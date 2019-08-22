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Жди российские танки в Париже: Украинцы после визита Путина припугнули Макрона
22 августа 2019, 23:24 • 34 • Политика
Украинцы после визита Владимира Путина припугнули Эммануэля Макрона, посоветовав последнему ждать приезда российских танков в Париже.
Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с главой России Владимиром Путиным подняли переполох на Украине. Об этом пишет РИА ФАН.
Напомним, Макрон поддержал идею о возвращении России в G8, увязывая рассмотрение данного вопроса с процессом урегулирования конфликта в Донбассе. Инициативу одобрил и президент США Дональд Трамп.
Произошедшее возмутило вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко. Она опасается отмены антироссийских санкций и жалуется на то, что позиции "евроинтеграторов" на Украине значительно ослабли.
Еще более резко выступил любимец экс-президента Украины Петра Порошенко - блогер Мирослав Олешко. Последний пригрозил Эммануэлю Макрону танками в центре Парижа.
"Желаю вам, Эммануэль Макрон, проезда российских танков по центральной площади Парижа", - заявил он.
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