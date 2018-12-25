Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Крымчане могут спать спокойно": Аксенов ответил на возможные провокации со стор...
″Мне стыдно за образ врага″: Шведский режиссер укорила Запад за "демонизаци...
"Будьте благодарны за то, что вам дают": Учительница в США пришла в во...
В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»
Главная / В мире

Ждать ли Донбассу новогоднего «блицкрига»?

25 декабря 2018, 16:09  •  232 • В мире
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой. В ближайшие дни политическое руководство Украины должно либо отменить военное положение в 10 восточных и южных регионах, либо найти основания для его продления. В связи с этим причин для беспокойства более чем достаточно
Автор:
Павленко Дмитрий
Как заявил 14 декабря заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в связи с ожидаемым наступлением украинских вооружённых формирований все подразделения защитников Донбасса приведены в полную боевую готовность. Некоторое время спустя стало известно, что самой вероятной датой начала наступления станет 24-25 декабря — канун отмечаемого на Украине католического Рождества. При этом наиболее возможным направлением удара назывался район Горловки, куда, по информации разведки ДНР, даже прибыли военнослужащие НАТО. В частности, речь шла о бойцах элитного британского спецподразделения SAS (Special Air Service), в задачи которых будет входить проведение спецопераций по захвату командиров и военнослужащих армии ДНР.
Кроме того, в Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР заявили о готовящихся Украиной масштабных диверсиях с применением химического оружия. Их целью станет провоцирование на подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса экологической катастрофы, виновником которой назначат народные республики Новороссии и Россию. Для большей убедительности будут использованы боеприпасы, аналогичные тем, что используются на созданных в ДНР реактивных системах залпового огня «Снежинка».
Ожидается, что проведение химической атаки станет поводом для возобновления активных боевых действий, что позволит украинскому режиму Петра Порошенко решить целый ряд внутри- и внешнеполитических задач. При этом наиболее вероятным местом подобных провокаций назывался всё тот же район Горловки и Ясиноватой, где в непосредственной близости от линии фронта по обе его стороны расположен целый ряд опасных химических производств: Дзержинский фенольный завод в Новгородском, Авдеевский коксохим, Константиновский химический завод, горловский «Стирол», Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

232
Источник
Похожие новости
25 декабря 2018, 09:39
Приплывшего на Чукотку американца отправят в Москву для дальнейшей депортации на родину
25 декабря 2018, 03:09
"Для придания себе репутационной важности": Эксперт о словах экс-главы СВР о потере документов о принадлежности Крыма
25 декабря 2018, 09:39
Сделка не помогла: Бутову продолжают держать в одиночной камере

24 декабря 2018, 20:39
"Захватить корабли": Ливия решила отомстить Болгарии за танкер с нефтью
25 декабря 2018, 09:24
«Не считают движущей силой»: в ЕС обеспокоены отсутствием влияния Брюсселя в странах «арабской весны»
24 декабря 2018, 20:39
Обострение в Донбассе продолжается: От снаряда, выпущенного ВСУ, рухнула половина жилого дома
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущ...
25 декабря 2018, 03:10
В Киев из «Лефортово»: моряк ВМСУ попросил Украину о помощи
25 декабря 2018, 03:09
Президент Молдовы решил перейти Рубикон
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
24 декабря 2018, 01:09
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
21 декабря 2018, 14:39
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончится его провокация
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
23 декабря 2018, 18:39
"Бить будем сильно, но аккуратно!": Коротченко раскрыл планы России на случай войны с Украиной - видео
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журналист о пресс-конференции Путина
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине грозит Донбассу удушением - Кнырик
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.