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Ждут или не ждут: Украину не собираются посвящать в НАТОвцы

16 января 2022, 18:35  •  214 • Украина
Если рассмотреть по отдельности все заявления всех представителей США и НАТО, то можно заметить, что все они крайне осторожны в высказываниях по поводу вступления Украины в состав Североатлантического альянса.

Суть заключается в том, что отдельные сраны-члены НАТО (если не все), банально не хотят портить отношения с Россией из-за Украины. Некоторым не позволяют этические соображения, другим экономические, третьи сомневаются, что этот шаг сможет поспособствовать стабильности в Европе.

Более того, в таком вопросе никогда не будет достигнуто консенсуса, который предполагает согласие на принятие страны в альянс всеми 30 участниками.

При этом все западные спикеры не предоставляют никакой альтернативной картины развития событий, кроме как вторжения России на Украину, давая только различные варианты реакции – расширение режима санкций, включение в НАТО Швеции и Финляндии, но не Украины, заметьте.

Наверное, для украинцев это должно стать огромной мотивацией.

Из всего набора контрдействий действительно болезненным является только включение в альянс Финляндии. Это действительно изменит баланс сил в регионе, сделав Санкт–Петербург и это направление еще более уязвимым. Поэтому, можно прогнозировать появление новой точки конфронтации с НАТО – Финляндии.

Зачем это нужно финнам – совершенно непонятно, помня, как Россия избавляется от подобных уязвимостей. За примерами далеко ходить не надо, итог Зимней войны 1940 года всем известен. Можно сколько угодно долго рассказывать о потерях РККА, но суверенитет Финляндии был сохранен исключительно решением Кремля.

Также целесообразно учитывать алармистские и откровенно недружественные заявления правительства Швеции последних лет, регулярное участие контингентов Швеции и Финляндии в учениях НАТО в Арктическом регионе, который для России имеет критическую ценность.


Однако во всем этом никак не умещается вступлении Украины в НАТО. Видимо в альянсе решили поддерживать Киев словом, ну и некоторыми финансами, (дабы не прослыть обманщиками) при этом кормя украинцев завтраками о скорейшем вступлении в блок, ровно до того момента пока Украины не развалится на бесконечное количество маленьких кусочков, а принимать тогда уже будет и некого.

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