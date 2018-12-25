Ждать ли Донбассу новогоднего «блицкрига»?

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой. В ближайшие дни политическое руководство Украины должно либо отменить военное положение в 10 восточных и южных регионах, либо найти основания для его продления. В связи с этим причин для беспокойства более чем достаточно

Автор:

Павленко Дмитрий

Как заявил 14 декабря заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в связи с ожидаемым наступлением украинских вооружённых формирований все подразделения защитников Донбасса приведены в полную боевую готовность. Некоторое время спустя стало известно, что самой вероятной датой начала наступления станет 24-25 декабря — канун отмечаемого на Украине католического Рождества. При этом наиболее возможным направлением удара назывался район Горловки, куда, по информации разведки ДНР, даже прибыли военнослужащие НАТО. В частности, речь шла о бойцах элитного британского спецподразделения SAS (Special Air Service), в задачи которых будет входить проведение спецопераций по захвату командиров и военнослужащих армии ДНР.

Кроме того, в Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР заявили о готовящихся Украиной масштабных диверсиях с применением химического оружия. Их целью станет провоцирование на подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса экологической катастрофы, виновником которой назначат народные республики Новороссии и Россию. Для большей убедительности будут использованы боеприпасы, аналогичные тем, что используются на созданных в ДНР реактивных системах залпового огня «Снежинка».

Ожидается, что проведение химической атаки станет поводом для возобновления активных боевых действий, что позволит украинскому режиму Петра Порошенко решить целый ряд внутри- и внешнеполитических задач. При этом наиболее вероятным местом подобных провокаций назывался всё тот же район Горловки и Ясиноватой, где в непосредственной близости от линии фронта по обе его стороны расположен целый ряд опасных химических производств: Дзержинский фенольный завод в Новгородском, Авдеевский коксохим, Константиновский химический завод, горловский «Стирол», Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции.