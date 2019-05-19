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Желание есть, предложений нет. Песков рассказал, как будет выглядеть встреча Путина и Трампа в Осаке
19 мая 2019, 18:39 • 73 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что несмотря на высказанное американским президентом Дональдом Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь США Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита "двадцатки" в Осаке. По словам пресс-секретаря российского президента, на данный момент у американской стороны желание есть, а конкретных предложений пока нет.
О том, что сейчас Москва надеется, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Но при этом он отметил, что в этом случае все равно может быть "много вопросов".
"Потому что это может быть встреча на ногах, совсем краткая, - сказал Песков. - Это может быть встреча где-то в кулуарах".
Что касается позиции Москвы, то здесь она ожидает понятных инициатив от Вашингтона. Хотя ранее Дональд Трамп говорил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, тем не менее четких предложений сделано не было.
Также, по словам Пескова, на переговорах Путина и госсекретаря США Майка Помпео во главу угла были поставлены вопросы "стратегической стабильности и темы по разоружению".
Напомним, что Помпео встречался с Путиным в Сочи.
"Одной ключевой темы не было, - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". – Озвученным выше темам было уделено много внимания".
Он подчеркнул, что российский лидер передал свою позицию через Помпео.
Ранее в своей статье Bloomberg сообщал, что пока у России и США по-прежнему нет "ничего существенного", о чем можно договориться. Даже несмотря на визит американского госсекретаря Майка Помпео.
Издание напоминает, что буквально в начале мая российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону. Кремль отмечал, что эти переговоры были по инициативе американского президента. Также отмечалось, что, мол, Путин в беседе высказался с сарказмом о выводах спецпрокурора Роберта Мюллера. "Он будто улыбнулся, сказав нечто вроде: гора оказалась всего лишь мышью", - цитирует издание Дональда Трампа.
Расследование Мюллера, как пишет Bloomberg, "бросило тень на американо-российские отношения". После чего все попытки Трампа как-то нормализовать отношения в Штатах вызывали волну осуждений.
Однако теперь, когда подозрения в заговоре с Трампа сняты, политологам стало очевидно, что проблема отношений двух государств была все же не в Мюллере. По мнению экспертов издания, "корень зла" вообще не в американском отношении и политике США. Якобы вся вина лежит на "российском лидере".
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