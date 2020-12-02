Ждите кровопролития: Идею Санду о русских миротворцах разбили одним простым фактом

Избранный президент Молдавии Майя Санду призывает вывести из Приднестровья русских миротворцев и заменить их на гражданских наблюдателей ОБСЕ. Боеприпасы же, что хранятся на складах в Приднестровском селе Колбасна, по её мнению, необходимо вывести из республики и утилизировать.

С такой позицией не согласен президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, российские военные несколько веков "являются неотъемлемой частью системы безопасности всего данного регионального пространства". В частности, последние 28 лет именно русские миротворцы обеспечивают мир в Приднестровье.

В разговоре с "Парламентской газетой" он напомнил, что в 1990-х годах уже пытались вводить в республику международных наблюдателей, однако они остановить кровопролитие не смогли.

"Именно трёхсторонняя миротворческая миссия под эгидой Российской Федерации смогла остановить кровопролитие в 1992 году и создать прочную основу для урегулирования конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами", - подчеркнул Красносельский.

Он опасается, что вывод русских миротворцев может привести к трагической развязке - новому кровопролитию. При этом президент Приднестровья подчеркнул, что сегодня нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции.

По словам Красносельского, он готов к политическому диалогу с лидером Молдавии, в ходе которого, как предположил политик, удастся прийти к согласию по всем волнующим Санду вопросам.