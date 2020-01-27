Ждём возвращения России в Киев - волноваться не о чем. Константин Малофеев призвал "не вибрировать коллег с Украины"

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев в эфире политического шоу Первого канала "Время покажет" говорил о позиции России в отношениях с Украиной и в целом о поведении Киева на международной арене.

Константин Малофеев уверен, что здесь "вибрировать не надо", а следует проявлять спокойствие и "всем оставаться на своих местах".

"Следует ждать возвращения России в Киеве и не волноваться. Поэтому, когда наши коллеги с Украины вибрируют по поводу ДНР и ЛНР, они должны понимать, что вообще заявления в духе Павла Климкина (экс-главы МИД Украины - ред.) о том, что Украина - независимая европейская страна, к которой якобы Россия проявляет агрессию, - это вообще недоказанный факт. А вот то, что Украина - бывшая советская республика и бывшая часть Российской Империи, которая в данный момент ущемляет права русскоязычных граждан у себя на территории, - это тоже факт. Поэтому правильно сказал Климкин, что Владимир Путин (президент России - ред.) определяет политику России на Украине. Вне зависимости от того, ушёл Владислав Юрьевич Сурков, пришёл Козак, наша политика в отношении Украины будет оставаться той же. Это будет политика защиты русских интересов и защиты русского населения Донбасса", - подчеркнул Малофеев.

Замглавы ВРНС напомнил, что на Украине сегодня живут наши люди - "такие же, как мы".

"Причём не только в Донбассе, но и на всей территории. Это к нашей дискуссии с вопросом "а почему мы им газ разрешили?". Потому что это наши люди. Мы к ним относимся как к своим людям, которые рано или поздно будут жить с нами в одном государстве".

Кроме того, Константин Малофеев в следующей части дискуссии напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский будто бы забывает, что Крым - не просто часть России, а территория, чьи жители абсолютным большинством решили вернуться в состав нашей страны.

"Я не понимаю, почему мы 2014 год и волеизъявление крымского народа, крымчан, когда 97% проголосовало за воссоединение с Россией, не считаем вообще событием? Мы считаем, что его не было. Вот, например, Зеленский сейчас отвечал - он пропускает этот момент. Там остались украинцы. Что-то такое произошло, что, он не говорит? А это было волеизъявление, это было самоопределение народа. По той самой статье 1-й Устава ООН. Произошло самоопределение народа. Если он не уважает волеизъявление народа в 2014-м, почему в 1991-м мы должны уважать волеизъявление гораздо меньшей части народа, живущего на Украине, который отделил себя и назвал Украиной. Почему мы не считаем тогда, что не было волеизъявления народа Российской Федерации, который жил на оставшейся территории Советского Союза, о том, чтобы Украина отделилась. Почему мы не возвращаемся к 1917 году, когда не было никакого волеизъявления о распаде Российской Империи. Почему 2014 год у нас вот такой в загоне существующий?"

Если президент Зеленский и другие украинские лидеры не уважают самоопределение крымчан от 2014 года, то стоит ответить им той же монетой про 1991-й и 1917-й, ещё раз акцентировал внимание Константин Малофеев.

"...и поговорим о территории Российской Империи, о российских губерниях, которые с какой-то стати возомнили себя государством и играют теперь "Свадьбу в Малиновке".