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Ждите заявления: Гаспарян о гостайне Сафронова и протестах

08 июля 2020, 02:00  •  66 • Политика
Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не признал вину в госизмене, а либералы уже готовят протест в его защиту. "Стоит дождаться официального заявления. Я вам просто могу подсказать, что по таким статьям просто так не задерживают", - прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян.
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене. В его защиту уже появились пикетчики из числа оппозиционеров и либералов. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он подчеркнул, что в России по статье "Госизмена" просто так никого не задерживают. Прежде чем предъявить обвинения в данном виде преступления, вначале проводят следственные мероприятия. Не бывает так, что сначала задерживают, а потом начинают расследовать госизмену, пояснил политолог.
Стоит дождаться официального заявления. Я вам просто могу подсказать, что по таким статьям просто так не задерживают. Насколько я знаю, скоро должно последовать официальное заявление, - сказал Гаспарян в интервью Царьграду.
Что же касается пикетчиков, то их появление не вызывает удивления, считает политолог. По его мнению, для либералов и оппозиционеров такое поведение является вполне естественным.
Что касается тех, кто вышел на пикет, для них это нормально - я/мы Серебренников, - отметил Гаспарян.

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