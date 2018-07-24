«Ждём официальную версию полиции»: в Париже покончила с собой соосновательница FEMEN Оксана Шачко

Бывшая участница движения FEMEN Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Об этом сообщили её знакомые. Тело 31-летней женщины обнаружили в её квартире 23 июля. Шачко стояла у истоков организации, которая известна своими провокационными акциями. В 2013 году активистка попросила политического убежища во Франции и после переезда в эту страну занималась живописью.

Одна из основательниц FEMEN Оксана Шачко покончила с собой. Об этом сообщила другая представительница движения — Анна Гуцол. По её словам, тело Шачко было обнаружено в парижской квартире в понедельник, 23 июля.

«Мы скорбим вместе с её родными и ждём официальную версию полиции», — написала Анна на своей странице в Facebook.

Гуцол также отметила, что, по словам друзей Шачко, женщина оставила предсмертную записку. Как рассказала BBC Александра Шевченко — ещё одна участница FEMEN, также проживающая в Париже, погибшая написала: «Вы все — фейк».

«Точная дата смерти пока неизвестна, это покажет экспертиза. В последний раз её видели живой в пятницу вечером», — сказала Шевченко.

По информации Гуцол, Шачко не могли найти три дня, а в последний раз её видели «на какой-то вечеринке».

«Её не было на связи. Вчера вечером они (друзья. — RT) решили зайти к ней в квартиру, выбили двери. По их словам, была найдена записка, но пока мы не понимаем, потому что они очень растеряны... Вечером тело Оксаны забрала полиция. Пока нет никаких результатов. Предварительно — самоубийство», — рассказала она телеканалу «112 Украина».

В Национальной полиции Украины RT сообщили, что следили за деятельностью Шачко и знают о её гибели.

«Она принимала самое активное участие в разных акциях протеста. Причём она выполняла самую сложную роль, и у нас складывалось впечатление, что она не ценит жизнь. После переезда в Париж, насколько мне известно, она не принимала участие в акциях протеста, занялась живописью, посещала выставки и нашла себе богатых друзей. Но, видимо, не смогла справиться со своей депрессией и покончила жизнь самоубийством. Тем более что ранее у неё уже были как минимум две попытки покончить с жизнью», — сообщил источник RT в Национальной полиции.

Другая активистка FEMEN Яна Жданова сообщила BBC, что после переезда во Францию Шачко занималась живописью.

«У неё были выставки в Париже, других французских городах, в Брюсселе. Оксана была очень успешной барышней не только как активистка, но и как артист. Она была талантливой, некоторые ее «иконы» продавались. Она вполне преуспела как художник. В прошлом году она поступила во французскую Академию изящных искусств, в этом году закончила первый курс», — сказала Жданова.

Официально информацию о смерти Шачко пока не подтвердили.

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Шачко, Шевченко и Гуцол основали движение FEMEN в 2008 году. Позднее в организации произошёл раскол, и Шачко, Шевченко и Жданова покинули Украину.

«У нас был конфликт в организации. Мы все втроём, кто переехал во Францию, ушли из организации», — рассказала Жданова.

На сайте FEMEN, в которой когда-то состояла Шачко, её назвали «одной из героинь нашего времени».

«Оксана боролась с несправедливостью, боролась за равноправие, боролась за себя и за всех женщин как герой. Оксана — она в каждой из нас, она в FEMEN, она в истории феминизма», — говорится в сообщении.

«За права человека»

Движение FEMEN получило известность благодаря провокационным акциям, в которых активистки обычно участвовали в полуобнажённом виде.

На сайте движения декларируется, что его участницы борются «против патриархата и диктатуры», а также «за права женщин и человека во всём мире».

В последние годы активность движения на Украине постепенно сошла на нет, подчеркнул в беседе с RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Оксана Шачко не была главной в этом движении. Ключевая роль была у Шевченко, я её знал. Не могу разглашать информацию, которая у меня есть. Произошла трагедия. Недалеко от места моего проживания на Украине был офис FEMEN, сейчас его уже нет. Каких-то акций в стране тоже в последнее время замечено не было. Думаю, они свернули тут свою активность из-за того, что на них нападали. У нас есть «замечательные» блюстители нравственности в роли украинских нацистов. Так что в организации решили, что безопаснее продолжать свою работу за рубежом», — заключил эксперт.

После раскола в организации его активистки гораздо чаще устраивали акции за пределами Украины. Скандал разразился после их выступления в соборе Нотр-Дам-де-Пари в 2013 году, которым девушки «отметили» отречение от престола Папы Римского Бенедикта XVI. Они проникли в собор, стали колотить палками в установленные там колокола и кричать: «Папы больше нет!»

Активисток обвинили в порче имущества, но спустя год освободили, так как не нашли достаточных доказательств их вины. При этом смотрителей собора оштрафовали за излишне жестокое обращение с протестующими.

Тогда же, в 2013 году, FEMEN вмешались в диалог президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. На ярмарке в Ганновере они накинулись на политиков, когда те стояли у стенда Volkswagen.

В 2015 году в Понтуаз полуобнажённые активистки попытались сорвать конференцию, посвящённую роли женщин в исламе. Девушки выкрикивали лозунги на арабском и французском языках.

В последнее время высказывания FEMEN были в основном направлены против известных политиков. Так, январе 2018 года активистка устроила одиночную акцию протеста возле здания американского посольства в Киеве, представ в образе президента США Дональда Трампа. На её теле была надпись «Мистер Большая Кнопка», а в руках — «ядерный чемоданчик».

В марте участница движения FEMEN устроила акцию на избирательном участке, где голосовал Сильвио Берлускони.

Впрочем, в FEMEN не забывают и про украинского президента Петра Порошенко. В ноябре 2017 года активистка ворвалась в магазин Roshen в Киеве и начала разбрасывать конфеты и швырять торты, призывая украинского лидера продать кондитерскую компанию. Ранее, в августе 2017 года, участница движения в образе статуи Свободы забралась на постамент снесённого памятника Ленину в Киеве, с которого стала разбрасывать изделия кондитерской фабрики.

В 2018 году активистка FEMEN устроила акцию против Порошенко во время посещения им Венского бала. Она обнажила грудь, когда украинский лидер поднимался по лестнице на балкон.