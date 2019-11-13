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Ждите новых авиаударов: Эксперт объяснил, зачем Израиль бьёт по Сирии
13 ноября 2019, 16:39 • 39 • Политика
Сирии нужно приготовиться к новым бомбардировкам со стороны Израиля, считает эксперт. "Пока нет предпосылок к завершению этого конфликта. Мы видим, что Иран усиливает свои действия на территории Сирии, конечно, израильтяне не могут этого допустить", - заявил он.
Самолёты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии - об этом сообщило рано утром сирийское государственное агентство SANA. По данным агентства, атаке подверглись объекты в Дамаске. Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко считает, что вскоре последуют новые атаки.
По его словам, произошедшее является результатом противостояния Ирана и Израиля, а территория Сирии - это просто площадка, на которой идёт борьба двух ближневосточных государств. По этой причине воздушные удары по Сирии со стороны Израиля, скорее всего, продолжатся.
При этом Олег Пономаренко отмечает, что довольно трудно оценить тот урон, который Сирии нанесли израильские удары, так как ни одна из сторон не раскрывает полной информации о результатах атаки.
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