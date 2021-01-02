Ждите новый ворох "грязного белья" Навального: Блогера записали в "мерзкую компанию"

В своём Telegram-канале политолог и журналист Александр Сосновский поздравил Навального с тем, что немецкая газета FAZ официально приравняла его к нацисту Степану Бандере.

"Немецкая газета пожалела жертв "красного террора", отравленных ядами. И начинает список с Льва Ребета, нациста и главного судьи ОУН (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.), затем - погромщик Степан Бандера, а завершается список Навальным. Отличная компания у блогера. Достойная. И мерзкая", - прокомментировал Сосновский.

Он признался, что в первые дни января ему противно заниматься делом Навального, однако от этого никуда не деться, поскольку день рождения "бандита Бандеры" используется для раскрутки "пациента".

Более того, предупреждает Сосновский, есть все основания полагать, что в ближайшие дни "новый ворох грязного белья" Навального будет вывален для раскручивания ситуации.

"Планы по доведению отношений Европы и России до точки кипения приобретут новый оттенок. Лондон ушёл из ЕС, и ничто и никто не мешает ему доиграть скрипальную арию. Ближайшие дни мы увидим новый акт этого спектакля", - уверен эксперт.

Ранее в одном из немецких изданий вышла статья про Навального, где он был назван "oppositionsführer", в буквальном переводе, сделанном российскими пользователями, это прозвучало как "оппозиционный фюрер".

Фото: Скриншот поста в Telegram-канале Александра Сосновского