Ждём повторения кемеровской трагедии? • 108 • Аналитика



Мы продолжим говорить на пренеприятнейшую для нас тему. На которую, тем не менее, говорить надо. Сегодня это коснулось жителей Кемерова, завтра коснется кого угодно. Страна большая.



В первых строках сразу хочется сказать о первых впечатлениях от действий тех, кто должен был ДЕЙСТВОВАТЬ.





Опустим персонал ТРЦ и расчеты МЧС. О них отдельный разговор должен быть, особенно об МЧС. Разговор о возможном теракте будет, но несколько ниже.



Часть первая. О работе



Начнем с высшего. С президента.







«Первое чувство, когда слышишь цифры о количестве погибших, о детях, не плакать хочется. Хочется реветь. А вот послушаешь, что здесь сейчас сказано, уже другие чувства возникают». (В. Путин на планерке в администрации Кемеровской области.)







То, что Путин прилетел в Кемерово, – это увесисто. Дарит надежду на относительный порядок и справедливость. Хотя далеко не все высказывания приходятся всем по вкусу. Чувствуется некоторая раздраженность.



«Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей — из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».



Согласимся.







Просмотрев кучу сибирских сайтов с различными оценками ситуации, понимаем президента. Видимо, решение принималось «на бегу», были какие-то еще дела. Но – пришлось лететь.



И тут у нас непонимание имеется. А вот без Путина – никак? Совсем никак?



Многие читатели высказывались, что, дескать, капитан на корабле, и всё в таком духе. Не согласны категорически. Капитан должен командовать/руководить экипажем. Если капитан начинает работать и за штурмана, и за старпома, и за рулевого – тот еще экипаж на выходе. Никакой.



Получается, что экипаж на Кузбассе как раз никакой. Увы, не наш вывод.



Губернатор Тулеев, который должен был быть «на острие атаки», почему-то сидит ровно и спокойно. Силы экономит?



Очень уважительно относились к Тулееву, и – как-то уважение того… Испарилось.



Мало того, что бездействие имело место быть, так еще и врать начал!



Губернатор Тулеев не приехал на место пожара. В его администрации утверждали, что такое решение принято по просьбе главы МЧС Владимира Пучкова, чтобы не мешать спасательной операции.



Хотя думается, при наличии Кузбасс-баши пожарные расчеты точно действовали бы смелее и оперативнее.



Но проблемы с передвижением у губернатора – для местных не секрет. Теперь и мы в курсе.



Губернатор Тулеев не вышел к народу, который собрался на площади. Более того, он еще и оболгал собравшихся в глазах Путина.



Тулеев заявил, что на митинге не было родственников погибших, а его провела "оппозиция" из 200 человек: "Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотёры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы".



Простите, но это крайне странное поведение. Что же тогда два его зама там шесть часов делали? Две сотни оппозиционеров – это вот они?







Поболее будет… Поболее.



И один из главных «бузотеров», Игорь Востриков, у которого в ТРЦ остались трое (ТРОЕ!!!) детей (2, 5, 7 лет) и жена с сестрой. Он проблемы свои решал?



США и марионетки высылают российских дипломатов



Не хотелось бы умничать в адрес кемеровчан, избравших на очередных выборах в 2015 году господина Тулеева с астрономической цифрой в 96,69%, но как нам кажется, в 73 года, да после сложнейшей операции на позвоночнике (делали в Германии) пора Аману Гумировичу на покой.



Не можешь властвовать – освобождай дорогу молодым.



Впрочем, еще раз подчеркиваем, это дело исключительно жителей Кузбасса.



Но старый советский принцип «с должности на кладбище» надо забывать. Это нефункционально. Не можешь работать – давай, до свидания, чтобы президент «скорой помощью» не метался по стране. Это вообще не его дело как бы. У него с внешней стороны головняков выше крыши.



Кстати, вот кто первым должен был примчаться на место трагедии, так это… Правильно, премьер-министр! Глава нашего правительства!



