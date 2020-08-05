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Ждут, что будем цапаться? Польша бросается на Россию ради злорадства
05 августа 2020, 13:35 • 125 • Политика
"Газпром" был оштрафован на немалую сумму, и это далеко не первые санкции, нацеленные на замедление или прекращение строительства "Северного потока - 2". Польша бросается на Россию, чтобы позлорадствовать, считает доктор юридических наук, член Совета по международно-правовым вопросам при МИД РФ Владимир Котляр. Возможно, где-то ждут, что мы будем цапаться?
"Газпром" оштрафован Польшей на 57 миллионов евро. И Россия ничем на санкции и притеснения не отвечает. Почему так происходит, Царьград спросил у Владимира Котляра.
"Для начала, я не уверен, что у них есть какие-то юридические основания вообще предъявлять санкции нам. Что касается нашего ответа на их санкции… Политика может быть такая, что мы будем с ними цапаться", - отметил эксперт.
У России с Польшей всегда были серьёзные проблемы. Раньше - вплоть до войн. Но Россия большая страна, всё переживёт.
"Там [в Польше] логики никакой нет. Там есть с их стороны просто какое-то злорадное удовлетворение тем, что они что-то поганое могут нашей стране заявить. И всё", - считает Котляр.
Польша не проявила никакого желания сотрудничать по "Северному потоку - 2", а сейчас её позиция и вовсе непонятна.
По мнению Владимира Котляра, Польша по отношению к России давным-давно ведёт нелогичную политику. Чего только стоит приобретение американского газа.
"Более дорогой и чёрт его знает за сколько тысяч километров добываемый, который надо ещё привозить", - пояснил эксперт.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток - 2" угрожает Европе и США. Так как в ЕС начнут платить за газ России, значит, будут платить за русское оружие, за его производство.
"Внешняя торговля для каждой страны служит источником бюджетных средств. И если мы тратим, в том числе на производство оружия, - это наше дело. Точно так же, как и дело Польши решать самой, на что тратить доходы от собственной внешней торговли. И американцы то же самое делают", - подчеркнул Владимир Котляр.
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