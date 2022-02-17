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Ждать ли "вторжение" на Украину 20 февраля? Лавров выразился конкретно
17 февраля 2022, 13:50 • 166 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на сообщения западных СМИ о "вторжении" России на Украину. Глава МИД выразился ёмко: "Как с гуся вода".
Западные СМИ продолжают спекулировать на тему "вторжения" России на Украину. Москва регулярно опровергает эти сообщения, однако иностранные журналисты заявления России будто бы не слышат. И называют конкретные даты.
Сначала западные медиа писали, что Россия "нападёт" 15-16 февраля. Этого не произошло. Теперь названа новая дата: 20 февраля.
Ситуацию прокомментировал Сергей Лавров.
- сказал глава МИД России.
Лаврова также спросили о том, закончится ли 20 февраля эскалация вокруг Украины.
- добавил министр.
Ранее журналисты издания Politico заявили, Россия "вторгнется" на Украину 20 февраля. И даже обхяснили, почему именно в этот день.
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