Очень хочется спросить: чем же таким важным был занят господин Медведев, что сам не смог?



Даже не хочется догадываться. В любом случае, выглядело все отнюдь не нормально: Путин не смог обеспечить себе (в очередной раз) работоспособного премьера, потому сам мотается. Ладно, выбор Владимира Владимировича мы не обсуждаем. Пока.



Хватает сил за себя и за того парня – не вопрос.



Но осадочек какой-то остается от анализа действий губернатора, премьера и президента. Ржавый.



И от того, как мямлили на вопросы Путина местные. И как он откровенно удивлялся откровенной тупости своих вроде бы подчиненных.



Путин: «Мэр где? Почему мэра не позвали на совещание?»



— Бур-мур мур… мее… бебебе…



Мэр города Илья Середюк был в тот момент (на протяжении 6 часов) с людьми на митинге. Отвечал на вопросы и всячески пытался говорить с людьми. Организовал поездку делегации в морг и даже группы депутатов на разговор к Путину.



Хорошо ли, плохо ли, но мэр был там, где был. Сложно сказать, где было страшнее, в кабинете с Путиным или на площади с многотысячной толпой, но вот так Середюк работал в тот день.



В остальном, повторимся – ну не очень кемеровские впечатления от всех. Просто потому, что прекрасно себе представляем подобную ситуацию в своих городах.



Надя Савченко: «Я – украинский народ»

Срочный монтаж пожарной лестницы к приезду Путина на ТРК "Променад-3". На всякий случай, вдруг увидит...



Вообще, то, что представляем, погано.



Часть вторая. Террористическая



То, что сегодня происходит в некоторых вроде бы российских СМИ, кого угодно выведет из себя. Как назвать этих организмов, непонятно. Аналогии исключительно матерные.



Погибли дети! Много. Даже один – это много. А в Кемерово — очень много. Дети, которые даже толком жить не начали. И множество ублюдков, в частности из "Дождя", пытаются эту смерть, много смертей, окрасить в цвет дерьма.



Интересно, почему «народное достояние», как они себя позиционируют в известной рекламе, «Газпром», продолжает финансировать этих недочеловеков? Какая прибыль в том, что стадо невнятных организмов спекулирует на людской боли?



Почитали комментарии к статьям о трагедии в Кемерове. Ох как мы любим прятать собственную задницу, когда запахнет жареным. Тем, кто выразил соболезнование кемеровчанам, спасибо. Больно им сейчас. Невыносимо больно. Больно такой болью, которую даже врагу не пожелаешь.



А вот с теми, кто под маской «поиска истины», пишет глупости, а может и умышленно вбрасывает враждебные идеи, поговорить стоит.



Понятно, что множество диванных и прочих "специалистов" сегодня кинулись строчить свои версии трагедии. Трагедия тем и отличается от комедии, что в трагедии происходит некоторое помутнение сознания. Чтобы не сойти с ума, мозг ищет объяснения. Ищет виноватых. Вырождение сознания?



Не зря начали с политкорректности. Скажите, можно политкорректно разговаривать с теми, кто активно раскручивает тему теракта в "Зимней вишне"? Вы думаете эти люди хотят знать правду?



Ерунда. Это трусы, которым выгодно свалить вину за смерти детей на мифических террористов. Один террорист прекрасно "прикроет" множество мразей, которые, кто по глупости, а кто и за мзду малую, наплевали на свои служебные обязанности. Наплевали на безопасность людей.



Аргументы сторонников теории теракта убивают. В кинозалах двери во вроем сеанса были закрыты... Неуважаемые, вы в кино давно ходили? Когда-нибудь видели открытые двери кинозала во время сеанса? Их всегда закрывают.



Другой вопрос, что возле дверей обязаны дежурные стоять. Это – другой вопрос.



