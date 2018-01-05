Ждут ли осужденного Саакашвили грузинские нары?

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Грузинский суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы. А на Украине вновь заявили о его возможной экстрадиции на родину

Отходящая от новогодних застолий постмайданная Украина постепенно возвращается в свое естественное хмельное состояние, правда уже без закуски. Если по китайскому календарю на смену году красного петуха пришёл год жёлтой собаки, то символом украинского политического календаря пока остаётся грузинский Карлсон, который дал о себе знать уже на пятый день нового 2018 года.

Последняя треть 2017 года прошла в имитации ожесточённой политической схватки между так называемым президентом Украины Петром Порошенко и его бывшим советником, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Последний, будучи лишённым украинского гражданства, с боем прорвался на Украину, покалечив при этом с десяток пограничников, и объявил своему давнему приятелю личную вендетту. В итоге у стен Рады собралось очередное подобие Майдана, в прессе нареченное “михомайданом” по имени его организатора. Правда, Петро также не остался в стороне. Его кум, генеральный прокурор Луценко подсуетился, “родил” компроматные плёнки, и в результате Михо оказался фигурантом уголовного дела о подготовке государственного переворота на деньги свергнутого президента Януковича и даже со второй попытки был задержан украинскими правоохранителями. Однако тут же был отпущен, якобы под домашний арест.

За что Грузия приговорила своего бывшего президента?

И вот 5 января нового 2018 года стало известно, что в отношении Михо Саакашвили вынесен судебный приговор в виде 3 лет лишения свободы. Правда, пока заочно. И не на Украине, а в родной для Михо Грузии, где “лучший реформатор всех времен и народов”, “герой трёх революций” ранее был объявлен вне закона за совершенные им во время президентства преступления. В конкретном случае речь идёт о злоупотреблении служебным положением, которое заключалось в помиловании Саакашвили ряда высокопоставленных фигурантов уголовного дела об убийстве в 2006 году сотрудника “Объединённого банка Грузии” Сандро Гиргвлиани.

Весьма примечательно, что грузинское правосудие всячески обходит стороной главное преступление режима Саакашвили - развязывание военной агрессии в отношении Южной Осетии в августе 2008 года, которое привело к военному поражению Грузии и независимости Южной Осетии и Абхазии. Признание ответственности режима Саакашвили за развязывание пятидневной войны, по мнению экспертов, способствовало бы возобновлению грузино-российских отношений и переговорам по поиску взаимопреемлемой формы сосуществования между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Но Тбилиси продолжает следовать в русле американской закавказской доктрины и пока не торопится делать такой шаг.

Саакашвили: Это Путин приказал меня посадить

Сам же Саакашвили по традиции обвинил во всём Путина, Порошенко и Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили - прим. Царьград), которые якобы дали указание грузинскому суду вынести такой приговор.

На своей странице в Facebook Михо пояснил:

Этот «приговор» также, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа

“То, что Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет, - продолжает бывший президент Грузии. - Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции. Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года. Так же как, по моей информации, во время телефонного разговора Порошенко и Путина 29 декабря 2017 года”.

Почему Украина не может экстрадировать Саакашвили?

Тем не менее, в Киеве уже начали активно обсуждать вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию. Якобы по запросу грузинской стороны, в отношении Мишико уже начата экстрадиционная проверка.

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Несостоявшаяся “сакральная жертва” нового майдана, депутат Верховной Рады от “Радикальной партии Олега Ляшко” Игорь Мосийчук назвал Саакашвили “грузинским Януковичем” и заявил, что приговор грузинского суда создает правовой механизм для его экстрадиции на родину. Нардеп уверен, что здесь лишь вопрос политической воли киевского руководства.

В то же время адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий не видит оснований для экстрадиции своего подзащитного в Грузию, так как это противоречит международной конвенции о статусе иностранцев и лиц без гражданства, ратифицированной Украиной. Кроме того, Саакашвили проходит на Украине подозреваемым по уголовному делу, а также является процессуальной стороной в досудебном расследовании, уверяет Чернолуцкий.

Противники Михаила Саакашвили вывесили в центре Киева плакат с надписью "Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию" 24 декабря 2017 года. Фото: www.globallookpress.com

Как отметил в интервью Царьграду бывший народный депутат Украины, сопредседатель Комитета спасения Украины Владимир Олейник, в соответствии с украинским законодательством, экстрадиция Саакашвили в Грузию на сегодняшний день невозможна, так как он находится под следствием и судом на Украине.

Саакашвили на Украине обвиняют в причастности к преступной группе, которая ставила задачи изменить политический строй и осуществить захват власти. Поэтому, пока не будет решения суда, его нельзя экстрадировать, - считает политик.

Грузия больше не нуждается в Михо

Кроме того, Олейник убеждён в том, что в Тбилиси, несмотря на официальные заявления, на самом деле не заинтересованы в том, чтобы Украина экстрадировала Саакашвили. Экс-депутат напомнил разговор пранкеров с министром внутренних дел Грузии, где тот однозначно дал понять, что грузинская сторона не будет в восторге, если Украина выдаст им их бывшего президента:

Есть какая-то часть общества, которая недовольна нынешней властью, есть те которые симпатизируют Мишико. Зачем им еще дополнительное социальное напряжение? Но и украинская сторона чувствует дискомфорт, потому что Саакашвили реально создает проблему для Порошенко. Это человек, который имеет определенный вес в украинском обществе. На него не делают ставку граждане Украины, но его поддерживают в борьбе с Порошенко. Они любого готовы поддержать, кто борется сегодня с режимом Порошенко. А с другой стороны, безусловно, украинская власть и элита пытаются его использовать как политический таран для достижения собственных целей - прихода к власти.

Подобную точку зрения разделяет и бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. В интервью аналитическому порталу RuBaltic.Ru она подтвердила, что Тбилиси не заинтересован в экстрадиции Михо, а также выразила уверенность, что США продолжат использовать Саакашвили против России:

Его будут использовать для того, чтобы он постоянно размахивал антироссийским флагом, постоянно указывал пальцем, что за всеми бедами его, Украины и всего мира стоит лишь Путин и больше никто.

Павленко Дмитрий