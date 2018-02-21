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Жечужины из навозной кучи
21 февраля 2018, 08:54 • 339 • Аналитика
Оптимистические новости, в отличие от «всепропальских», сами по себе с неба не падают
Считаете, что средства массовой информации не нуждаются ни в какой форме корректировки своей деятельности со стороны государства? Отлично! Вы замечательный демократ! А посему, устраивайтесь поудобней в информационной выгребной яме! Других вариантов у нас для вас нет.
Человек от природы устроен так, что его всегда тянет на что-нибудь остренькое, волнительное и предельно душещипательное. Ну, а каков спрос, таково и предложение. В лентах новостей с утра до вечера в глазах рябит от сплошного потока разнокалиберных бедствий и катаклизмов. Но если, паче чаяния, какой-нибудь инцидент, или авария, в конечном счете, заканчиваются «хэппи-эндом», то об этом, чаще всего, никто из охотников за сенсациями даже не вспомнит. Не в ходу нынче сенсации со знаком плюс. Вот так и возникает прискорбная однобокость нашего мировосприятия с неизбежными выводами, типа «Пора валить из этой страны!».
Приведу только один, вполне миниатюрный, но зато весьма показательный пример того, как это работает.
4 июня далекого уже 2015 года при заходе на посадку на аэродром Бутурлиновка (Воронежская область) произошла авария фронтового бомбардировщика Су-34 (бортовой номер "28 красный", регистрационный номер RF-95067) из состава 47-го отдельного смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 1-го командования ВВС и ПВО России. Самолет выехал за пределы ВПП и перевернулся. К счастью, экипаж практически не пострадал.
Тем не менее – факт, как говорится, «жареный» и потому ажиотажное внимание охочей до таких «движух» прессы ему было обеспечено. Отметились на этой теме практически все, кому было не лень.
Вот только две из многих сотен тогдашних публикаций - на Ленте. Ру и Форбсе.
С тех пор прошло почти три года. Про тот давний инцидент все дружно забыли. Практически никого из так называемой «мейнстримовской» прессы не заинтересовала дальнейшая судьба разбитого самолета. Думаю, что у них даже вопроса такого не возникло. Ну, разберут его на запчасти и дело с концом. О чем писать?
И если бы не случившийся на днях визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на Новосибирский авиазавод им. В. Чкалова, так бы и осталось у этой истории печальное многоточие на вечнозеленую тему о том, что у «этих русских все вверх ногами, даже самолеты».
Так вот, в ходе осмотра цехов предприятия, в кадр фотокорреспондента попал один из недавно отремонтированных самолетов. Скорее всего - чисто случайно, просто стоял он там. И, представьте себе, им оказался наш старый знакомый! Тот самый «скапотировавший» в Бутурлиновке Су-34 с бортовым номером «28 красный». Живой, здоровый и полностью готовый к дальнейшему прохождению службы! Отремонтировали таки заводские умельцы этого бедолагу!
Спасибо военно-промышленному блогу БМПД, который поместил в сообщении о визите министра фотографию этого самолета и тем самым, вольно или невольно, стал, скорее всего, единственным кто поставил счастливую точку в этой истории! Единственным! Против многих тысяч наперебой смаковавших очередную «чернуху» про аварию на аэродроме. А теперь наложите это жуткое соотношение негатива и позитива на всю нашу жизнь и получите ту самую информационную «картину маслом», от которой впору повеситься.
И это тем более обидно, что в реальной жизни есть куда больше поводов для оптимизма, чем нам изволят сообщать. И выжать этот «лимон» позитива можно без особого труда, порой даже не сходя с места!
В той же малюсенькой заметке о визите Шойгу на завод есть еще несколько фотографий. И они тоже как луч света в темном царстве! На них сотрудники предприятия – инженеры, техники, рабочие. И все как один – молодежь!
Еще пару лет назад такие же фото из заводских цехов нагоняли грусть – у станков стояли 70-летние ударники советских пятилеток. А сегодня у них уже есть подготовленная смена! И это не только Новосибирск! Аналогичные картинки, подтверждающие факт широкого омоложения производственных кадров, приходят с Уралвагонзавода, с «Алмаз-Антея», «Иркута», с массы других предприятий, где открываются новые производства, запускаются новые проекты, устанавливается современное оборудование.
Вот, например, свежее видео из цехов «Уралвагонзавода». Лучшие в мире танки делает лучшая в мире молодежь!:
А это значит, что близка к разрешению державшая страну за горло многие годы проблема преемственности поколений, перезапущена, по крайней мере – в индустриальных зонах, разваленная ранее система профтехобразования. И даже, не побоюсь этих слов - учебный процесс в инженерных вузах переналажен с учетом требований самого современного уровня технологий! И, стало быть – у России есть гарантированное научно-технологическое будущее, а не только грустная участь всемирной бензоколонки.
Конечно же, все вышенаписанное - это всего лишь «заметки на полях», навеянные несколькими случайно попавшими на глаза фотографиями. Но благодаря им я еще раз убедился, что не все так плохо в «этой стране», как нам постоянно талдычат ассенизаторы от журналистики. Было бы только желание найти еще что-нибудь, кроме дерьма!
Автор: Юрий Селиванов
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