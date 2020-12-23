Ждите ответного взлома? Байден дал первое обещание миру

В США после серии кибератак против местных министерств и ведомств официальные лица, включая госсекретаря Майка Помпео и министра юстиции Уильяма Барра, предположили, что это дело рук пресловутых "русских хакеров". Москва, напомним, категорически отвергла все обвинения.

Вслед за Помпео и Барром в том, что якобы именно Россия несёт ответственность за этот взлом, теперь, видимо, уверен и избранный президент США Джо Байден. Пока политик осторожничает и прямых обвинений не выдвигает.

Однако уже требует от действующего президента США Дональда Трампа назвать причастных к кибератакам и даже вбросил угрожающее послание хакерам. От главы Белого дома Байден хочет получить "публичный и ясный ответ, кто несёт ответственность за эту атаку" и принятия "действенных мер для привлечения виновных к ответственности".

Если версия о якобы причастности к кибервзломам России в Вашингтоне "подтвердится" (а эксперты предполагают, что эта история будет такая же, как с "вмешательством Москвы" в американские выборы 2016 года), то послание "сонного Джо" адресовано именно пресловутым "русским хакерам". И это, кстати, первое обещание, данное Байденом миру.

"Когда я узнаю, каковы масштабы ущерба и кто официально несёт ответственность за кибератаку, мы ответим аналогичным образом", - пригрозил Байден, предполагая, что в дело замешаны иностранные хакеры.

Что под "аналогичным образом" имел в виду избранный президент США, можно только предполагать: то ли ответный взлом с похищением "важной информации технологического сектора", то ли очередные санкции.

Трамп, напомним, допустил, что за кибератакой мог стоять Китай.