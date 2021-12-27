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Ждать ли Polexit? Польский политолог оценил вероятность выхода Варшавы из ЕС
27 декабря 2021, 17:20 • 204 • Политика
Польский политолог Матеуш Пискорский оценил вероятность выхода Варшавы из состава Евросоюза. Он рассказал, ждать ли Polexit.
В последнее время отношения между Польшей и руководством ЕС стремительно ухудшаются. Этому способствовали и действующие некогда квоты на приём мигрантов, и навязывание Брюсселем закон о легализации однополых браков, и требование не ставить собственное законодательство выше европейского. Сподвигнут ли эти конфликты Польшу на выход из Евросоюза - большой вопрос.
Однако Пискорский сильно сомневается в таком сценарии. Он обратил внимание, что Польша полностью утратила политическую и экономическую самостоятельность. Сегодня страна полностью зависит от денежных поступлений из Брюсселя. Она попросту не сможет существовать сама по себе, без поддержки извне.
- рассказал политолог "Народным новостям".
Кроме того, польское общество настроено проевропейски. Более 80% населения, если верить соцопросам, поддерживает идею сохранения членства в ЕС. Поэтому любая попытка поднять вопрос о Polexit вызовет массовые протесты среди поляков.
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