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Ждал и мечтал семь месяцев: Власти Перу открыли Мачу-Пикчу для единственного туриста из Японии
14 октября 2020, 14:50 • 88 • В мире
Японский турист Джесси Катаяма приехал в Перу весной, чтобы увидеть древний город инков Мачу-Пикчу, однако власти запретили посещение этого места из-за коронавируса. В итоге турист провёл в стране семь месяцев вместо запланированных нескольких дней, и, наконец, чиновники разрешили ему увидеть одно из семи чудес света, организовав персональную экскурсию.
Как рассказал в своём Instagram Катаяма, он застрял в Перу из-за закрытия международного сообщения. Изучить незнакомую страну тоже не было возможности - передвижения внутри власти ограничили из-за карантина. В итоге с марта по октябрь японец прожил в городе Агуас-Кальентес, расположенном на горных склонах недалеко от Мачу-Пикчу.
Местные жители посоветовали ему обратиться к властям напрямую, и власти Перу в итоге пошли навстречу, оценив силу мечты Катаямы. Специально для него Мачу-Пикчу был открыт на один день, и японец смог в одиночку посетить одно из чудес света.
"Я думал, что уже не попаду, но благодаря всем тем, кто замолвил за меня слово перед мэром и правительством, у меня появилась эта невероятная возможность", - признался в Instagram Катаяма.
Для всех остальных туристов древний город планируют открыть только в ноябре. Но власти предупредили - пускать на экскурсии будут лишь ограниченное число туристов.
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