Или ещё одна 100%-ная улика. Даже после тушения пожара возникло несколько новых очагов пожара. Представляете, пластик почему-то горит не только сверху, но и внутри, возле стен. Пластины-то двухсторонние. А вода испаряется! Горит себе пластик "с изнанки" и вдруг разгорается. Странно да?



Остальные аргументы примерно такого же порядка. Аргументы, которые легко объяснит любой лейтенант МЧС.



Хотите, диверсантов покажем? Фамилии назвать нельзя, но это дело 5 минут. Достаточно посмотреть списки работающих в эту смену сотрудников.



Диверсанты те из аниматоров, что позорно бежал из зала батутов и прочих залов, где остались дети. Бежал, оставив детей умирать! Своя шкура дороже? Дети-то чужие...



Нет, это те диверсанты, которых надо судить народным судом. На площади судить. Чтобы в глаза людям смотрели. Матерям, отцам, бабушкам, дедушкам, одноклассникам, учителям, родственникам смотрели.



А ведь нашлась одна девчонка, которая осталась человеком в этой ситуации. Одна! Вывела детей из горящего зала. Спасла детские жизни! Рисковала своей, а спасла чужие, даже не известные ей. Но детские! Честь ей и слава. И вечная память Татьяне Дарсалия, которая вывела свою дочь и бросилась за другими. И которую не смогли спасти врачи. Отравление газами. Мы с тобой, Кемерово!



Человеческое спасибо людям. Тренерам и охранникам тренажерных залов и бассейна, которые не сбежали, а дождались людей и вывели их через боковой выход.



Спасибо 17-летнему курсанту кадетского корпуса МЧС Диме Полухину. Паренек спасся сам и вывел троих детей из горящего торгово-развлекательного центра.



А вы о диверсантах и террористах…



Диверсанты те, кто закрыл двери кинозалов и позорно бежал при появлении открытого огня.



Послушайте рассказ Игоря Вострикова, у которого в огне погибли трое детей, жена и сестра. "Жена позвонила мне и сказала, что их заперли в кинотеатре. Она просила о помощи"...



Что чувствует человек, который потерял всё, чем дорожил в этой жизни из-за ублюдков, которые не захотели просто повернуть ключ в двери кинозала? Ублюдков, которые сейчас, возможно, слушают причитания родных и близких о трагической судьбе детей в ТРЦ. А ведь им жить дальше... Жить с этим грузом до собственной животной смерти. Ибо сложно равнять таких с людьми.



Диверсанты те, кто вместо того, чтобы схватить кувалду и бежать выбивать двери выходов и помещений, выскочили на улицу и лицезрели гибель людей. Возможно, они даже плакали. А дети жарились живьём! Живые дети превращались в обугленные головешки.



Не надо умничать и искать виновных там, где виновные известны. известны конкретные исполнители "терактов". Часть из которых мы вам показал.



А вот "руководителей" найти необходимо. Тех, кто создал такие условия, при которых "маленькие люди" стали "террористами".



Это хороший сигнал всем. От Путина до предпринимателя. Путину сигнал о том, что у него всего-навсего 6 лет, чтобы понять: люди на местах – не его люди. Они сами за себя и за свою рубаху. Но они его боятся. Пока. И сильно.



Но делать что-то надо. Если к следующим выборам команда останется та же, вряд ли будет столько поддержки. Авансы надо отрабатывать, господин президент.



И нам всем сигнал. Тем, кто протягивает конверты. Пожарному инспектору, сотруднику санэпиднадзора и так далее. Полный провал «альтернативной России» на Украине



Да, они уже не в состоянии жить иначе. Без подачек в конвертиках. Чиновники, инспекторы и прочие.



Дело в том, что у нас с карой божьей и прочей чепухой сложновато. Конвертики с денежками протягивали и будут протягивать одни, а пластиковые конверты с трупами получили совершенно другие люди.



Но это жизнь. И жить надо все-таки по-человечески. Без оглядки на Путина. Он, по крайней мере, к конвертам никого не толкал. Это уже сами людишки на местах сподобились.



