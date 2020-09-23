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«Желаем ему скорейшего выздоровления»: в Кремле отреагировали на сообщения о выписке Навального из «Шарите»

23 сентября 2020, 16:25  •  21 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления берлинской клиники «Шарите» о выписке Алексея Навального, пожелал ему скорейшего выздоровления. Представитель Кремля также констатировал, что России пока отказывают в предоставлении информации по ситуации с Навальным. Ранее в клинике «Шарите» сообщили о выписке пациента из стационара больницы, где он проходил лечение в течение 32 дней.
 
Reuters © Michele Tantussi
 

В Кремле желают Алексею Навальному скорейшего выздоровления. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о выписке Навального из стационара берлинской клиники «Шарите».

«Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счёт относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие — ложными. В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что российские власти хотели бы ясности в произошедшем инциденте, поскольку российские специалисты, в отличие от немецких, не обнаружили в биологических пробах Навального «наличие каких-либо отравляющих веществ, включая боевых отравляющих веществ».

«Мы не склонны что-либо отвергать. Мы хотим только убедиться и хотим понять, о чём идёт речь, дабы сопоставить. Но для того, чтобы сопоставить, убедиться и понять, нам нужно обладать информацией, в которой, к сожалению, нам пока отказывают», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как следует из пресс-релиза берлинской клиники «Шарите», Алексей Навальный был выписан из медучреждения во вторник, 22 сентября.

«Алексей Навальный, проходивший лечение в клинике «Шарите» с 22 августа 2020 года, вчера был выписан из стационара. Состояние пациента достаточно улучшилось, чтобы его можно было выписать из стационарного отделения интенсивной терапии», — заявили в клинике.

Отмечается, что он находился в медучреждении 32 дня, 24 из которых — в отделении интенсивной терапии.

«Исходя из прогресса пациента и его нынешнего состояния, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако судить о возможных долгосрочных последствиях его серьёзного отравления всё ещё рано», — поясняется в сообщении.

Позднее представитель клиники сообщил РИА Новости, что в «Шарите» больше не планируют делать какие-либо заявления о состоянии россиянина.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта авиакомпании S7, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, откуда Навального доставили в местную больницу.

Когда врачи сочли состояние пациента стабильным, родственники настояли на его переводе из омской больницы в немецкую клинику «Шарите», куда он был доставлен 22 августа.

Спустя два дня в клинике «Шарите» сообщили, что данные клинических исследований указывают на отравление Навального веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом в больнице скорой помощи №1 в Омске отметили, что диагноз «отравление» был одним из первых, который рассматривали местные медики. Однако от двух лабораторий был получен ответ, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, выявлено не было.

27 августа Генпрокуратура РФ обратилась к Минюсту ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В запросе содержалась информация о ходе доследственной проверки, которая началась 20 августа, а также просьба сообщить подробности о ходе лечения Навального. Минюст Германии подтвердил получение запроса, но не предоставил ответ.

«Мы относимся к этому делу абсолютно серьёзно. Наши следователи и врачи хотят надлежащей процедуры и ясности в деле Навального и поэтому рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией», — заявил в интервью Berliner Zeitung посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

2 сентября немецкие власти, ссылаясь на исследования, проведённые специалистами лаборатории Вооружённых сил Германии, заявили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

7 сентября Навального вывели из искусственной комы в связи с улучшением его состояния. Позднее в его Instagram-аккаунте появился ряд сообщений. Одно из них было посвящено бутылке с водой, которую сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* доставили в Берлин из томского отеля. На ней немецкие специалисты якобы обнаружили следы боевого отравляющего нервно-паралитического вещества.

Между тем один из разработчиков «Новичка», доктор химических наук Леонид Ринк, выразил сомнения в этой версии.

«Это ситуация, когда коснуться этой бутылки никому нельзя — помрёшь. Если бы это действительно было так, то был бы основной покойник, и все, кто эту бутылку таскал без перчаток и защиты, тоже бы скончались», — говорил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также задавался вопросом, почему эта бутылка была куда-то вывезена, поскольку она является уликой.

«Во всей этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — отмечал официальный представитель Кремля.

Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступили за создание механизма введения односторонних санкций ЕС за нарушения прав человека в любой стране мира. Этот инструмент предложено назвать именем Навального.

«В настоящий момент для передачи в Совет ЕС готовятся два юридических акта о создании этого механизма. Еврокомиссия... рассматривает возможность назвать этот санкционный механизм именем Навального, если со стороны стран ЕС не будет возражений», — заявила 22 сентября официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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