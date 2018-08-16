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Жданов назвал патриотичными действия игрока ПАОК, показавшего щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком»
16 августа 2018, 19:54 • 71 • Украина
Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал действия защитника греческого ПАОК Евгения Хачериди, который по окончании матча со «Спартаком» показал российским болельщикам щитки с флагом Украины.
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«А давайте поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский «Спартак», защитник сборной Украины продемонстрировал сине-жёлтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотично! Так держать, казак!», — написал Жданов в своём Facebook.
Скандальный эпизод произошёл на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, после победы ПАОК над «Спартаком» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
31-летний Хачериди выступал за киевское «Динамо» с 2007 по 2018 годы. Он также является действующим игроком сборной Украины по футболу.
Ранее стало известно, что УЕФА не стал открывать дело против Хачериди, показавшего щитки с флагом Украины после игры со «Спартаком»
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