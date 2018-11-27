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«Ждем поддержки от Вашингтона в военной сфере»: Посол Украины в США надеется на помощь Америки

27 ноября 2018, 08:39  •  175 • Политика
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил о том, что Киев «ждет от Вашингтона поддержки в военной сфере» и надеется на дальнейшую помощь руководства Америки.
В интервью телеканалу Fox News Чалый заявил, что сейчас Украина, якобы, находится на передовой российской агрессии.
«Мы ждем, что руководство США займет очень жесткую позицию», - подчеркнул в беседе с телеведущим посол Украины, обсуждая ситуацию в Керченском проливе.
Впрочем, не только о политической поддержке, судя по словам Чалого, идет речь. Получив от США комплексы Javelin, Киев нацелился на дальнейшее расширение военного потенциала своих ВМС.
По словам дипломата, сейчас этот вопрос «обсуждается с США и другими странами». Однако, судя по всему, никаких конкретных шагов в этом направлении пока нет. И сам Чалый признается, что речь идет лишь о «долгосрочной перспективе».
Полная информация в специальной рубрике: Провокация в Керченском проливе.

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