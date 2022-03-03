Ждут напрасно? Делегация Украины передумала ехать в Беловежскую Пущу

Делегация России прибыла в Беловежскую Пущу, но может оказаться, что непостоянных украинских политиков ждут напрасно. Украинские коллеги передумали ехать в обговорённое ранее место.

28 февраля в Гомельской области состоялся первый раунд русско-украинских переговоров. За пять часов был достигнут определённый прогресс, однако договорённости не были достигнуты. Глава русской делегации помощник президента России Владимир Мединский заявил, что диалог с Украиной будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Советник главы офиса президентам Украины уверял, что второй раунд переговоров состоится 2 марта. Ближе к вечеру в этот день один из членов украинской делегации глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил: переговоры пройдут вечером.

В 19:05 министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии подтверждения Киевом второго раунда консультаций. В 19:13 русские политики находились на месте переговоров, украинские - нет. Через некоторое время Мединский информировал, что делегация из Незалежной прибудет завтра. В 21:05 МИД Белоруссии озвучил место встречи сторон - Домик охотника в Беловежской Пуще.

Давид Арахамия на своей странице в Facebook назвал несоответствующей действительности информацию о переговорах в Беловежской Пуще.

"Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже", - написал он.