Жди российские танки в Париже: Украинцы после визита Путина припугнули Макрона

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с главой России Владимиром Путиным подняли переполох на Украине. Об этом пишет РИА ФАН.

Напомним, Макрон поддержал идею о возвращении России в G8, увязывая рассмотрение данного вопроса с процессом урегулирования конфликта в Донбассе. Инициативу одобрил и президент США Дональд Трамп.

Произошедшее возмутило вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко. Она опасается отмены антироссийских санкций и жалуется на то, что позиции "евроинтеграторов" на Украине значительно ослабли.

Еще более резко выступил любимец экс-президента Украины Петра Порошенко - блогер Мирослав Олешко. Последний пригрозил Эммануэлю Макрону танками в центре Парижа.

"Желаю вам, Эммануэль Макрон, проезда российских танков по центральной площади Парижа", - заявил он.