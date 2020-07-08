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Ждите заявления: Гаспарян о гостайне Сафронова и протестах
08 июля 2020, 02:00 • 66 • Политика
Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не признал вину в госизмене, а либералы уже готовят протест в его защиту. "Стоит дождаться официального заявления. Я вам просто могу подсказать, что по таким статьям просто так не задерживают", - прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян.
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене. В его защиту уже появились пикетчики из числа оппозиционеров и либералов. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он подчеркнул, что в России по статье "Госизмена" просто так никого не задерживают. Прежде чем предъявить обвинения в данном виде преступления, вначале проводят следственные мероприятия. Не бывает так, что сначала задерживают, а потом начинают расследовать госизмену, пояснил политолог.
Что же касается пикетчиков, то их появление не вызывает удивления, считает политолог. По его мнению, для либералов и оппозиционеров такое поведение является вполне естественным.
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