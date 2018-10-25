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«Жду конкретных предложений»: Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия

25 октября 2018, 20:24  •  23 • В России
Необходимо ужесточить контроль в сфере оборота оружия, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами. Президент поручил Росгвардии разработать соответствующие законодательные предложения. Глава государства также рассказал о продолжающейся модернизации армии, отметив, что она вызвана необходимостью защищаться от потенциальных угроз.
 
© Алексей Дружинин / РИА Новости
 

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности затронул тему ужесточения контроля за оборотом оружия.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьёзно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — заявил глава государства, обращаясь к представителям Росгвардии.

Ранее сообщалось, что Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия. В частности, предлагается обязать владельца оружия уведомлять о его хранении по месту пребывания. А если он отправляется с принадлежащим ему оружием в поездку на срок более трёх суток, об этом также необходимо информировать Росгвардию. При перевозке оружия воздушным транспортом его можно будет передать сотрудникам службы безопасности, говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, газета «Известия» сообщала, что при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерены создать рабочую группу для анализа и совершенствования законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия.

Дискуссия по этому вопросу возобновилась после трагедии в Керчи, когда студент смог пронести оружие в здание колледжа и открыть там стрельбу.

Обеспечение безопасности

В ходе выступления глава государства также отметил эффективную работу российских спецслужб, благодаря которым в 2018 году была предотвращена серия терактов.

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов. За этими показателями — спасённые жизни наших людей», — подчеркнул Владимир Путин.

  • © Макс Ветров / РИА Новости

Он также призвал российских правоохранителей и впредь действовать «столь же решительно и эффективно» в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК). Руководитель страны напомнил, что своевременная оперативная информация и выверенные упреждающие действия позволят снизить уровень террористических угроз.

Одновременно президент определил основную задачу сотрудников Службы внешней разведки. По словам Путина, поступающая от этой службы информация о «глобальных и региональных вызовах, о ситуации в горячих точках мира должна быть как можно более полной, достоверной и своевременной». 

Боевая подготовка и патриотическое воспитание в армии

В рамках новой государственной программы вооружения будет продолжаться модернизация армии и флота, подчеркнул глава государства.

«Акцент в новой программе сделан на разработку и поставку в войска перспективных образцов вооружений. Многие из них уже в ближайшее время будут готовы к серийному производству. По своим тактико-техническим характеристикам они заметно опережают зарубежные разработки, а некоторые просто не имеют аналогов», — пояснил он.

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Кроме того, напомнил Путин, при работе по модернизации и повышению уровня боевой подготовки необходимо учитывать опыт военных операций в Сирии, а также характер потенциальных угроз. Как считает российский лидер, это позволит решать более сложные и многоплановые задачи, в том числе те, которые отрабатывались в рамках учений «Восток-2018», проводившихся совместно с Китаем и Монголией. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, эти учения показали высокую мобильность и слаженность войск.

Владимир Путин в ходе встречи с офицерами также заявил, что молодых военнослужащих необходимо «воспитывать на примерах патриотизма». С этой целью в ВС РФ были созданы военно-политические органы.

Необходимость защиты

Усиление оборонной сферы происходит из-за необходимости повышать уровень защиты страны, отметил президент в своей речи.

«Россия никому не угрожает. Мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями. Мы всегда открыты для конструктивной, партнёрской работы в интересах стабильности. При этом наш долг — сделать всё необходимое для надёжной защиты Родины, защиты от любых потенциальных угроз», — подчеркнул глава государства.

  • Военнослужащие армии РФ на забайкальском полигоне «Цугол»
  • © Вадим Савицкий / РИА Новости

Путин добавил, что с 1 октября 2019 года будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4,3%.

«Военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы ещё на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%», — заявил Путин.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что зарплаты и пенсии военнослужащих будут трижды проиндексированы в ближайшие три года. Как отметила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, поиск решений и механизмов, обеспечивающих рост уровня окладов гражданских служащих, является одной из основных задач финансово-экономической службы Вооружённых сил.

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