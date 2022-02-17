Ждать ли "вторжение" на Украину 20 февраля? Лавров выразился конкретно

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на сообщения западных СМИ о "вторжении" России на Украину. Глава МИД выразился ёмко: "Как с гуся вода".

Западные СМИ продолжают спекулировать на тему "вторжения" России на Украину. Москва регулярно опровергает эти сообщения, однако иностранные журналисты заявления России будто бы не слышат. И называют конкретные даты.

Сначала западные медиа писали, что Россия "нападёт" 15-16 февраля. Этого не произошло. Теперь названа новая дата: 20 февраля.

Ситуацию прокомментировал Сергей Лавров.

Я не думаю, что они (западные СМИ. - Прим.ред.) когда-либо покаются в этом, но выводить их на чистую воду надо. Это происходит ежедневно, правда с них как с гуся вода, то 15 февраля, то 16, теперь уже 20,

- сказал глава МИД России.

Лаврова также спросили о том, закончится ли 20 февраля эскалация вокруг Украины.

Не знаю, не мы её устраиваем,

- добавил министр.

Ранее журналисты издания Politico заявили, Россия "вторгнется" на Украину 20 февраля. И даже обхяснили, почему именно в этот день.