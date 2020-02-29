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Ждать ли Меркель? Канцлер Германии не подтвердила свой приезд на празднование 75-летия Победы

29 февраля 2020, 09:09  •  143 • Политика
Спецкор "Комсомольской правды", журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов опубликовал полный список высокопоставленных политиков и глав государств, лично подтвердивших своё участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. В нём фигурирует, например, фамилия французского лидера Макрона, но нет канцлера Германии Ангелы Меркель.
Журналист Дмитрий Смирнов перечислил всех мировых лидеров, которые точно приедут в Москву в мае на торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Великой Победы.
Среди них премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, президент Чехии Милош Земан, президент Франции Эммануэль Макрон. Также подтвердили своё участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Армении Никол Пашинян.
А вот имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель в списке не оказалось, равно как и украинского лидера Владимира Зеленского. Если относительно Меркель есть предположение, что она подтвердит свой приезд позже, то на Украине опасаются, что участие в праздновании 75-летия Победы в Москве может стать для мировых лидеров политической ловушкой. Такие слова главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича приводит "Укринформ".
Он заявил, что Россия, являясь страной-агрессором, "использует военный парад на Красной площади как инструмент для достижения политических целей, а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны".

Фото: скриншот twitter.com/GlavTW
Тем временем в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что пока не получали официального приглашения в Москву. Ранее, напоминает "РИА Новости", помощник Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Зеленскому направят официальное приглашение.
Полный список первых лиц государств, подтвердивших свой визиит в Москву в мае:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Премьер Армении Никол Пашинян
Президент Болгарии Бойко Борисов
Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Премьер Индии Нарендра Моди
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Великий герцог Люксембурга Анри
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Чехии Милош Земан

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