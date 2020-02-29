Ждать ли Меркель? Канцлер Германии не подтвердила свой приезд на празднование 75-летия Победы

Журналист Дмитрий Смирнов перечислил всех мировых лидеров, которые точно приедут в Москву в мае на торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Великой Победы.

Среди них премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, президент Чехии Милош Земан, президент Франции Эммануэль Макрон. Также подтвердили своё участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Армении Никол Пашинян.

А вот имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель в списке не оказалось, равно как и украинского лидера Владимира Зеленского. Если относительно Меркель есть предположение, что она подтвердит свой приезд позже, то на Украине опасаются, что участие в праздновании 75-летия Победы в Москве может стать для мировых лидеров политической ловушкой. Такие слова главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича приводит "Укринформ".

Он заявил, что Россия, являясь страной-агрессором, "использует военный парад на Красной площади как инструмент для достижения политических целей, а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны".



Фото: скриншот twitter.com/GlavTW Фото: скриншот twitter.com/GlavTW

Тем временем в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что пока не получали официального приглашения в Москву. Ранее, напоминает "РИА Новости", помощник Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Зеленскому направят официальное приглашение.

Полный список первых лиц государств, подтвердивших свой визиит в Москву в мае:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Премьер Армении Никол Пашинян

Президент Болгарии Бойко Борисов

Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Премьер Индии Нарендра Моди

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Великий герцог Люксембурга Анри

Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Чехии Милош Земан