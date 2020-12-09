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Ждите санкций! Трампа "посадили в лужу" с оборонным бюджетом США

09 декабря 2020, 14:00  •  104 • Политика
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предусматривающего санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". При этом политики "посадили в лужу" президента США Дональда Трампа, ранее поставившего ультиматум и пообещавшего наложить вето на документ - последний получил одобрение двух третей Палаты представителей. Вето будет преодолено.
Никакие ультиматумы и угрозы наложить вето президента США Дональда Трампа не возымели своего действия на Палату представителей Конгресса США. Её участники одобрили проект оборонного бюджета в $740 млрд на 2021 финансовый год.
Больше того, Трампа уверенно "посадили в лужу", поскольку за документ проголосовало две трети палаты, что даёт возможность в будущем преодолеть вето главы государства, если оно будет наложено.
Кроме того, решение конгрессменов говорит и о том, что России и Турции в скором времени стоит ждать очередных американских санкций, поскольку оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает рестрикции против достраиваемого "Северного потока - 2" и уже введённого в эксплуатацию "Турецкого потока".
Впрочем, есть шанс вообще обнулить эти санкции. Кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин призвал Москву ответить на грядущие санкции "не словом, а делом".
"Россия должна признать выборы в США нелегитимными, требовать пересчёта голосов, признать нарушения. А раз власть в стране нелегитимна, то и санкции равны нулю", - цитирует его слова РИА ФАН.
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