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Ждите новых авиаударов: Эксперт объяснил, зачем Израиль бьёт по Сирии

13 ноября 2019, 16:39  •  39 • Политика
Сирии нужно приготовиться к новым бомбардировкам со стороны Израиля, считает эксперт. "Пока нет предпосылок к завершению этого конфликта. Мы видим, что Иран усиливает свои действия на территории Сирии, конечно, израильтяне не могут этого допустить", - заявил он.
Самолёты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии - об этом сообщило рано утром сирийское государственное агентство SANA. По данным агентства, атаке подверглись объекты в Дамаске. Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко считает, что вскоре последуют новые атаки.
По его словам, произошедшее является результатом противостояния Ирана и Израиля, а территория Сирии - это просто площадка, на которой идёт борьба двух ближневосточных государств. По этой причине воздушные удары по Сирии со стороны Израиля, скорее всего, продолжатся.
"Пока нет предпосылок к завершению этого конфликта. Мы видим, что Иран усиливает свои действия на территории Сирии, конечно, израильтяне не могут этого допустить", - сказал эксперт в интервью Nation News.
При этом Олег Пономаренко отмечает, что довольно трудно оценить тот урон, который Сирии нанесли израильские удары, так как ни одна из сторон не раскрывает полной информации о результатах атаки.
"К сожалению, ситуация в Сирии такова, что сложно сказать, что это за объект и кем он контролировался", - подытожил эксперт.

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