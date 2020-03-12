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Ждёт ли Россию новый экономический кризис? Экономист Дудчак прокомментировал выводы АКРА
12 марта 2020, 11:35 • 122 • Политика
В АКРА предупредили о возможном финансовом кризисе в России. "На мой взгляд, эти сообщения сейчас пиарят определённые информационные круги, которые, в общем-то, далеки от отстаивания интересов России", - комментирует ситуацию экономист Александр Дудчак.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило о близости финансовой системы России к состоянию кризиса. Экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение "аналитиков".
Речь идёт об индексе финансового стресса, который 11 марта перешагнул отметку 2,5 пункта и остановился на уровне 3,12 пункта. В АКРА увидели в этом близость финансового кризиса. Однако экономист Александр Дудчак считает, что имеет место обычное нагнетание паники.
Дудчак отметил, что АКРА - это серьёзное агентство. И найти данные об их учредителях в открытом доступе не так легко, как может показаться. В этой связи возникает вопрос, кто стоит за распространением информации и нагнетанием истерии о приближающемся кризисе, указывает экономист.
По его мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как будет себя вести Министерство финансов и Центробанк и насколько население доверяет руководству страны. Ситуация напоминает ту, что была в 2014 году, однако есть важное отличие - меры предпринимаются спокойные, проблем с валютой нет.
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