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Ждать ли "вторжение" на Украину 20 февраля? Лавров выразился конкретно

17 февраля 2022, 13:50  •  166 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на сообщения западных СМИ о "вторжении" России на Украину. Глава МИД выразился ёмко: "Как с гуся вода".
Западные СМИ продолжают спекулировать на тему "вторжения" России на Украину. Москва регулярно опровергает эти сообщения, однако иностранные журналисты заявления России будто бы не слышат. И называют конкретные даты.
Сначала западные медиа писали, что Россия "нападёт" 15-16 февраля. Этого не произошло. Теперь названа новая дата: 20 февраля.
Ситуацию прокомментировал Сергей Лавров.
Я не думаю, что они (западные СМИ. - Прим.ред.) когда-либо покаются в этом, но выводить их на чистую воду надо. Это происходит ежедневно, правда с них как с гуся вода, то 15 февраля, то 16, теперь уже 20,
- сказал глава МИД России.
Лаврова также спросили о том, закончится ли 20 февраля эскалация вокруг Украины.
Не знаю, не мы её устраиваем,
- добавил министр.
Ранее журналисты издания Politico заявили, Россия "вторгнется" на Украину 20 февраля. И даже обхяснили, почему именно в этот день.

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