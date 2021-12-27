Ждать ли Polexit? Польский политолог оценил вероятность выхода Варшавы из ЕС

Польский политолог Матеуш Пискорский оценил вероятность выхода Варшавы из состава Евросоюза. Он рассказал, ждать ли Polexit.

В последнее время отношения между Польшей и руководством ЕС стремительно ухудшаются. Этому способствовали и действующие некогда квоты на приём мигрантов, и навязывание Брюсселем закон о легализации однополых браков, и требование не ставить собственное законодательство выше европейского. Сподвигнут ли эти конфликты Польшу на выход из Евросоюза - большой вопрос.

Однако Пискорский сильно сомневается в таком сценарии. Он обратил внимание, что Польша полностью утратила политическую и экономическую самостоятельность. Сегодня страна полностью зависит от денежных поступлений из Брюсселя. Она попросту не сможет существовать сама по себе, без поддержки извне.

Все инфраструктурное проекты, программа восстановления экономики после кризиса и большая часть польского бюджета составляются Евросоюзом. Не думаю, что найдётся кто-то, кто будет всерьёз рассматривать возможность выхода из Евросоюза,

- рассказал политолог "Народным новостям".

Кроме того, польское общество настроено проевропейски. Более 80% населения, если верить соцопросам, поддерживает идею сохранения членства в ЕС. Поэтому любая попытка поднять вопрос о Polexit вызовет массовые протесты среди поляков.