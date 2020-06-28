Ждите последствий: Провокация посольств США и Британии развенчана Пушковым

По словам Пушкова, дипломатические ведомства, по идее, должны способствовать налаживанию отношений между странами, поэтому для дипломатов крайне важно учитывать и уважать нравы страны пребывания. США и Великобритания же, напротив, демонстрируют явное неуважение к российским ценностям.

Сенатор выразил уверенность, что подобная политика возымеет обратный эффект. Во-первых, она усилит неприятие к Вашингтону и Лондону в российском обществе. Во-вторых, углубит ценностный разрыв между странами. В-третьих, сподвигнет жителей России на абсолютную поддержку поправок в Конституцию, одна из которых исключает возможность легализации гей-браков.

Таким образом, достигается эффект, прямо противоположный задачам, стоящим перед посольствами, - пишет Пушков в Telegram.

Скриншот: Telegram/Алексей Пушков

Ранее сообщалось, что посольства США и Великобритании в Москве вывесили радужный флаг - общепризнанный символ ЛГБТ-движения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что подобные действия противоречат российскому закону о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.