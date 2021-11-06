Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты

27 медиков в далеких маленьких городах России решили уволиться, протестуя против обязательной вакцинации. Маленький конфликт, вероятно, удастся погасить. Опасность социального взрыва от этого не становится меньше.

В Еврейской автономной области – тихом, скромном, малонаселённом регионе на Дальнем Востоке, о котором совсем нечасто услышишь в федеральных новостях, – ЧП федерального масштаба. Коллективы двух станций скорой помощи – в городке Облучье, а потом в поселении Пашково – в полном составе заявили об увольнении. Причина – требование властей региона в обязательном порядке привить всех медработников от коронавируса до 15 декабря. Медики попытались объяснить, что по реальным условиям работы у них благополучно сформировался иммунитет от модной болезни – просто из-за частых контактов с больными ковидом. Их не пожелали слушать. Возник конфликт, прогремевший на всю страну.

К 6 ноября региональное начальство, правда, заявило, что "подавляющее большинство сотрудников отзывают свои заявления об увольнении". Но даже если это правда (уговорили, запугали, предложили премии и лучшие условия работы, нужное подчеркнуть), это не конец истории, а начало. Россия твёрдыми шагами идет по пути просвещённых и развитых стран Запада – а там протесты медиков против обязательной вакцинации уже стали обычным делом. Во Франции, к примеру, по этому поводу увольняют людей тысячами, а на улицы выходят десятки тысяч.

Зачем Россия лезет в ловушку эскалации социальной напряжённости? Что мы рассчитываем там найти? Вот вопрос, ответ на который нужен срочно. Пока не полыхнуло от зажжённой в ЕАО спички по всей стране.

Ждать 18 часов, чтобы умереть

Перебои в работе "скорой" из-за недовольства медиков – это просто страшно. Эпидемия и принимаемые против неё меры и так мало что не парализовали оказание скорой помощи. Вот простой, безыскусный и абсолютно правдивый рассказ из одной нашей черноземной провинции (у меня нет права назвать имена и даже город, но это типичная история, любой из читателей может такое пересказать)

Мы скорую ждали 5 часов тяжелобольному человеку… Врач-терапевт, которая приходила на дом, мы вызывали, она пришла, она сама лично вызвала "скорую", и потом она мне позвонила через 5 часов и говорит: "Ну что, госпитализировали?", я говорю: "Нет, мы даже "скорую" не дождались". Я позвонила в "скорую", мне сказали: "Вы можете ожидать в течение 18 часов скорую к тяжелобольному".

Тяжелобольной в итоге попал в больницу. Но поздно. Не успели, не отстояли.

Почему это происходит сегодня – понятно каждому. Врачи "скорой" не отлынивают от работы. Они на износ "пашут". Но вызовов слишком много, госпитализация ковидных больных занимает много времени. Экипажей не хватает. Приоритет ковида создаёт дополнительную угрозу для жизни "обычных" пациентов. Прежде всего тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы уже писали об этом, и не раз, это общеизвестный факт, общее место: не более половины из попавших в страшную русскую статистику сверхсмертности умерли от коронавируса. Остальные – это прежде всего инфаркты и инсульты. Те, кто могли бы жить, но к кому не успела вовремя "скорая", а потом не хватило коек, особенно в реанимации.

Всё это – уже сейчас. Теперь представьте себе, что врачи "скорой" массово начнут увольняться…

Верхи не могут, низы не хотят

Но почему они увольняются? Почему не верят в благотворность всеобщей вакцинации – ведь как медики, должны были бы понимать пользу прививок гораздо лучше, чем простые смертные? Поспешно начатая кампания в социальных сетях клеймит провинциальных врачей мракобесами. Росздравнадзор требует сообщать в прокуратуру (!) о врачах-антипрививочниках, "а также о гражданах, которые принимают участие в соответствующих кампаниях". Росздравнадзор не сошёл с ума – врачи, которые не советуют своим пациентам прививаться, действительно есть. И врачи, продающие подложные сертификаты о прививках, есть – и есть уголовные дела. И врачи, которые увольняются, не желая подчиняться начальственному требованию о прививках, – есть.

Мы в полушаге от массового протеста медиков. Но почему?

Пожалуй, лучшее объяснение происходящему дал в своём аккаунте в социальной сети один из руководителей Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов:

Начнём с того, что история с нежелающими прививаться медработниками – это обычная мировая история. И везде мотивация отказа… базируется на здравом смысле и стремлении к уважению, а не на антиваксерстве… Вообще, обществу нужны привитые со справкой врачи или обладающие иммунитетом? Врачи (особенно скоропомощные) переболели уже, и скорее всего многие по два раза. Утверждение, что прививка проводится по эпидемическим показаниям – чтобы защитить врачей и пациентов, – абсурдно. Иммунитет у врачей есть. Утверждение что "иммунитет переболевших" плохой, а вот вакцинальный – хороший – в медицинских аудиториях не работает. Это для продаж в других адресных группах аргумент. Получается, что единственным аргументом для вакцинации этих самых врачей в ЕАО является "начальник местного Роспотребнадзора издал приказ"… Если вы фельдшер в Облучье (был я в этом Облучье), переболевший и постоянно купающийся в вирусе, а прививаться вам надо только потому, что тот, кого вы искренне считаете коррупционером, ни дня не работавшим в настоящей медицине, подмахнул бумажку – возникает другая ситуация. И моральная в том числе, и практическая. На самом деле история-то про социальное и имущественное неравенство, про уважение к профессионалам и его отсутствие, про формализм, бесчеловечное отношение и игнорирование здравого смысла снизу доверху.

Слово сказано. То, что происходит сегодня, – это не конфликт "просвещённого" начальства и "тёмных" людей, которые отказываются от благотворной прививки. Это полноценный и острый социальный конфликт, нечто вроде классического "низы не могут, верхи не хотят". В первую очередь – не хотят использовать достойные, с уважением к людям подобранные аргументы. Протест медработников, если он, не дай Бог, всерьёз начнётся (например, виде массовых увольнений) скажется на системе здравоохранения хуже, чем пресловутая "оптимизация". Да и не только на системе здравоохранения. Вы просто представьте себе эту ситуацию: когда людям, вызывающим "скорую", скажут: не приедет. Все уволились.

Что с того?

В целом, кампания по "вакцинации" уже превратилась в самую серьёзную социально-политическую проблему России за двадцать с лишним лет. Не было ещё в XXI веке таких серьёзных поводов для социального конфликта. Меры убеждения не работают, поскольку граждане не верят начальству. Подозревают его в лукавстве. Меры принуждения не работают, потому что для настоящего принуждения нет ни сил, ни решимости. В результате вакцинация превращается в вялотекущий кошмар. Постоянное создание ненужных трудностей как послушным и верящим "в науку", так и тем, кто не верит.

На данный момент вакцинировано чуть больше 50 миллионов человек. По первоначальному плану, кстати, до конца года должно было быть вакцинировано 69 миллионов. Это считалось достаточным. Может, пора правительству тихой сапой вернуться к майским установкам и перестать нагнетать истерию?