И потому трагедия Кемерова, как до этого Казани и Перми, висит над любым городом России. От Калининграда до Петропавловска-на-Камчатке.



И диверсанты тут ни при чем. И Путин тоже. Мы сами убиваем наше завтра во имя призрачных сегодняшних преференций.











Мы продолжим говорить на пренеприятнейшую для нас тему. На которую, тем не менее, говорить надо. Сегодня это коснулось жителей Кемерова, завтра коснется кого угодно. Страна большая.В первых строках сразу хочется сказать о первых впечатлениях от действий тех, кто должен был ДЕЙСТВОВАТЬ.Опустим персонал ТРЦ и расчеты МЧС. О них отдельный разговор должен быть, особенно об МЧС. Разговор о возможном теракте будет, но несколько ниже.Начнем с высшего. С президента.(В. Путин на планерке в администрации Кемеровской области.)То, что Путин прилетел в Кемерово, – это увесисто. Дарит надежду на относительный порядок и справедливость. Хотя далеко не все высказывания приходятся всем по вкусу. Чувствуется некоторая раздраженность.Согласимся.Просмотрев кучу сибирских сайтов с различными оценками ситуации, понимаем президента. Видимо, решение принималось «на бегу», были какие-то еще дела. Но – пришлось лететь.И тут у нас непонимание имеется. А вот без Путина – никак? Совсем никак?Многие читатели высказывались, что, дескать, капитан на корабле, и всё в таком духе. Не согласны категорически. Капитан должен командовать/руководить экипажем. Если капитан начинает работать и за штурмана, и за старпома, и за рулевого – тот еще экипаж на выходе. Никакой.Получается, что экипаж на Кузбассе как раз никакой. Увы, не наш вывод.Губернатор Тулеев, который должен был быть «на острие атаки», почему-то сидит ровно и спокойно. Силы экономит?Очень уважительно относились к Тулееву, и – как-то уважение того… Испарилось.Мало того, что бездействие имело место быть, так еще и врать начал!Губернатор Тулеев не приехал на место пожара. В его администрации утверждали, что такое решение принято по просьбе главы МЧС Владимира Пучкова, чтобы не мешать спасательной операции.Хотя думается, при наличии Кузбасс-баши пожарные расчеты точно действовали бы смелее и оперативнее.Но проблемы с передвижением у губернатора – для местных не секрет. Теперь и мы в курсе.Губернатор Тулеев не вышел к народу, который собрался на площади. Более того, он еще и оболгал собравшихся в глазах Путина.Тулеев заявил, что на митинге не было родственников погибших, а его провела "оппозиция" из 200 человек:Простите, но это крайне странное поведение. Что же тогда два его зама там шесть часов делали? Две сотни оппозиционеров – это вот они?Поболее будет… Поболее.И один из главных «бузотеров», Игорь Востриков, у которого в ТРЦ остались трое (ТРОЕ!!!) детей (2, 5, 7 лет) и жена с сестрой. Он проблемы свои решал?Не хотелось бы умничать в адрес кемеровчан, избравших на очередных выборах в 2015 году господина Тулеева с астрономической цифрой в 96,69%, но как нам кажется, в 73 года, да после сложнейшей операции на позвоночнике (делали в Германии) пора Аману Гумировичу на покой.Не можешь властвовать – освобождай дорогу молодым.Впрочем, еще раз подчеркиваем, это дело исключительно жителей Кузбасса.Но старый советский принцип «с должности на кладбище» надо забывать. Это нефункционально. Не можешь работать – давай, до свидания, чтобы президент «скорой помощью» не метался по стране. Это вообще не его дело как бы. У него с внешней стороны головняков выше крыши.Кстати, вот кто первым должен был примчаться на место трагедии, так это… Правильно, премьер-министр! Глава нашего правительства!Очень хочется спросить: чем же таким важным был занят господин Медведев, что сам не смог?