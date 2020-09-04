Ждать ещё тысячи лет: Почему Чернобыль не повторил судьбу Хиросимы

Авторы The Ftimes.ru подняли интересную тему: 75 лет назад были стёрты с лица земли японские города Хиросима и Нагасаки, уничтоженные взрывом американских атомных бомб. А ещё через 40 лет подобная трагедия произошла в Чернобыле в результате аварии на АЭС. Но почему в Японии на месте бомбардировок давно живут люди (более полутора миллионов жителей), а Чернобыльская зона до сих пор пропитана радиацией и опасна для человека?

Причин, как оказалось, несколько.

Прежде всего, в обеих атомных бомбах было намного меньше урана, чем выделилось при взрыве на ЧАЭС: если в бомбе "Малыш" содержалось 64 килограмма урана, то в реакторе станции его было 180 тонн - разница колоссальная.

Кроме того, обе бомбы разорвались в воздухе, а ядовитые вещества из реактора атомной станции попали в почву, заразив её на огромную глубину и пространство. В Хиросиме уже через месяц уровень радиации был неопасен для людей, а в Чернобыле счётчик Гейгера и сейчас зашкаливает.

По словам специалистов, при взрыве реактора наружу попало в 500 раз больше опасных веществ, чем в Японии, к тому же в Чернобыле были и такие вещества, которых не обнаружили в Хиросиме и Нагасаки: йод, америций, стронций, плутоний.

Всё это позволяет делать только самые невесёлые прогнозы: люди смогут снова жить на территории вокруг Чернобыля не раньше, чем через тысячу лет.

Кстати, как сообщает "Экспресс газета", самая первая атомная бомба, испытанная американцами ещё до Японии, должна была дать взрыв мощностью 6 мегатонн тротилового эквивалента, но получилось целых 15 мегатонн: это в тысячу раз больше мощности бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Тогда радиоактивному заражению подверглась область в районе Маршалловых островов протяжённостью более 550 км.