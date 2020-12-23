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Ждите ответного взлома? Байден дал первое обещание миру

23 декабря 2020, 16:15  •  47 • Политика
Избранный президент США Джо Байден выдвинул действующему главе Белого дома Дональду Трампу ультимативное требование официально установить авторство ранее проведённой серии кибератак против ведомств Соединённых Штатов. При этом Байден сделал намёк на "исполнителей", сославшись на Помпео. "Россия несёт ответственность за этот взлом", - предположил "сонный Джо" и дал своё первое обещание миру - ответить аналогичным образом.
В США после серии кибератак против местных министерств и ведомств официальные лица, включая госсекретаря Майка Помпео и министра юстиции Уильяма Барра, предположили, что это дело рук пресловутых "русских хакеров". Москва, напомним, категорически отвергла все обвинения.
Вслед за Помпео и Барром в том, что якобы именно Россия несёт ответственность за этот взлом, теперь, видимо, уверен и избранный президент США Джо Байден. Пока политик осторожничает и прямых обвинений не выдвигает.
Однако уже требует от действующего президента США Дональда Трампа назвать причастных к кибератакам и даже вбросил угрожающее послание хакерам. От главы Белого дома Байден хочет получить "публичный и ясный ответ, кто несёт ответственность за эту атаку" и принятия "действенных мер для привлечения виновных к ответственности".
Если версия о якобы причастности к кибервзломам России в Вашингтоне "подтвердится" (а эксперты предполагают, что эта история будет такая же, как с "вмешательством Москвы" в американские выборы 2016 года), то послание "сонного Джо" адресовано именно пресловутым "русским хакерам". И это, кстати, первое обещание, данное Байденом миру.
"Когда я узнаю, каковы масштабы ущерба и кто официально несёт ответственность за кибератаку, мы ответим аналогичным образом", - пригрозил Байден, предполагая, что в дело замешаны иностранные хакеры.
Что под "аналогичным образом" имел в виду избранный президент США, можно только предполагать: то ли ответный взлом с похищением "важной информации технологического сектора", то ли очередные санкции.
Трамп, напомним, допустил, что за кибератакой мог стоять Китай.
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