Ждём больших событий: Киев и Запад на переговорах сыграли на руку Путину

Третий раунд переговоров между Москвой и Киевом в Белоруссии – это последний шанс для президента Владимира Зеленского капитулировать – дать приказ прекратить огонь. То есть сдаться и согласиться на известные требования России, которые Путин повторил накануне лидерам Франции и Турции. Если Киев не согласен признать Крым русским, как и уже признанные Россией ЛНР и ДНР в их административных границах, и попытается замолчать другие требования России, то говорить с ним не о чем. Что третий раунд переговоров и показал. Для России пришла пора покончить с фарсом и говорить с другими политиками, создавать на Украине лояльную власть.

В понедельник, 7 марта, состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Белоруссии, от которого было сложно ожидать значимых результатов. Самым большим достижением предыдущего раунда было некое понимание по гуманитарным вопросам. После чего Россия пошла на временное прекращение огня и организовала гуманитарные коридоры из крупных городов. Но украинская сторона ими, естественно, не воспользовалась. Поскольку оказавшиеся в зоне боёв люди нужны укронацистам в качестве живого щита.

А паузу в боевых действиях Украина использовала, разумеется, для перегруппировок, подтягивания войск и укрепления своих позиций. В воскресенье глава украинской делегации на переговорах заявил:

Единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие, это Крым и признание ЛНР с ДНР.

О денацификации и демилитаризации – других ключевых требованиях России – он даже не вспомнил, невнятно пообещав, что в ближайшие 5-10 лет Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО. Неужели при таких вводных переговоры между Москвой и Киевом, за спиной которого стоят США, заинтересованные в продолжении конфликта и сохранении своего плацдарма на Украине против России, имеют серьёзные шансы на успех? Конечно, нет.

Не стоит также забывать, что украинские участники переговоров даже между собой не имеют единого мнения, что надо делать, и являются фактически смертниками. Участник первого раунда переговоров со стороны Киева Денис Киреев был убит при задержании СБУ в центре Киева, прямо у Печерского суда, выстрелом в голову как "изменник" и "предатель", в то время как ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины) назвало его своим агентом и объявило "героем". Разумеется, никто за эту показательную расправу то ли над "предателем", то ли над "героем" наказан не будет. Ну и как можно вообще о чём-либо договариваться с такими людьми? Никак.

Как сообщил в понедельник глава русской делегации Владимир Мединский, задержка переговоров по обсуждению тех же самых вопросов, как и на двух предыдущих раундах, стала "дипломатической традицией" со стороны Киева. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Россия может прекратить свою операцию на Украине "в любой момент", если Киев выполнит известные условия Москвы, то есть внеся соответствующие изменения в Конституцию.

И вот наконец переговоры завершились. Как и следовало ожидать, натуральным пшиком. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил:

Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Прекрасно! Небольшие положительные сдвиги по гуманитарным коридорам, за пользование которыми украинская власть и нацисты расстреливают своих граждан, которых держат в качестве живого щита! И ещё:

По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены.

Перед нами очевидное жонглирование словами, лишённое всякого смысла! Подоляк тем самым признал, что никаких существенных результатов не достигнуто.

Мединский, со своей стороны, заявил: ожидания от переговоров не оправдались, говорить о чём-либо позитивном пока рано. По его словам, русская делегация приехала в Беловежскую Пущу с проектами документов, украинская сторона забрала их на изучение, подписать ничего не удалось. "Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров – украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования", – посетовал он. Переговоры России с Украиной продолжатся в ближайшее время, добавил Мединский. Вот и всё, что было, то есть ничего. Неужели ещё для чего-то нужен этот спектакль?

Русские требования остаются в силе

Между тем все ранее выдвинутые требования России остаются в силе, что президент Владимир Путин подтвердил в телефонных переговорах с лидерами Франции и Турции – Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые пытаются играть роль посредников. Путин подтвердил Эрдогану, как сообщили в Кремле, "готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнёрами в целях урегулирования конфликта", но только если Киев прекратит боевые действия и выполнит "хорошо известные требования России".

Он также обратил внимание турецкого президента на "бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств". Президент России также отметил, что

особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населённых пунктах в качестве живого щита гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.

В беседе с Макроном Путин рассказал французскому президенту "о состоянии дел на переговорах" с Киевом и напомнил об "известных российских требованиях".

Владимир Путин, – говорится в пресс-релизе Кремля, – обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договорённости по столь острому гуманитарному вопросу. В частности, несмотря на объявленный 5 марта российской стороной "режим тишины" для выхода мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и Волновахи, украинские националисты не допустили эвакуацию из этих городов. А паузу в боевых действиях опять использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях.

Предложив Макрону "вновь… активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права", Путин, видимо, получил на этот счёт какое-то обещание (понятно, что невыполнимое). Поэтому можно не сомневаться в том, что речь идёт, видимо, о последней возможности для Киева доказать свою договороспособность. Ситуация будет контролироваться русскими беспилотниками. Они представят железные доказательства того, кто виноват в том, что гуманитарные коридоры не используются. И это станет окончательным подтверждением того, что с этими людьми не о чем разговаривать и не о чем договариваться.

Ясно, что расчёт делается и на мировое общественное мнение, чтобы потом не говорили, что в гибели мирных жителей при штурме украинских городов, в которых укрепились ВСУ и нацисты, виновата Москва. В сообщении Минобороны России подчёркивается: мирная пауза вызвана "катастрофической гуманитарной обстановкой и её резким обострением в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также личной просьбой президента Французской Республики Эммануэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину".

