Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инициативы президента Белоруссии Лукашенко по Донбассу никто не обсуждал - ОБСЕ
Глава Евросовета Дональд Туск назвал условия выхода Польши из ЕС
Порошенко надеется на заключение соглашения о зоне свободной торговли с Турцией
Выборы в Конгресс: Война с Россией или новые санкции? 
Главная / В России

Ждать ли в России новую революцию

07 ноября 2018, 02:39  •  50 • В России

И если посмотреть в историю чуть дальше, оказывается, что в России чуть ли не каждую сотню лет гремит бессмысленный и беспощадный бунт. То Смута, то декабристы, то Ленин, то Ельцин... И все время встает вопрос - не наклевывается ли новая заварушка?

Об этом «КП» поговорила с деканом Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталием ТРЕТЬЯКОВЫМ.

«ТРЯХАНЕТ В 2021-М, НО НЕ СИЛЬНО»

- Виталий Товиевич, есть мнение, что Россия живет от одного переворота до другого. И каждую сотню лет страна беременна революцией. Причем потрясения 1991 года, возможно, еще не окончены. Есть ли сейчас повод для тревоги?

- Так не только в России происходит, но и во всем мире. Только события в других странах наши люди не запоминают. И необязательно, что всегда в России все выливалось в революцию. Да и время ускоряется - пики этих циклов растягиваются уже не на столетия, а на 60 - 75 лет. Вот от 1917 года до распада Советского Союза прошло 74 года. Закономерность русского протеста такая: малый цикл тянется 15 лет, проходит 4 - 5 циклов - наступает потрясение. Если исходить из этих показателей, то надо отсчитать от 1991 года 30 лет. Получается, что-то радикальное может случиться в 2021 году. Но ничего масштабного - размаха 1917 или 1991-го. Не революция.

- У каждого переворота есть свои симптомы. Какие они?

- Сколько бы ни поносили всякие идиоты Ленина, он все гениально описал: «Верхи не хотят, низы не могут». Да, у нас и сейчас есть ситуации, когда недовольство «низов общества» превышает норму, если за «образец сытой жизни» брать ситуацию до кризиса 2008 года. Но, на мой взгляд, счетчик недовольства не сильно зашкаливает, а абсолютного удовлетворения никогда не будет. Скорее вижу кризис «верхов», которые не могут во внутренних делах страны разобраться. Но проблем масштаба, как в 1990-м, нет. Тогда правители вообще не могли ничего делать, была деградация власти. Фактически страна шла на автопилоте. Был внутренний раскол по территориальному и национальному признаку: союзные республики не подчинялись центру. Сейчас у нас ничего из этого нет. Плюс тогда еще была система двоевластия - бились Горбачев и Ельцин, союзные власти и российские. А это верный признак грядущей катастрофы. У нас никакого двоевластия и близко не существует.

Декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков.

«СЕЙЧАС ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК НА УЛИЦЫ НЕ ВЫЙДУТ»

- Если откатиться к Октябрьской революции. Какие там были симптомы?

- Шла битва Советов и Временного правительства после свержения Николая II. Там была мировая война, в которой участвовала Россия. Положение на фронте было сомнительным: то добивались успехов, то опять терпели крах. Внутри страны были раздоры - элиты грызлись друг с другом. Ну и население жило в трудных условиях. Не случайно царем были недовольны все - от крестьян до дворян.

Дмитрий Песков: Сделать в Париже встречу Путина и Трампа затруднительно

- Сегодня такие кризисы не наблюдаются?

- В такой глубине и масштабе - нет.

Но и нельзя назвать блестящим внутреннее положение дел в стране. Особенно это связано с экономикой и социальной справедливостью. Но по этим пунктам общество редко бывает довольно. В моменты кризисов и созревшей революции люди сотнями тысяч выходят на улицы. У нас такого нет. И причина не в репрессиях и запугивании. Даже если бы власть дала на все зеленый свет, полмиллиона человек на улицу сегодня никто бы не вывел. Наши люди привыкли к комфортной жизни. Да, народу хотелось бы большего, чем есть сейчас: меньших цен на бензин, лучшего курса рубля. Но обыватели обросли стабильной работой, им нужно кормить семьи - никто не захочет рисковать тем, что имеет, ради высоких политических целей. С возникновением рынка мы получили общество потребления. А в прошлом веке у нас была другая ситуация - был целый класс рабочих.

- Но, чтобы вытащить людей на улицу, нужны лидеры. А наша оппозиция, кажется, закостенела хуже «Единой России».

- У нас нет реальной оппозиции. Она тоже должна возникать. Когда-то, надеюсь, она легализуется в каком-то параллельном власти виде. Но пока ничего подобного нет. Ну не считать же оппозицией всю эту либеральную шушеру, которая состоит из малолеток. Это несерьезно.

И отсутствие оппозиции объяснимо. У страны нет идеологии. Отсюда и нет противников. Власть этим пользуется - она не хочет формулировать идеи и взгляды. Какая у нас идеология? Есть только лозунг: «Великая Россия!» Красиво и исторически важно, но политически ничего за этим не стоит.

«СИМПТОМЫ ПОХОЖИ, НО СТЕПЕНЬ БОЛЕЗНИ РАЗНАЯ»

Чиновники для битья

- Что еще важно - у нас сейчас нет большой, затянувшейся и неудачной войны.

- Да, внутренний кризис не накладывается на эту проблему. И слава богу. Информационная война идет, в ряде военных конфликтов Россия опосредованно участвует - в Сирии и Украине. Но они не особо касаются людей - проходят вскользь. Общий кризис нас тоже обходит стороной - ведь мы не с Западом и не с Востоком. Поэтому аналогии с 1917 годом нельзя напрямую наложить на наше время. Нельзя говорить: «Ой, сейчас что-то будет!» Есть отдельные похожие элементы, но и у людей, бывает, симптомы болезней похожи: только один просто чихает, а у другого воспаление легких.