Даже не хочется догадываться. В любом случае, выглядело все отнюдь не нормально: Путин не смог обеспечить себе (в очередной раз) работоспособного премьера, потому сам мотается. Ладно, выбор Владимира Владимировича мы не обсуждаем. Пока.Хватает сил за себя и за того парня – не вопрос.Но осадочек какой-то остается от анализа действий губернатора, премьера и президента. Ржавый.И от того, как мямлили на вопросы Путина местные. И как он откровенно удивлялся откровенной тупости своих вроде бы подчиненных.Путин:— Бур-мур мур… мее… бебебе…Мэр города Илья Середюк был в тот момент (на протяжении 6 часов) с людьми на митинге. Отвечал на вопросы и всячески пытался говорить с людьми. Организовал поездку делегации в морг и даже группы депутатов на разговор к Путину.Хорошо ли, плохо ли, но мэр был там, где был. Сложно сказать, где было страшнее, в кабинете с Путиным или на площади с многотысячной толпой, но вот так Середюк работал в тот день.В остальном, повторимся – ну не очень кемеровские впечатления от всех. Просто потому, что прекрасно себе представляем подобную ситуацию в своих городах.Вообще, то, что представляем, погано.То, что сегодня происходит в некоторых вроде бы российских СМИ, кого угодно выведет из себя. Как назвать этих организмов, непонятно. Аналогии исключительно матерные.Погибли дети! Много. Даже один – это много. А в Кемерово — очень много. Дети, которые даже толком жить не начали. И множество ублюдков, в частности из "Дождя", пытаются эту смерть, много смертей, окрасить в цвет дерьма.Интересно, почему «народное достояние», как они себя позиционируют в известной рекламе, «Газпром», продолжает финансировать этих недочеловеков? Какая прибыль в том, что стадо невнятных организмов спекулирует на людской боли?Почитали комментарии к статьям о трагедии в Кемерове. Ох как мы любим прятать собственную задницу, когда запахнет жареным. Тем, кто выразил соболезнование кемеровчанам, спасибо. Больно им сейчас. Невыносимо больно. Больно такой болью, которую даже врагу не пожелаешь.А вот с теми, кто под маской «поиска истины», пишет глупости, а может и умышленно вбрасывает враждебные идеи, поговорить стоит.Понятно, что множество диванных и прочих "специалистов" сегодня кинулись строчить свои версии трагедии. Трагедия тем и отличается от комедии, что в трагедии происходит некоторое помутнение сознания. Чтобы не сойти с ума, мозг ищет объяснения. Ищет виноватых.Не зря начали с политкорректности. Скажите, можно политкорректно разговаривать с теми, кто активно раскручивает тему теракта в "Зимней вишне"? Вы думаете эти люди хотят знать правду?Ерунда. Это трусы, которым выгодно свалить вину за смерти детей на мифических террористов. Один террорист прекрасно "прикроет" множество мразей, которые, кто по глупости, а кто и за мзду малую, наплевали на свои служебные обязанности. Наплевали на безопасность людей.Аргументы сторонников теории теракта убивают. В кинозалах двери во вроем сеанса были закрыты... Неуважаемые, вы в кино давно ходили? Когда-нибудь видели открытые двери кинозала во время сеанса? Их всегда закрывают.Другой вопрос, что возле дверей обязаны дежурные стоять. Это – другой вопрос.Или ещё одна 100%-ная улика. Даже после тушения пожара возникло несколько новых очагов пожара. Представляете, пластик почему-то горит не только сверху, но и внутри, возле стен. Пластины-то двухсторонние. А вода испаряется! Горит себе пластик "с изнанки" и вдруг разгорается. Странно да?Остальные аргументы примерно такого же порядка. Аргументы, которые легко объяснит любой лейтенант МЧС.Хотите, диверсантов покажем? Фамилии назвать нельзя, но это дело 5 минут. Достаточно посмотреть списки работающих в эту смену сотрудников.