оправдывают санкции и ограничения, которые выгодны Вашингтону, убеждён член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Мы много раз заявляли, что Россия не вмешивалась в американские выборы и нам это совершенно не интересно. Но тем не менее в американском информационном пространстве до сих пор доминирует мнение, что Россия в этом виновна. Такие нелепые обвинения часто используются для того, чтобы оправдать свои действия, вызванные, на самом деле, стремлением извлечь какую-то прибыль и выгоду», — подчеркнул Морозов в разговоре с RT.

Американская политическая элита не может отказаться от санкционной политики, хотя нет аргументов для их введения, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если санкционная политика закончится волей американской политической элиты, это будет означать для неё, что она что-то проиграла. Что она не добилась результата и отказалась вводить санкции», — сказал он RT.

«Есть желание надавить на Россию и получить одностороннее преимущество. В любом случае, даже если американская сторона идёт на какие-то консультации, она всегда будет держать, что называется, заряженный пистолет в кармане, будет пытаться его использовать, как только представится такая возможность», — добавил Брутер.

К тому же тема «российского вмешательства» может помочь демократам в борьбе с президентом США Дональдом Трампом в преддверии выборов 2020 года, отметил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Естественно, политическим противникам Дональда Трампа выгодно всячески педалировать тему «Трамп — шпион Путина». Введение новых антироссийских санкций как раз составная часть этой кампании, — подчеркнул эксперт в беседе с RT. — Эта шумиха помогает держать в тонусе общественное мнение и держать в мобилизованном состоянии противников Трампа».

«Не соответствовал бы приоритетам безопасности»

Отметим, оборонный бюджет, в который демократы внесли поправку, не принят палатой представителей. В том случае, если нижняя палата его одобрит, необходимо будет согласовать документ с сенатом, чтобы затем передать его на подпись президенту.

При этом органы власти США не могут согласовать единую позицию по вопросу оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам, настаивает, что Пентагон должен получить $733 млрд. Однако сенат, который контролируют республиканцы, и президент США настаивают на выделении $750 млрд.

Белый дом уже пригрозил, что Трамп может заблокировать проект оборонного бюджета.

«Уровень финансирования, который был бы санкционирован законопроектом —$ 733 млрд на национальную оборону — на $17 млрд ниже запроса на фискальный 2020 год и в должной мере не соответствовал бы критическим национальным приоритетам безопасности», — говорится в заявлении.