- Многие, особенно бизнесмены, говорят, что у них ощущение, будто на дворе 1988 - 1989 годы - предтеча чего-то плохого.

- В перестройку люди, наоборот, думали, что сейчас все будет хорошо. Иначе бы многие не полезли на рожон. Я же не говорю, что сейчас у нас все идеально. Люди недовольны многими вещами. В том числе зависимостью от Запада. А в 1988 году люди мечтали быть вместе с Америкой. Так что тут тоже параллели весьма условны.

- Не все бунты заканчивались победой революционеров. В 1825 году против царя пошли декабристы. И их всех разогнали, наказали.

- Ну что тут сравнивать? Это было два века назад! Другая система ментальная и политическая. Современная оппозиция - это отнюдь не декабристы. Даже по своему воспитанию и образованию.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Надо учитывать урок Горбачева»

- Вы сказали, что неспокойным у нас может быть 2021 год. Как избежать радикального поворота? Хочется мира!

- Тут два пути. Ждать, что все само рассосется, нельзя - иначе будет только хуже. Во-первых, нам нужно менять политическую систему внутри страны. Вот эти все партии устаревшие, никому не нужные убрать. Отказаться от слишком многопартийной системы, которая изжила себя даже на Западе. Во-вторых, нужно менять подход к экономике. Здесь мы идем к психологическому разлому в обществе. Да, люди не хотят рисковать своим комфортом, но если расслоение между бедными и богатыми еще больше разрастется - что-то произойдет.

«Бабье лето продолжится»: в Московском регионе ожидается солнечный и тёплый ноябрь

- И тут экономика, наверное, даже важнее. Люди ведь смотрят на ценники в магазинах, на свои зарплаты, а не на число партий.

- Делать нужно и то, и другое. Но, видимо, начинать нужно все-таки с экономики, а не так, как Горбачев. Он политическими реформами и страну развалил, и экономику выпустил из-под контроля. И все пошло вразнос! Следует учитывать этот урок. Но надо начинать что-то делать, а не закрывать глаза на проблемы.

ВОПРОС ДНЯ

А для вас 7 ноября по-прежнему праздник?

Сергей СТЕПАШИН, бывший премьер-министр России:

- Не праздник, скорее день размышлений. Куда пришла страна, что стало с Россией. А из памяти этот день не вычеркнешь, это факт. Событие, которое перевернуло мою страну и весь мир.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Великий праздник! Буду отмечать под ленинским лозунгом «Вся власть Советам!». Проведем манифестацию, большой митинг и концерт в Москве. А выпить? Как же без этого? Конечно, выпьем.

Сергей ШАРГУНОВ, писатель, депутат:

- 7 ноября 1941-го состоялся знаменитый парад на Красной площади, а через год в этот день молодогвардейцы Краснодона вывесили красные флаги на улицах своего оккупированного города. Эти события точно объединяют нас всех.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:

- Нет. День народного единства постепенно затмил День Октябрьской революции. В 4 ноября больше символики, как мне кажется: это ведь и день Казанской иконы Божией Матери, и память о Минине и Пожарском, и преодоление Смутного времени.

Марьяна НАУМОВА, рекордсменка по жиму штанги:

- Социалистическая революция - это выдающаяся дата в истории нашей страны. Я бы хотела, чтобы она по-прежнему была праздничной. Народное единство - оно тогда, когда все равны между собой.

Юрий ЛОЗА, певец:

- Для меня 7 ноября перестало быть праздником еще в 1991 году, с развалом Союза. Демократы тогда хоронили совковый режим со всеми его помпезными торжествами. Можно сходить на демонстрацию ради ностальгии, но уже скоро праздник ждет полное забвение.

Кирилл, читатель сайта KP.RU:

- Не праздник и никогда им не был. Да и кто вообще назначает праздники на ноябрь? Неужели в российской истории не было памятных исторических дат в августе или июле?

"Комсомолка" рекомендует серию "История России в романах". Ищите на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1.

Анонимов просят выйти из сети

Серия "История России в романах"

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
50
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 02:39
Ждать ли в России новую революцию
06 ноября 2018, 11:54
«Бабье лето продолжится»: в Московском регионе ожидается солнечный и тёплый ноябрь
06 ноября 2018, 03:54
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов

06 ноября 2018, 18:24
«Результат планомерной работы»: каких успехов в перевооружении армии достигло Минобороны РФ за последние шесть лет
06 ноября 2018, 20:09
Чиновники для битья
06 ноября 2018, 20:09
Анонимов просят выйти из сети
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 ноября 2018, 01:09
«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе
07 ноября 2018, 01:09
На встрече с королем Испании Лавров повторил слова Путина о санкциях против Ирана
07 ноября 2018, 01:09
Порошенко обещал Украине экономическую «туркоинтеграцию» уже в 2019 году
07 ноября 2018, 01:09
Константинополь назвал действия Русской Церкви «сатанинскими»
07 ноября 2018, 00:54
В Госдуме оценили призыв Киева к ЕС ввести санкции против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
02 ноября 2018, 20:24
Гозман, Гельман и Немзер решили, как должны умереть русские
02 ноября 2018, 10:25
«Ответ санкциям»: Украина арестовала груз следовавшего из России в Бельгию судна
31 октября 2018, 13:09
Идем ко дну: в экономике все тенденции крайне негативны
02 ноября 2018, 16:54
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
03 ноября 2018, 02:54
«Натовский стандарт родом из СССР»: Украинцы посмеялись над видео учений возле Крыма
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.