Диверсанты те из аниматоров, что позорно бежал из зала батутов и прочих залов, где остались дети. Бежал, оставив детей умирать! Своя шкура дороже? Дети-то чужие...Нет, это те диверсанты, которых надо судить народным судом. На площади судить. Чтобы в глаза людям смотрели. Матерям, отцам, бабушкам, дедушкам, одноклассникам, учителям, родственникам смотрели.А ведь нашлась одна девчонка, которая осталась человеком в этой ситуации. Одна! Вывела детей из горящего зала. Спасла детские жизни! Рисковала своей, а спасла чужие, даже не известные ей. Но детские! Честь ей и слава. И вечная память Татьяне Дарсалия, которая вывела свою дочь и бросилась за другими. И которую не смогли спасти врачи. Отравление газами.Человеческое спасибо людям. Тренерам и охранникам тренажерных залов и бассейна, которые не сбежали, а дождались людей и вывели их через боковой выход.Спасибо 17-летнему курсанту кадетского корпуса МЧС Диме Полухину. Паренек спасся сам и вывел троих детей из горящего торгово-развлекательного центра.А вы о диверсантах и террористах…Диверсанты те, кто закрыл двери кинозалов и позорно бежал при появлении открытого огня.Послушайте рассказ Игоря Вострикова, у которого в огне погибли трое детей, жена и сестра. "Жена позвонила мне и сказала, что их заперли в кинотеатре. Она просила о помощи"...Что чувствует человек, который потерял всё, чем дорожил в этой жизни из-за ублюдков, которые не захотели просто повернуть ключ в двери кинозала? Ублюдков, которые сейчас, возможно, слушают причитания родных и близких о трагической судьбе детей в ТРЦ. А ведь им жить дальше... Жить с этим грузом до собственной животной смерти. Ибо сложно равнять таких с людьми.Диверсанты те, кто вместо того, чтобы схватить кувалду и бежать выбивать двери выходов и помещений, выскочили на улицу и лицезрели гибель людей. Возможно, они даже плакали. А дети жарились живьём! Живые дети превращались в обугленные головешки.Не надо умничать и искать виновных там, где виновные известны. известны конкретные исполнители "терактов". Часть из которых мы вам показал.А вот "руководителей" найти необходимо. Тех, кто создал такие условия, при которых "маленькие люди" стали "террористами".Это хороший сигнал всем. От Путина до предпринимателя. Путину сигнал о том, что у него всего-навсего 6 лет, чтобы понять: люди на местах – не его люди. Они сами за себя и за свою рубаху. Но они его боятся. Пока. И сильно.Но делать что-то надо. Если к следующим выборам команда останется та же, вряд ли будет столько поддержки. Авансы надо отрабатывать, господин президент.И нам всем сигнал. Тем, кто протягивает конверты. Пожарному инспектору, сотруднику санэпиднадзора и так далее.Да, они уже не в состоянии жить иначе. Без подачек в конвертиках. Чиновники, инспекторы и прочие.Дело в том, что у нас с карой божьей и прочей чепухой сложновато. Конвертики с денежками протягивали и будут протягивать одни, а пластиковые конверты с трупами получили совершенно другие люди.Но это жизнь. И жить надо все-таки по-человечески. Без оглядки на Путина. Он, по крайней мере, к конвертам никого не толкал. Это уже сами людишки на местах сподобились.И потому трагедия Кемерова, как до этого Казани и Перми, висит над любым городом России. От Калининграда до Петропавловска-на-Камчатке.И диверсанты тут ни при чем. И Путин тоже. Мы сами убиваем наше завтра во имя призрачных сегодняшних преференций. Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер, Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 108 Источник Похожие новости В Баку угрожают «неизбежной трагедией армянского народа» Ждём повторения кемеровской трагедии? Покайтесь, господин Фоменко!

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