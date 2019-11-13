Ждите новых авиаударов: Эксперт объяснил, зачем Израиль бьёт по Сирии

Самолёты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии - об этом сообщило рано утром сирийское государственное агентство SANA. По данным агентства, атаке подверглись объекты в Дамаске. Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко считает, что вскоре последуют новые атаки.

По его словам, произошедшее является результатом противостояния Ирана и Израиля, а территория Сирии - это просто площадка, на которой идёт борьба двух ближневосточных государств. По этой причине воздушные удары по Сирии со стороны Израиля, скорее всего, продолжатся.

"Пока нет предпосылок к завершению этого конфликта. Мы видим, что Иран усиливает свои действия на территории Сирии, конечно, израильтяне не могут этого допустить", - сказал эксперт в интервью Nation News.

При этом Олег Пономаренко отмечает, что довольно трудно оценить тот урон, который Сирии нанесли израильские удары, так как ни одна из сторон не раскрывает полной информации о результатах атаки.