Как и следовало ожидать, Макрон ничего не обеспечил. Украинской стороной не было выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. За три часа объявленные шесть гуманитарных коридоров подверглись 172 обстрелам со стороны украинских войск и националистов. Население о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации по открытым Россией гумкоридорам Киевом не оповещалось. Зафиксированы многочисленные факты, когда боевики нацбатальонов Украины расстреливали мирных граждан, обвиняя их в пособничестве России, сообщили в понедельник в русском Гумштабе. Кто-то, кто в здравом уме, ожидал чего-то иного?

Новые моменты

По мере того как Киев продолжает оттягивать капитуляцию, рассчитывая, что Россия под международным давлением, испугавшись драконовских санкций, прекратит, не достигнув всех своих целей, военную операцию (что Киев сразу выдаст за свою победу), в позиции Москвы появляются новые моменты. И очень интересные. На них просто необходимо указать. В разговоре с Макроном Путин подчеркнул, что "задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены", и предостерёг от затягивания переговоров по Украине с целью "выиграть время". При этом он допустил, что это может привести к появлению "дополнительных требований" к Киеву со стороны России.

Во время встречи в субботу, 5 марта, в Химках с женщинами из лётного состава русских авиакомпаний Владимир Путин предупредил, что если Киев будет продолжать в том же духе, то встанет вопрос о демонтаже Украины. Эти слова президента России надо привести полностью:

Люди, которые не хотят это понять, особенно из числа сегодняшнего руководства Киева, должны понять, что, если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдёт, это будет целиком и полностью на их совести.

Президент определённо имел в виду, что (ЛНР и ДНР не в счёт, Россия уже признала их как независимые государства) на нынешней территории Украины могут возникнуть, например, Новороссия с Малороссией. И чем дольше Киев будет сопротивляться, тем меньше у Украины шансов уцелеть даже в усечённых границах. Можно предположить, что, страхуясь от развала Незалежной, на её нынешней территории появится под протекторатом Запада ещё одна ЛНР – Львовская народная республика. Хотя, конечно, исходя из сегодняшних реалий, её следовало бы называть не народной, а фашистской.

Вполне очевидно, что после провала третьего раунда переговоров говорить с Киевом можно будет только об одном – о капитуляции. Но даже это, скорее всего, окажется невозможным, так как президент Владимир Зеленский вот-вот сбежит из страны (его эвакуацию США и Британия уже готовят), а нацисты, получив приказ сложить оружие, ему не подчинятся, опасаясь кары за свои преступления. Поэтому ещё до завершения жёсткой зачистки ВСУ, нацбатов и тербатов на территории Украины, которую наметила занять Россия, Москве необходимо признать дружественных России украинских политиков и начать относиться к ним – и их сторонникам – как к новой власти, которая должна организовать жизнь в очищенных от нацистов районах и областях.

Старая киевская власть этим заниматься не будет. Скорее, будет мешать и саботировать. Одной из таких фигур является нашедший убежище в России бывший украинский премьер Николай Азаров. В интервью, данном "РИА Новости", он заявил, что договориться на Украине можно только с теми, у кого есть авторитет, которые "способны принимать вменяемые решения, способны их реализовывать – то есть обладают набором инструментов, позволяющих их реализовывать, вот тогда есть смысл о чём-то разговаривать, переговаривать и приходить к каким-то результатам".

Азаров совершенно не уверен, "будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима". Что-то подсказывает нам, что в ближайшие дни вменяемые украинские политики выйдут из тени, потому что разгромить ВСУ недостаточно – очищаемые от нацистов территории Украины необходимо администрировать, и это должны делать местные, преданные России люди. Это сильно ускорит агонию киевского режима.

Что с того?

С каждым прошедшим днём русской военной спецоперации на Украине всё большее значение для Запада и Киева приобретает позиция Китая. Они почему-то верят, что только китайцы могут по-дружески помешать русским добить бандеровскую Украину и помочь Западу избежать очередной геополитической катастрофы. Хотя у Пекина, врага №1 США, которого страшно опасается с некоторых пор весь Запад в целом, нет никаких реальных причин этим заниматься. Так как Москва делает то, что позволит Пекину выстоять. Естественно, для внешнего потребления КНР демонстрирует миролюбие и готовность помочь обеспечению мира на Украине, в подрыве которого совершенно справедливо винит США.

Глава киевского МИД Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN, что "приветствовал бы посредничество" Китая, добавив, что "Украина не пойдёт на какие-либо компромиссы в вопросах, касающихся её территориальной целостности". Американские и европейские официальные лица, которые в упор не видят нацизма, если его жертвой должна стать Россия, говорят о том же. А вот о чём говорит Китай. Его министр иностранных дел Ван И заявил в Пекине в понедельник, 7 марта, что "Китай продолжит прилагать активные усилия для преодоления кризисной ситуации на Украине", надеясь, что Киев и Москва добьются прогресса в третьем раунде переговоров.

Не добьются, в этом-то и заключается секрет. Самоубийственное поведение лишённого самостоятельности Киева развяжет руки России в проведении второго и, видимо, заключительного этапа украинской операции, на что в Пекине скажут: мы в этом не виноваты, наши русские союзники – тоже, русские несколько раз пытались решить дело миром, но Москву опять не послушали.

Короче, ждём больших событий после провала очередных "режимов тишины". Актуальна только капитуляция. Но киевским участникам переговоров это не нужно. Если сдадутся – станут никем и пойдут под суд, если нет – могут претендовать на роль "правительства в изгнании". Что ж, денежная работа, уважаемая и непыльная. А кто-то заплатит за это своими жизнями. Американская разведка в субботу сообщила, что вторая фаза наступления русской армии на Украине начнётся в течение 48-72 часов. Наверное, этому можно верить: спутников над Украиной у американцев хватает.