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Желаемое за действительное: Израиль мог выдать уничтоженный ЗРК 1961 года за современный "Панцирь-С1"

22 января 2019, 14:09  •  32 • В мире
Уничтоженный ВВС Израиля в ходе последнего ночного налета на Сирию ЗРК мог быть "Печорой-2М", являющейся глубокой модернизацией системы С-125 от 1961 года. В этом случае израильские военные, заявляющие об уничтожении ЗРК "Панцирь-С1", выдают желаемое за действительное, полагают эксперты.
В обнародованном Силами обороны Израиля видеоролике можно видеть сопротивление боевой машины сирийского комплекса ПВО атаке со всех сторон. Однако число израильских ракет было столь велико, что уничтожить все не было возможно.
В итоге две крылатых ракеты прорвались к цели и смогли ее уничтожить. В то же время тип потерянного ЗРК до сих пор не установлен, отмечают эксперты.
Некоторые полагают, что на видео может быть запечатлена самоходная пусковая установка ЗРК "Печора-2М", которая является глубокой модернизацией системы С-125, принятой на вооружение еще в 1961 году. В пользу этой версии говорит то, что автомобиль на видео - явно не КамАЗ, на платформу которого устанавливают "Панцирь-С1", а скорее всего "Урал", использовавшийся для "Печоры-2М".
И даже в этом случае стоит отметить, что боевая машина полностью израсходовала свой боекомплект, успешно поразив атаковавшие объекты, и лишь после этого была накрыта крылатой ракетой.

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