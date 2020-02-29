|
Ждать ли Меркель? Канцлер Германии не подтвердила свой приезд на празднование 75-летия Победы
29 февраля 2020, 09:09 • 143 • Политика
Спецкор "Комсомольской правды", журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал полный список высокопоставленных политиков и глав государств, лично подтвердивших своё участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. В нём фигурирует, например, фамилия французского лидера Макрона, но нет канцлера Германии Ангелы Меркель.
Журналист Дмитрий Смирнов перечислил всех мировых лидеров, которые точно приедут в Москву в мае на торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Великой Победы.
Среди них премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, президент Чехии Милош Земан, президент Франции Эммануэль Макрон. Также подтвердили своё участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Армении Никол Пашинян.
А вот имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель в списке не оказалось, равно как и украинского лидера Владимира Зеленского. Если относительно Меркель есть предположение, что она подтвердит свой приезд позже, то на Украине опасаются, что участие в праздновании 75-летия Победы в Москве может стать для мировых лидеров политической ловушкой. Такие слова главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича приводит "Укринформ".
Он заявил, что Россия, являясь страной-агрессором, "использует военный парад на Красной площади как инструмент для достижения политических целей, а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны".
Фото: скриншот twitter.com/GlavTW
Тем временем в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что пока не получали официального приглашения в Москву. Ранее, напоминает "РИА Новости", помощник Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Зеленскому направят официальное приглашение.
Полный список первых лиц государств, подтвердивших свой визиит в Москву в мае:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Премьер Армении Никол Пашинян
Президент Болгарии Бойко Борисов
Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Премьер Индии Нарендра Моди
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Великий герцог Люксембурга Анри
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Чехии Милош Земан
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 февраля 2020, 19:54
|
25 февраля 2020, 04:24
|
27 февраля 2020, 01:54
|
27 февраля 2020, 01:54
|
25 февраля 2020, 10:54
|
24 февраля 2020, 12:09
|
27 февраля 2020, 14:54