Ждите заявления: Гаспарян о гостайне Сафронова и протестах

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене. В его защиту уже появились пикетчики из числа оппозиционеров и либералов. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он подчеркнул, что в России по статье "Госизмена" просто так никого не задерживают. Прежде чем предъявить обвинения в данном виде преступления, вначале проводят следственные мероприятия. Не бывает так, что сначала задерживают, а потом начинают расследовать госизмену, пояснил политолог.

Стоит дождаться официального заявления. Я вам просто могу подсказать, что по таким статьям просто так не задерживают. Насколько я знаю, скоро должно последовать официальное заявление, - сказал Гаспарян в интервью Царьграду.

Что же касается пикетчиков, то их появление не вызывает удивления, считает политолог. По его мнению, для либералов и оппозиционеров такое поведение является вполне естественным.