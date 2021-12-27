«Ждём «омикрон» в январе»: прогноз экспертов по ситуации с коронавирусом в России на 2022 год

Новый штамм COVID-19, «омикрон», придёт в Россию в январе наступающего 2022 года, считают эксперты. Клиническое значение вирус приобретёт к февралю-марту. RT поговорил со специалистами в сферах вирусологии и медицинской политики о том, как новый штамм может повлиять на жизнь россиян и какой будет ситуация с коронавирусом в стране в следующем году.

Пандемия COVID-19 — одна из главных тем уходящего года. В конце 2021 мир столкнулся с новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Сейчас у нас более актуален штамм «Дельта». Именно он является причиной такого высокого уровня смертей, больше 1000 человек в день, и так продолжается уже два месяца», — рассказывает RT профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Единственный выход здесь — это прививаться. Кстати, существующие прививки в какой-то мере помогут и против штамма «омикрон», который обязательно придёт в Россию», — продолжает эксперт. Он отмечает, что «вакцину сейчас модернизируют под новый штамм, но это займёт какое-то время».

«Омикрон идёт довольно быстро, и мы столкнёмся с ним уже в январе 2022 года. Где-то в начале февраля–марта он будет иметь клиническое значение», — прогнозирует Альтштейн.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн

Говоря о возможностях введения новых антиковидных мер в 2022 на фоне распространения «омикрона», Анатолий Альтштейн говорит, что, возможно, получится обойтись без них.

«Очень надеюсь, что мы сможем этого избежать, поскольку не исключаю, что «омикрон» может оказаться не таким уж страшным вирусом. Из того, что мы знаем по ноябрю-декабрю, пока этот штамм идёт в Южной Африке, в Великобритании — я пока не вижу больших оснований того, что там что-то такое страшное. Поэтому, может быть, и локдауны нам не понадобятся», — считает эксперт.

«Я бы даже сказал, что мы определённо можем надеяться на прекращение пандемии в 2022 году. Если бы наш народ отреагировал правильно на программу вакцинации, если бы мы дружно вакцинировались, а потом ревакцинировались, то скорее всего, мы бы в основном покончили с этой пандемией», — предполагает Альтштейн.

«Вирус перейдёт на животных»

С ним согласен и специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Омикрона бояться не надо. Я считаю, что это шаг к прекращению пандемии», — считает эксперт.

Cпециалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов

Он объясняет, что естественные мутации вируса идут постоянно, и они отбираются не в интересах человека, а в интересах вирусов.

«То есть если кругом коллективный иммунитет, который мешает им размножаться, они опять уйдут в природу. Пришли к нам из природы и туда же уйдут, найдя нового хозяина, у которого нет коллективного иммунитета, и с которым вирус будет размножаться в новых условиях, ожидая, пока у людей уменьшится коллективный иммунитет», — говорит Жемчугов.

«Поэтому я считаю, что вот эта стадия лёгкого течения болезни, без гибели людей в большом количестве — она полезна. Каждый погибший человек — это погибшие в нём вирусы. То есть вирусу сейчас это не нужно, чтобы гибло много людей», — продолжает учёный.

«На следующей стадии мы увидим в природе каких-то животных, с которыми этот вирус будет пережидать наш создавшийся коллективный иммунитет. И коронавирус будет называться очередной природно-очаговой инфекцией, как, например, Эбола. Она живет в Африке в некоем консенсусе с летучими мышами. Друг друга они не губят», — говорит эксперт.

«Мы можем надеяться на завершение пандемии в наступающем году. Не прямо с 1 января, но к 1 мая, я считаю, это будет уже отчётливо видно», — предполагает Жемчугов.

«Закон о возможностях»

Но не все эксперты разделяют такой оптимизм. ««Омикрон» неизбежно выиграет эволюционную гонку у «дельты», как это происходит абсолютно по всему миру. «Он просто заменит её полностью, на 100%», — считает политолог Глеб Кузнецов.

«Весь 2021 прошёл под знаменем борьбы с штаммами, которые меняли друг друга. Весь 2020 год мы были с уханьским штаммом, под Рождество прошлого года появился штамм «альфа», он же британский», — объясняет эксперт.

