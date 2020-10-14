Ждал и мечтал семь месяцев: Власти Перу открыли Мачу-Пикчу для единственного туриста из Японии

Как рассказал в своём Instagram Катаяма, он застрял в Перу из-за закрытия международного сообщения. Изучить незнакомую страну тоже не было возможности - передвижения внутри власти ограничили из-за карантина. В итоге с марта по октябрь японец прожил в городе Агуас-Кальентес, расположенном на горных склонах недалеко от Мачу-Пикчу.

Местные жители посоветовали ему обратиться к властям напрямую, и власти Перу в итоге пошли навстречу, оценив силу мечты Катаямы. Специально для него Мачу-Пикчу был открыт на один день, и японец смог в одиночку посетить одно из чудес света.

"Я думал, что уже не попаду, но благодаря всем тем, кто замолвил за меня слово перед мэром и правительством, у меня появилась эта невероятная возможность", - признался в Instagram Катаяма.

Для всех остальных туристов древний город планируют открыть только в ноябре. Но власти предупредили - пускать на экскурсии будут лишь ограниченное число туристов.