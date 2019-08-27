Жаркий холод Арктики

Вашингтон собирается объявить Северный морской путь «международными водами»

Россия, США, а теперь уже и «около-арктический» Китай становятся участниками горячего ралли по холодному арктическому льду. Гонку подстегнули итоги последних геологических исследований по хребту Гаккеля и следующее за этим решение ООН, подтверждающее, что 1,2 миллиона квадратных километров шельфа, включённые в заявку России, геологически ей и принадлежат. Это увеличивает потенциальные запасы углеводородов РФ на пять миллиардов тонн условного топлива.

США проигрывают «битву за Арктику», пишет Bloomberg.

Сегодня непросто предположить, что ледяные воды Берингова пролива способны в обозримом будущем увидеть потоки танкеров наподобие Персидского залива, но это и есть первый аспект «битвы за Арктику». «Вопросы о суверенитете и свободе мореплавания в Арктике, – отмечает Bloomberg, – становятся все более актуальными… Прежде малоизвестный водный путь вроде Берингова пролива может стать критически важным проходом – вроде Персидского залива будущего».

Второй аспект, по мнению Bloomberg, ещё более горячий: американские стратеги осознали, что «во время конфликта российские, а в ближайшем будущем и китайские вооруженные силы смогут угрожать северным регионам американской земли в Арктике. Они смогут использовать свои возможности в Арктике, чтобы препятствовать развертыванию сил США в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Итак, американские стратеги озабочены тем, что ледяной щит Арктики, который во все времена отделял Америку от России, мешает продвигать Вооружённые силы США в Евразии. Для пентагоновских стратегов это выглядит угрозой, и они готовят «относительно простой и разумный» ответ: разворачивать на американском севере, особенно на Аляске, как можно больше учений военно-морского флота, морской пехоты и береговой охраны. В Белом доме вспомнили о принципе свободного судоходства, «чтобы бросить вызов России и другим странам, которые претендуют на суверенитет над теми водами, которые США считают международными» (Bloomberg).

Сейчас плавать в Арктике можно только по Северному морскому пути. Вот его-то Вашингтон и намерен объявить «международными водами», хотя, в соответствии со статьей 234 Конвенции по морскому праву, для плавания по Севморпути предусмотрен особый режим. Северный морской путь – это исторически сложившаяся единая национальная транспортная коммуникация России. «Переписывать» морское право под интересы США собираются с помощью экспедиционных бригад морской пехоты, которым уже дана команда подготовиться к действиям в условиях Арктики.

Представители ВМФ США и береговой охраны говорят о «новой свободе мореплавания» и увеличении присутствия американского флота на севере. А госсекретарь США Майк Помпео заявил на последнем Арктическом совете, что «в регион вторглись хищные силы».

Северным морским путём добраться из Восточной Азии в Европу можно много быстрее и дешевле. При сравнении Севморпути с путём через Малаккский пролив и Суэц набегает почти 3 тысячи сэкономленных миль – четверть пути. А главное, Арктика – это 1,67 триллиона кубометров природного газа – треть мировых запасов, 90 миллиардов баррелей нефти, примерно на триллион долларов редкоземельных минералов… По прогнозам ООН, к 2050 году температура в Арктике поднимется на 3-5 градусов, и доступ в высокие широты значительно упростится.

Продвигать свои интересы в Арктике Соединённым Штатам с их двумя ледоколами, один из которых используется как склад запчастей для поддержания на ходу другого, пока непросто. Однако это пока. Конгресс США уже выделил 655 миллионов долларов на три новых тяжёлых ледокола для береговой охраны США. Объявлено, что они смогут пробивать лед трёхметровой толщины и будут иметь водоизмещение в 17,7 тысячи тонн. Первый из ледоколов поступит на службу через три года после того, как действующий «Полар Стар» будет списан.

Северный морской путь ещё с советских времён служит единой транспортной коммуникацией России в северных широтах. Ледоколы класса «Арктика» водоизмещением в 25 тысяч тонн способны пробивать лёд толщиной 2,25 метра и прокладывать проход шириной в 33,5 метра. Супер-ледоколы класса «Лидер» водоизмещением в 72 тысячи тонн, ввод в строй которых ожидается во второй половине 2020-х годов, смогут круглый год ходить по Севморпути, взламывать лёд толщиной четыре метра и оставлять за собой «дорогу» шириной в 60 метров. Строящиеся корабли проекта 23550, объединяющие качества ледокола, буксира и патрульного корабля, способные колоть лёд толщиной до 1,5 метра; они будут нести на борту пусковые комплексы ракет «Калибр», 100-миллиметровую пушку, противолодочный вертолёт Ка-27 в специальном ангаре и два скоростных боевых катера «Раптор» для преследования нарушителей границы и абордажа их судов. Первый корабль такого класса «Иван Папанин» должен сойти со стапелей в 2023 году. Недавно на Северном флоте ВМФ России прошли учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей. Ранее арктический отряд кораблей и судов Северного флота провёл антитеррористические учения в районе Новой Земли. Конвенцию ООН по морскому праву есть кому защищать.

Однако претендентов на Арктику много, пишет Stratfor. И в первую очередь, считают эксперты этой разведывательно-аналитической компании, здесь нужно говорить о Китае, который, несмотря на свою географическую удалённость от арктических широт, заявил себя «около-арктической державой» и намерен прокладывать собственный «Полярный шёлковый путь» с соответствующими инфраструктурой и правовым режимом функционирования. Уже сейчас Пекин спускает на воду ледоколы и активно работает с членами Арктического клуба – Норвегией, Швецией, Финляндией, Данией и Исландией.

«В Арктике Россию заставят маневрировать на ландшафте, радикально изменившемся после холодной войны, – предвещают аналитики Stratfor. – Свои интересы продвигает здесь «около-арктический» Китай, а США переоценивают сейчас значение всего комплекса проблем собственной арктической безопасности».