Политолог Глеб Кузнецов

Кузнецов при этом допускает возможность новых локдаунов и ограничений.

«Это непредсказуемо, это такая борьба мнений и концепций. Во всех странах есть люди во власти, которые более ковид-обеспокоены, а есть те, кто считают, что на ковиде общество только теряет. Кроме того, не будем забывать о целой прослойке ковид-бенефициаров — тех, кто материально заинтересован в продолжении мер по борьбе с пандемией», — говорит он.

«Взять хотя бы недавно отменённое рассмотрение закона о QR-кодах в транспорте. Это как раз пример такой борьбы, проковидных и антиковидных сил. Одни предложили сделать более жёсткие, резкие меры. А люди, которые за более свободную экономику, пользуясь общественным негодованием по этому поводу, смогли это отыграть назад. Это как в футболе: сегодня одни побеждают, завтра другие. В этом матче выиграли сторонники открытой экономики. Но что будет через месяц-два — непонятно», — объясняет Кузнецов.

Напомним, в декабре Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах.

«Если его примут в нынешнем виде, это будет рамочный законопроект, дальше решать будут в любом случае регионы. Насколько я знаю, позиция губернаторов претерпела изменения в последние полгода в сторону сворачивания мер и в среднем такова — они скорее ковидоскептики, потому что им надо с своими людьми и своей экономикой как-то жить. И губернаторы колеблются вслед за общественным мнением. Где-то сейчас уже начали отменять региональные QR-коды. То есть, в том виде, в котором его приняли в первом чтении — это законопроект о возможностях, а не о «заворачивании гаек»», — объясняет Глеб Кузнецов.

«Pfizer не хочет регистрироваться»

Конец уходящего 2021 года отметился ещё несколькими новостями о коронавирусе. В декабре вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что QR-коды на посещение общественных мест смогут получить россияне, привившиеся иностранными вакцинами или «Спутником» за границей. Правда, для этого всё равно придётся сдавать тест на антитела.

И хотя в Кремле уточнили, что речь не идёт о полном признании иностранных вакцин на территории России как таковых, эксперты предполагают, что после заявления Голиковой такой шаг возможен уже в следующем году.

Подведение итогов года: большая пресс-конференция Владимира Путина «Надеюсь, мы признаем иностранные вакцины, а они признают наш «Спутник». У них (зарубежных стран — RT.) нет никаких серьёзных оснований не признать нашу вакцину. У нас тоже нет каких-то особых причин не признавать их. Здесь вопрос в каких-то деталях, которые прорабатываются. И мы, думаю, вскоре решим этот вопрос», — рассказывает Анатолий Альтштейн.

Также пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причина, по которой российскую вакцину до сих пор не зарегистрировали в ВОЗ – непредоставление Россией в организацию части документов, необходимой для этой процедуры.

«Думаю, что и документы по «Спутнику» передадут в ВОЗ в наступающем году», — говорит Альтштейн.

«Да, можно ожидать данного признания, и это будет правильным шагом. Я уверен, в течение месяцев двух это произойдёт», — соглашается с ним Владислав Жемчугов.

Другого мнения придерживается политолог Глеб Кузнецов.

«Pfizer не рассматривает Россию как рынок для своих вакцин. Сам документы он не потащит к нашему регулятору, и не будет самостоятельно регистрировать вакцину у нас. За регистрацию препарата отвечает компания-производитель. Грубо говоря, для того, чтобы зарегистрировать вакцину Pfizer, необходимо желание этой компании и большая работа, которую его функционеры проведут в России. Они этого делать не хотят. И понятно почему — у нас рынок занят российскими вакцинами и нет никакого резона компании, обеспеченной заказами на миллиарды доз, бороться за наши потенциальные крохи. Это просто нерационально, а «бигфарма» всегда суперрациональна. Мы можем сами инициативно сказать, что вот мы любим этот Pfizer и уважаем, и регистрируем его вакцину в своей юрисдикции. Но зачем нам это нужно? Если есть вот это решение о том, что будут выдавать QR-коды независимо от того, как человек получил свои антитела. Важно лишь, чтобы они у него были», — объясняет эксперт.